Islamofobie jako mainstream. Politolog odhaluje kořeny nenávisti vůči muslimům

Obě řady série EXTRÉM nejen o politickém extremismu najdete zde.

Víte, kolik žije v Česku migrantů vyznávajících islám?

Odhady, které na tohle téma existují, většinou říkají, že se počty pohybují mezi 20 a 30 tisíci muslimy, přičemž naprostou většinu z nich, mezi 80 a 90 procenty, tvoří cizinci. Z nich mají někteří krátkodobý, někteří dlouhodobý pobyt. Obecně platí, že muslimská komunita je v českém prostředí v podstatě miniaturní.

Desítky tisíc lidí, to není málo…?

Je to výrazně méně, než je u nás třeba Vietnamců. Když probíhají dotazníková šetření, tak velmi často v Čechách zaznívá odhad běžných občanů, kteří předpokládají, že v Čechách je asi 10 procent muslimů. To však není české specifikum. Celosvětově platí, že jsou čísla lidmi velmi výrazně nadsazena, což samozřejmě vyplývá z toho, že se o tom velmi výrazně mluví a téma velmi silně rezonuje. A výsledek je, že se lidé domnívají, že ta reálná entita je mnohonásobně silnější.

A vy tomu rozumíte, že se o tom tak moc mluví?

Když jsme mluvili o antisemitismu, tak jsme několikrát zmiňovali univerzálního obětního beránka. Dlouhodobě víme – ukazuje nám to sociologie, psychologie a odráží se to i v politologii – že společnosti velmi často potřebují mít někoho, kdo za všechno může. To je ten hezký starozákonní příběh o oslovi, na kterého se naloží hříchy celé obce, a vyžene se do pouště, což se na islamofobii vysloveně hodí. Po druhé světové válce přestali tuto roli univerzálního obětního beránka hrát Židé, z důvodů celkem pochopitelných – připomínka holokaustu a tak dále. Jistou dobu jsme jakožto evropská společnost hledali, kdo by to po nich mohl být. A Černého Petra si „vylosovali“ právě muslimové, protože splňují celou řadu věcí, které jsou pro nás důležité. Na jedné straně je to náboženství, nikoli rasa. To je velmi oblíbená věta, kterou uslyšíte od lidí, kteří muslimy nemají rádi – že islám není rasa. Nemůžete tedy teoreticky být napaden za to, že jste rasista.

Zároveň ale velká část muslimů, se kterou se minimálně my potkáváme, jsou lidé ze severní Afriky, případně Blízkého východu. To znamená, že to jsou většinou lidé jiné barvy pleti, takže ten rasový moment je tam vlastně přítomný. Můžete se tedy vymezovat vůči lidem, kteří jsou jiné barvy pleti, protože vám to z nějakého důvodu vadí, aniž byste přitom riskoval, že budete obviněn z toho, že jste rasista.

Tohle by ale nešlo jen tak, samo od sebe. Na druhé straně tedy existuje problém islámského fundamentalismu, islámského terorismu a narážení některých muslimských tradic a evropských tradic na sebe, zejména těch moderních. Ty všechny naopak poskytují racionální rámec, ve kterém se můžeme pohybovat a který – ať už je to islamofobie, antiislamismus nebo protimuslimský rasismus, ať použijeme jakékoliv z těchto slov – velmi intenzivně využívá.

Menšina

Islamofobie je ale docela mladá, ne? Právě proto, že navazuje na vakuum po antisemitismu.

První použití termínu islamofobie se váže tuším k začátku 20. století, reálně se ale začíná používat až po roce 1996. Do veřejného prostoru pak ve velkém vstupuje až po roce 2001, po útoku na Dvojčata. Nicméně historie, která k ní směřuje, je ve skutečnosti velmi stará. Sahala by na jedné straně ke křižáckým výpravám, které jsou spojené s náboženským pohledem. Pro křesťanství je islám samozřejmě velkým pohanským soupeřem, mnohem větším, než byli Židé, protože vládnou konkrétní mocí. Existovaly reálné muslimské státy, což v případě Židů nebylo.

Druhým velice důležitým momentem je orientalismus, který se formuje během kolonialismu. Utváří se velmi zjednodušené obrazy toho, co to je islám a jak je spojen s arabským světem. Ten většinou vnímají Evropané v této době jako slabý a jako něco, co má Evropa naopak ovládnout, protože islám není schopen se bránit. Pak přichází poslední vlna, která začíná někdy po druhé světové válce a velmi výrazně zesiluje v 70. letech. Ta se týká právě migrace, specificky migrace muslimů směřujících do Evropy.

Mluvili jsme o antisemitismu, rasismu a teď mluvíme o islamofobii. Antisemitismus je postaven na představě skrytých mocných. Židé jsou chápáni jako lidé, kterých je málo a působí za scénou, ale jsou mocní, protože jsou více vzdělaní a bohatí. Rasismus, stejně jako islamofobie, funguje na podobných principech. Mluvili jsme o tom, že to je celé postavené na představě generalizace a paušalizace, což je jádro, které říká, že všichni lidé, kteří mají určité vnější znaky, jsou si podobní a jsou zodpovědní za to, co dělají ostatní lidé se stejnými znaky. Ale jak v případě rasismu, tak v případě islamofobie naopak vnímáme tyto druhé jako ty, kterých je hodně a kteří jsou nebezpeční ne proto, že jsou za scénou, ale naopak stojí přímo proti nám. Nejsou mocní, naopak mohou být spíš slabí, ale je jich hodně a zničí nás svým nástupem.

Protože nás nemají rádi? To je ten narativ, který se šíří?

To, co je společné, je samozřejmě představa o tom, že všechny tyto skupiny stojí proti nám. Jsou to naši nepřátelé, protože se tak rozhodli.

Můžou nám škodit, můžou podnikat teroristické útoky…

Přesně tak a to se skutečně stalo. Takže tohle je moment, kterému lidé rozumí. Velmi často dnes zaznívá, že islamofobie je variantou antijudaismu, což lidé, kteří kritizují islám, většinou velmi neradi slyší a velmi se proti tomu ohrazují. Klasickým argument je, že to nemůžete vůbec srovnávat, protože kolik atentátů povedli Židé, že? Což je ve většině případů pravda.

Zároveň pokud bychom šli jen pár desítek let zpátky, na začátek nebo do poloviny 20. století, tak by byla většina našich předků hluboce přesvědčená o tom, že muslimové žádný problém nepředstavují. Bylo to pro ně umírající náboženství kočovníků z pouště, kteří nás absolutně ničím neohrožují. Dokonce mohli vyvolávat pocit, že jsou zajímaví. Nevím, jak moc si lidé uvědomují, že si vyprávíme pohádky o Ali Babovi, o námořníku Sindibádovi nebo Pohádky tisíce a jedné noci. To všechno jsou arabské muslimské záležitosti, které naši předkové nevnímali negativně.

Naopak by většina našich předků byla hluboce přesvědčená o tom, že skutečný problém představují právě Židé, a i když tady není otevřený terorismus, tak je tady samozřejmě spousta spiknutí, nábožensky motivované vraždy a tak dále. Představa je často důležitější než realita.

Ale v postkomunistických zemích je počet lidí vyznávajících islám nízký, ne? Přitom je to všudypřítomné téma.

Ano, rezonuje nesmírně silně. Zaprvé proto, že rezonuje v západní Evropě, respektive ve zbytku světa, a za druhé mimo jiné právě proto, že tu tito lidé nejsou. Nemáme tedy téměř žádnou osobní zkušenost, ve které bychom mohli skutečně poukázat na to, že se tito lidé ze svého principu chovají špatně nebo jsou vůči nám nepřátelští. Před nedávnem jsem četl zajímavou diskuzi na sociální síti X, kde někdo velmi kritický k islámu psal, že byl poprvé v severní Africe a byl velmi zaskočen tím, že se k němu místní chovali nesmírně přátelsky. A ptal se svých kamarádů a kolegů, jestli mu to dokážou vysvětlit, když přece „všichni víme“, že se migranti u nás chovají tak strašně.

Pokud přicházejí k nám, tak jsou samozřejmě v jiné pozici, v pozici menšiny. Tady existuje představa, že to tu muslimové téměř ovládají, ale jak jsem říkal, čísla tomu neodpovídají. Pokud tomu ale věříte, tak jste hluboce přesvědčen, že tak je. A to znamená, že teď nebudete věřit tomu, o čem mluvím já. My ale víme, že jsou u nás migranti z muslimských zemí vystaveni různým tlakům, tak jak bývají migranti vystaveni. To je vede k tomu, že se uzavírají do svých skupin a navenek se tváří velmi ostražitě, což většinou interpretujeme tak, že jsou nepřátelští.

To opravdu platí pro jakoukoliv menšinu, která v Česku žije?

To je naprosto běžná záležitost, která běžně funguje. Snaha nebýt viděn a nevstupovat do veřejného prostoru je pak v zásadě naprosto standardní způsob chování. U nás tohle platí stoprocentně. V západní Evropě velmi často interpretujeme věci, které vidíme – ať už jsou to útoky, veřejné modlitby a tak dál – jako něco, co má být namířeno proti nám.

Jako něco, co ničí naši kulturu…

Ano. Přestože to tak v řadě případů není a je to spíš mezikulturní neporozumění. Tím ovšem nemám na mysli to, že bych chtěl bagatelizovat nebo tvrdit, že nedochází k fyzickým útokům, terorismu a tak dál. To je samozřejmě pravda. A stejně tak je pravda – což je důležité v tomto smyslu chápat – že jakákoliv forma migrace s sebou vždycky nese i celou řadu problémů.

Islám v Evropě

Nemáte pocit, že dochází k politické mainstreamizaci islamofobie? Nejsou islám a migranti nosným populistickým tématem?

Určitě ano. Jednak dochází k mainstreamizaci samotné islamofobie, a zároveň je islamofobie jedním z momentů mainstreamizace krajní pravice. O mainstreamizaci jsme už mluvili. Jen připomenu, že to je proces, který probíhá právě po útoku na Dvojčata, kdy se ukázalo, že klasický antisemitismus, se kterým krajní pravice do té doby pracuje, je mrtvý a nefunkční. Otevřený rasismus sice ve společnosti rezonuje, ale zároveň se otevřeně přihlásit k tomu, že jste rasista, není dobré. Takže islamofobie nebo antiislámský rasismus – ať už to nazveme, jak chceme – nám brilantním způsobem ukazuje, že může nabídnout variantu, která je pro většinu lidí akceptovatelná a funkční. Když si k někomu sednete v hospodě a řeknete, že za všechno můžou Židé, tak si od vás odsednou. Když ale řeknete, že klíčový problém je islám, tak bude spousta lidí souhlasit.

To je to heslo „Islám v ČR nechceme“.

Přesně tak. On tu teda není, ale tím spíš ho nemusíme chtít, protože je to samozřejmě jednodušší. Bojovat proti soupeři, které je takhle slabý, je jednoduché. A umění dobře si vybrat soupeře je velmi důležité i v politice. Mainstreamizace je tedy běžná. Když se podíváte na současnou debatu, specificky tu o konfliktu v Gaze, tak velmi často uvidíte lidi, kteří se jinak chápou jako liberální, jak se prezentují jako podporovatelé Izraele a bojovníci proti rasismu. Velmi často ale uslyšíte věty, které si s tím velmi hrubým rasismem nezadají a které stojí na představě, že Palestinci jsou Arabové, všichni Arabové jsou muslimové a všichni muslimové jsou teroristé.

Tohle velmi často kritizují lidé, kteří jsou sami židovského původu. Mají tu zkušenost, která je extrémně negativní. Říkají, že to není pravda, že je sice v pořádku, že se Izrael brání, Hamás je stále jednoznačně viníkem útoku a hnutím, které nemá nic společného s demokracií, ale zároveň přece nemůžeme akceptovat, že by vinu měli nést všichni lidé, kteří žijí v Gaze. Pokud by se někdo za studené války rozhodl bombardovat jadernými zbraněmi Československo, protože jsou tu komunisté, tak bychom s tím asi taky nesouhlasili a měli pocit, že to je nesmysl, protože se proti komunistickému bezpráví nemůžeme bránit. Tím pádem bychom měli rozumět tomu, že nemůže být stejným způsobem aplikována kolektivní vina ani v kontextu Gazy. Tenhle hlas dnes sílí, a to v kontextu celé Evropy. Podle mě potřebujeme pochopit, že témata, která tu spolu otevíráme, ať už to byl antisemitismus nebo teď otázka islamofobie, jsou živá.

Připomenu, že jsme se bavili o Dreyfusové aféře – pro řadu vzdělaných Francouzů bylo naprosto přirozené, že když je Dreyfus Žid, tak je velmi pravděpodobné, že to je zrádce. Stejně jako když se dnes stane nějaký útok, tak spousta lidí automaticky předpokládá, že to byl určitě útok islamistický. Předsudky jsou tedy nesmírně živé a funguje to tak velmi dlouho. A samozřejmě to celá řada politiků využívá ve svůj prospěch.

Nevyužívají populisté toto téma i z toho důvodu, že toho o něm tolik nevíme? S těmito lidmi se nestýkáme tak často, jako třeba lidé v západní Evropě.

V českém prostředí určitě. Naše varianta antiislamismu je jiná než třeba ve Francii, protože je tam i jiná zkušenost s islámem. A když se podíváte na Marine Le Penovou, tak ta se v první řadě velmi intenzivně snažila zbavit velmi otevřeně antisemitské historie.

Svého otce.

Přesně tak. Vyloučila ho, aby celou stranu přesměrovala. Ale dnes, když mluví o otázkách spojených s migrací, tak neříká, že nechce muslimy nebo islám. Říká, že nechce lidi, kteří nejsou schopni se integrovat.

Ten případ je pozoruhodný. Její otec mluvil přesně o tom, jak byly plynové komory historickým detailem světové války. A teď přichází ona s tím, že modlící se muslimové ve francouzských ulicích jsou něco jako okupace nacisty…?

Přesně tak.

V rámci jedné rodiny, jedné strany, větší dějinné epochy se dostaneme k tomu, že od otevřeného antisemitismu jsme u otevřené islamofobie.

Někteří lidé upozorňují na to, že Marine Le Penová bojuje za uzákonění zákazu nošení šátku. Zároveň ale bojuje za to, aby měli Židé právo nosit kipu neboli to, čemu říkáme jarmulka.

A téma dostává i do mainstreamu. Vlastně se přibližuje většinové populaci.

Což je jenom jiná varianta tohoto „bizarního“ přístupu. Paměť funguje v politice trochu jinak, než by fungovala v běžném životě. Volič si toho pamatuje o něco méně než občan, což vidíme i u nás. Zmiňoval jste, že to je záležitost historické epochy. Dnes tu máme generaci, pro kterou už je – a buďme za to rádi – antisemitismus něčím, co je nepřijatelné. Ale antiislamismus je něco, s čím se učíme pracovat.

Přesto se mi zdá, že to téma bylo třeba v Česku – od dob, kdy ho zvedal Martin Konvička – už trochu odsunuté. Jako nové téma to přišlo až po letech…?

To je určitě pravda. Docent Konvička v roce 2009 zakládá skupinu Islám v České republice nechceme, tehdy ještě jako uzavřené internetové fórum. A myslím, že to je velmi charakteristické. Je to rok po nástupu velké globální ekonomické krize. Velmi často se upozorňuje na to, že právě nástup antiislamismu u nás je spojený na jedné straně s tím otřesem, ve kterém část lidí začíná hledat nepřítele. Na straně druhé bych doplnil, že během poměrně krátké doby, zhruba do roku 2013, dojde k úplnému rozkladu klasické, do té doby subkulturní, krajní pravice, která dominuje od konce 90. let. Dejme tomu od pádu Sládkových Republikánů. Takže do tohoto vakua vstupuje skupina Islám v České republice nechceme, v letech 2014 a 2015 prudce vystřelená do prostoru. V roce 2014 přichází vlna islamistického terorismu v Evropě a v roce 2015 sílí migrační krize. Ta extrémně rezonuje v evropském prostoru a specificky u nás, přičemž nás se přímo jaksi…

… Neb jsme tranzitní země.

Ano. To se opakuje velmi často a ten slavný výrok Angely Merklové, že to zvládne, byl ve skutečnosti spojen s tím, že zvládne převzít všechny syrské uprchlíky do Německa. Kdyby to neřekla, tak by část z nich skončila u nás. Nicméně v roce 2015 to bylo naprosto klíčové téma, které velice silně rezonovalo a které ukázalo, že česká společnost je na tento kvazi rasistický přístup připravená. Ten jsme do té doby samozřejmě znali, vzhledem k našemu vztahu k romské komunitě.

Anticiganismus se tomu říká.

Ano, měli bychom o tom takhle mluvit. Ten ale v roce 2015 z veřejného prostoru v podstatě zmizel. Na to upozorňoval – abych tady velmi ošklivě zacitoval – Adolf Hitler. Ten říká, že si je samozřejmě vědom toho, že za věci, které se ve společnosti dějí špatně, nemohou jen Židé. Když se ale pokoušíte oslovit společnost, tak jí nemůžete nabízet víc nepřátel. Nedokáže se soustředit na víc než na jednoho jediného. Z tohoto pohledu tedy krásně vidíme, že to téma romské problematiky, která rezonovala celá 90. léta, úplně zmizí. Do slova a do písmene, lusknutím prstu.

Otevřelo se tedy okno pro islamofobii, která ale postupem času zase mizí. Nebo je to naivní představa?

Výzkumy ukazují, že v rámci české dezinformační scény je antiislamismus jeden z pěti narativů, které se objevují nejčastěji. Není to tedy věc, která by zmizela. Naopak, pořád rezonuje. Už to ale nemá zdaleka takový panický potenciál jako v roce 2015. Nahradily ho jiné věci. Vždycky se to tedy zvedne jen v momentě, kdy dojde k nějakému teroristickému útoku, o kterém předpokládáme, že je spojen islámem.

Dostává se to téma znovu do popředí, třeba i v tom českém prostředí, po teroristických útocích Hamásu v říjnu 2023?

Určitě a rezonovalo to velice silně. Zároveň to ale má velmi zajímavou genezi, která nemusí být na první pohled úplně viditelná. Některé skupiny, které se původně pohybovaly kolem uskupení Islám v České republice nechceme, se od té doby ponořily poměrně velmi hluboko do proruské propagandy. Dnes najednou začínají mluvit o tom, že útok je nespravedlivý vůči Gazanům, takže začaly obhajovat Palestince. To vedlo k velmi specifické situaci bývalých antiislamistů, z nichž někteří začali propadat hrůze, jak to, že jejich bývalí kolegové najednou muslimy hájí. Protože jak se ukázalo, politické tlaky v pozadí jsou ve skutečnosti velice silné.