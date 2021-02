Prvního Čecha odsouzeného za propagaci terorismu soud propustil. Chtěl se přidat k Islámskému státu

Okresní soud v Lounech ve čtvrtek podmíněně propustil z vězení Jana Silovského z Plzeňska, který si odpykával šestileté vězení za to, že se chtěl přidat k takzvanému Islámskému státu. Muž odsouzený jako první Čech za propagaci terorismu strávil ve vězení čtyři a půl roku. Nyní je už doma ve svém pokoji, řekla večer jeho matka Dana Silovská. Plzeň 20:02 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Silovský - Čech, který se chtěl přidat k organizaci Islámský stát | Zdroj: čt24

„Ani nedokážu popsat, jak jsem šťastná, že to konečně vyšlo. Byly to strašné nervy. Ten trest, který dostal, byl nepřiměřeně přísný za něco, co neudělal,“ řekla.

Čech, který chtěl k Islámskému státu, dříve propuštěn nebude. Soudkyně není přesvědčena, že se napravil Číst článek

Silovského poslal v únoru 2017 Krajský soud v Plzni do vězení na tři a čtvrt roku za to, že se chtěl v Sýrii přidat k organizaci Islámský stát. Odvolací Vrchní soud v Praze ale později trest zpřísnil na šest let a verdikt potvrdil i Nejvyšší soud. O podmíněné propuštění Silovský žádal poprvé v roce 2019, lounský a následně ústecký krajský soud ale žádost zamítly.

Vězení snášel nyní sedmadvacetiletý muž, který má psychické problémy, špatně. „Ale zvládl to. Soud o podmíněném propuštění se měl konat už v létě, když měl za sebou dvě třetiny trestu, ale byl odročený a čekalo se půl roku na znalecký posudek. Navíc jsem syna rok neviděla, protože kvůli koronaviru byly zakázané návštěvy,“ řekla jeho matka.

Podle ní teď bude syn nabírat sílu a odpočívat, měl by si také sehnat práci a chce i studovat. Bydlet bude doma ve Spáleném Poříčí. „Už je u sebe v pokoji, uklízí si tam knížky, které jsem mu do vězení navozila,“ řekla Silovská.

Nejvyšší soud zamítl dovolání Čecha, který chtěl k Islámskému státu. Na řadě je ústavní stížnost Číst článek

Soud určil Silovskému zkušební dobu 3,5 roku, dohled probačního úředníka a dostane také na rok elektronický náramek, který bude monitorovat jeho pohyb. Podle znalců, jejichž posudek vzal ve čtvrtek soud v potaz, se Silovský napravil a již nepředstavuje hrozbu.

Mladého muže zadržela na začátku února 2016 turecká policie na letišti v Istanbulu. Měl u sebe letenku do města Gaziantep u syrských hranic, odkud chtěl odjet do Sýrie a tam se připojit k bojovníkům Islámského státu. Tureckým policistům se přiznal, ti ho poslali zpět do Česka.

Česká policie se věcí začala zabývat až později. Silovský se nejdříve doznal i českým vyšetřovatelům. Prý počítal s tím, že půjde do války, bude bojovat za ideologii Islámského státu. Později to zpochybnil a u soudu řekl, že do Sýrie nejel zabíjet, ale nechat se tam zabít.