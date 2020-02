Na istanbulském letišti sjelo po přistání dopravní letadlo z dráhy, poté se rozlomilo. Zranilo se 21 lidí

Letadlo podle serveru stanice NTV patří turecké nízkonákladové společnosti Pegasus Airlines. Do Istanbulu přiletělo z Izmiru, který leží na západě Turecka. Na palubě bylo 177 cestujících a šest členů posádky, uvedla agentura Reuters. Do Istanbulu přiletělo z Izmiru, který leží na západě Turecka.

Turecký ministr dopravy uvedl, že všechny lety čekající na přistání na letiště Sabihy Gökçenové byly přeloženy na hlavní letiště v Istanbulu. Společnost Turkish Airlines ve středu všechny lety operované na letiště, kde se stala nehoda, zrušila.

Společnost Pegasus, která letadlo vlastní, nehodu potvrdila, ale odmítla situaci dále komentovat. Letadlo se mělo rozlomit na tři části a jedna z nich začít hořet. Podle tureckých médií se ale oheň podařil rychle uhasit.

A Pegasus airlines aircraft has crashed off the end of the runway at Istanbul Sabiha Gocken Airport. Injuries currently unknown. https://t.co/2kRQ3MS8Te pic.twitter.com/AaiFLv4x55