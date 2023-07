‚Bude se bojovat o každý hlas.‘ Poslanci mají o Istanbulské úmluvě rozhodovat na podzim

Sněmovna se chystá na jednání o takzvané Istanbulské úmluvě. Dokument by se mohl podle poslanců dostat na program jedné z podzimních schůzí. Česko Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí podepsalo v roce 2016. K tomu, aby začala platit, ji ale ještě musí odsouhlasit Sněmovna, Senát a nakonec i prezident. Jak to s úmluvou v dolní komoře dopadne, není jisté, poslanci se totiž v názorech na dokument rozcházejí. Praha 7:00 23. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Necelá polovina Čechů, 48 procent, se domnívá, že Istanbulská úmluva zajistí lepší ochranu obězem sexuálního a domácího násilí. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas zpracovala společnost Median. Bezmála třetina dotazovaných si ale myslí, že dokument nic takového nezajistí. V průzkumu odpovídalo tisíc respondentů.

Jasno nemají ani poslanci, kteří by měli o dokumentu hlasovat na podzim.

„Myslím si, že bude pekelné toto dostat na program, protože program Sněmovny je předem daný, věci tam skáčou podle pořadí a myslím si, že Istanbulská úmluva minimálně pro některé kolegy nebude priorita. Takže nejdřív budeme muset zabojovat o to, abychom to předřadili,“ odhaduje poslankyně Barbora Urbanová (STAN).

„Myslím si, že se bude bojovat o každý hlas, nicméně dělicí linie je mezi liberálními poslanci a konzervativními poslanci,“ doplňuje poslankyně Urbanová.

„Úmluva dává návod na to, jak bojovat proti domácímu a sexuálnímu násilí, jak pomáhat obětem. Je tam třeba návod na to, že by se měly zavést bezplatné telefonické linky pomoci obětem, že by měl být dostatečný počet azylových domů, měla by tady být síť pomoci,“ vysvětluje Klára Kocmanová (Piráti), co považuje liberální skupina poslanců za nejdůležitější.

Podle Kocmanové v Česku takových služeb dostatek není.

‚Genderová témata‘

Server iROZHLAS.cz zjišťoval postoje k úmluvě mezi poslanci. Pro ratifikaci dokumentu je celý klub Pirátů, hnutí STAN a TOP 09. Zbylé čtyři sněmovní kluby k úmluvě mají spíše rezervovaný postoj, nebo ji rovnou odmítají, jako například SPD.

„My máme dostatečně tvrdé zákony, které chrání nejenom ženy, ale všechny občany České republiky. Istanbulská úmluva je něco navíc a dává velké pravomoci nadnárodním neziskovým organizacím, my jim vlastně předáváme suverenitu, nad našimi zákony a my jsme zásadně proti,“ shrnuje důvody, které ho vedou ke kritice dokumentu, předseda klubu SPD Radim Fiala.

Co se opozice týče, proti úmluvě jsou i někteří poslanci největšího sněmovního klubu, hnutí ANO, kteří se spojili i s částí občanských demokratů a lidovců. Celá tato skupina má výhrady hned k několika bodům úmluvy.

„Je to zavádění pojmu gender do právního systému České republiky, problematické právní důsledky toho, že by se mohl právní systém České republiky měnit nejenom na základě rozhodnutí parlamentu a je to i výhrada k tomu, že by do českého vzdělávacího systému mělo být zahrnuto i vzdělávání o genderových tématech,“ říká Jan Skopeček z ODS.

Na postoj ministrů k Istanbulské úmluvě se server iROZHLAS.cz ptal také, a to v květnu ještě před tím, než vláda dokument poslala do Sněmovny.