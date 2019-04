Počet IT odborníků v Česku roste, většina z nich jsou však muži. Česko patří v rámci EU k podprůměru

Počet IT odborníků v českých firmách se za posledních 10 let zdvojnásobil. Podle Českého statistického úřadu je loni zaměstnávala až pětina podniků. Většinou jde ale pořád o muže, což potvrzují i čísla projektu Evropa v datech. Česko má totiž podle statistik jeden z nejnižších podílů vysokoškolských studentek informačních technologií v celé Evropské unii. Praha 19:43 14. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cisco, jedna z největších IT firem světa, v Česku zaměstnává desítky žen. A jejich počet chce do budoucna navýšit | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Dobrý den, vítejte v kavárně U Petříka. Co můžu nabídnout?“ To není v kavárně, ale v učebně Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, kde se studenti učí programovat roboty. Každý má na starosti jiný úkol.

„Tady student řeší problém komunikace s robotem lidskou řečí. Programuje něco, čemu se dneska moderně říká chatbot, což je počítačový program, který s vámi hovoří. S nimi se můžeme setkat na webových stránkách, kde píšeme dotazy a ta stránka nám odpovídá. My to aplikujeme na roboty,“ vysvětluje Radiožurnálu vyučující Miroslav Skrbek.

Jinde studenti učí roboty hrát fotbal. „Vlastně teďka to spočívá v rozpoznávání míčů a branek,“ říká jeden ze studentů. A právě studenti v místnosti převažují, programuje tu jen jediná dívka. Na celé fakultě informačních technologií je aktuálně 14 procent studentek. Jednou z nich je i Alena Brožová, která je v prvním ročníku.

„Zatím studuju obor informatika. Přišlo mi to jako výzva a ten obor je celkově takový zajímavý a rozvíjí se. My si vlastně obor volíme až ve druhým ročníku. Přemýšlela jsem trochu o grafice. Přijde mi to takový tvořivý a táhne mě to k tomu nejvíc,“ říká Alena.

5x víc mužů

Alena je v Česku skoro výjimkou. Podle statistik ministerstva školství totiž loni studovalo informatiku na vysokých školách zhruba 2600 dívek, zatímco mužů bylo skoro pětkrát víc.

„Česko se v tomhle ohledu pohybuje pod evropským průměrem. Nejvyšší podíl žen v ICT oborech mají vysoké školy v Řecku, konkrétně je to téměř 35 procent žen. Významný podíl žen v ICT má například i Bulharsko,“ říká Radiožurnálu Adéla Denková z projektu Evropa v datech.

Nalákat dívky do těchto oborů se proto snaží i samotné podniky. Třeba jedna z největších IT firem světa, společnost Cisco, dnes v Česku zaměstnává desítky žen. A jejich počet chce do budoucna navýšit.

‚IT nikdo neuteče‘

„Dneska vlastně jedinou cestou, jak získat IT odborníky, je si je vychovat. A Cisco má s tímto zkušenost v podobě našeho vzdělávacího programu. Jenom v Čechách máme zhruba 80 akademií a ročně jimi projde 7000 studentů a jsou to pochopitelně i dívky,“ říká generální ředitel společnosti Michal Stachník.

Společnost se navíc každoročně zapojuje do celosvětového projektu „Girls in ICT“, který vznikl z iniciativy OSN. Cílem je představit obor jako atraktivní povolání nejen pro muže, ale taky pro ženy, dodává Michal Stachník.

„Ono i ve studii, kterou dělala Evropská komise, se říká, že v budoucnu 9 z 10 zaměstnání bude vyžadovat digitální znalosti. Takže z mého pohledu nikdo IT neuteče,“ říká Stachník.

IT odborníci jsou navíc na trhu práce hodně žádaní a tomu odpovídají i jejich mzdy. Třeba systémový analytik si měsíčně přijde v průměru na 68 tisíc korun hrubého. A pokud pracuje v Praze, tak je to ještě o osm tisíc víc.