Češi se mohou vrátit domů z uzavřených oblastí v Itálii. V celé zemi je zhruba 12 tisíc občanů

Čeští občané v severní Itálii v oblastech, na něž italská vláda kvůli šíření nového typu koronaviru uvalila karanténu, se mohou vrátit domů. Na twitteru to uvedli ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlá karanténní opatření v Lombardii a dalších regionech nedoporučuje cestovat do celé Itálie. Praha 9:53 8. března 2020

Italská vláda přijala v noci na neděli opatření, kterými zcela uzavřela celý region Lombardie a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Veneto (Benátsko) a Piemont, uvedlo ministerstvo zahraničí na webu. „Čeští občané se z uzavřených oblastí v severní Itálii mohou vrátit domů,“ napsal na twitteru Petříček. V případě komplikací se Češi můžou obrátit na konzulární linky ambasády v Římě a konzulátu v Miláně, dodal.

Čeští občané se z uzavřených oblastí v severní Itálii mohou vrátit domů. Na webu @mzvcr budeme aktualizovat informace. Doporučuji také registraci v systému #DROZD. V případě komplikací se mohou obrátit na konzulární linky naší ambasády v Římě a konzulátu v Miláně. — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 8, 2020

Český premiér Andrej Babiš (ANO) v České televizi řekl, že italský premiér Giuseppe Conte by měl vyzvat Italy, aby necestovali do dalších zemí Evropy. „Itálie by měla zakázat cestování všem svým občanům do Evropy, protože my v rámci Schengenu nejsme schopni tohle nařídit,“ řekl Babiš v ČT.

„Jediné, co je možné, je, aby italský premiér zkrátka vyzval své lidi, své občany, aby do jiných zemí v Evropské unii necestovali,“ dodal. Čechy v Itálii, včetně těch, kteří tam pracují, vyzval Babiš k návratu. Čeští turisté by se podle něj z Itálie měli vrátit okamžitě.

V Itálii se podle dostupných údajů nakazilo téměř 6000 lidí, přičemž v sobotu bylo oznámeno rekordních více než 1200 nových případů. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podle úřadů podlehlo více než 230 lidí. Počet lidí na jednotkách intenzivní péče v sobotu vzrostl o 23 procent na 567. Z 5883 původně nakažených Italů se 589 zcela vyléčilo.

Podle ministerstva zahraničí se ohniska epidemie koronaviru rozšířila v Itálii na celém území země. „Na základě mimořádného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. března 2020 doporučuje MZV necestovat na území Itálie,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

V pátek vydané mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví od soboty dopadá na lidi vracející se z Itálie. Týká se českých občanů a cizinců, kteří v Česku trvale a přechodně žijí nebo pracují.

Mají povinnost ohlásit se po návratu lékaři a zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Omezení se nevztahuje na řidiče kamionů a zdravotní služby a na piloty. Česko už dřív přerušilo letecké spojení s městy na severu Itálie.

Aplikace DROZD

Ministerstvo zahraničí lidem doporučilo registraci ve své aplikaci DROZD, která českým úřadům umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. „V případě nouze volejte pohotovostní linku Generálního konzulátu ČR v Miláně +39 375 63 78 179 nebo Velvyslanectví ČR v Římě +39 335 310 450,“ uvedlo ministerstvo.

V otázce storno poplatků za služby cestovních kanceláří je podle ministerstva zahraničí možné postupovat podle informací ministerstva pro místní rozvoj. „Čeští zákazníci, kteří si zakoupili od cestovní kanceláře zájezd do postižené oblasti koronavirem, mohou podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez zaplacení storno poplatků,“ uvádí MMR na webu.

V celé Itálii je podle Asociace cestovních kanceláří zhruba 12 tisíc českých občanů. Mluvčí Asociace Jan Papež říká, že cestovní kanceláře budou v oblastech karantény dodržovat režim, který určí italská vláda.

„Lidé s největší pravděpodobností zůstanou na hotelech v karanténě do té doby, než se situace technicky vyřeší. Co se týká těch lidí, kteří se do Itálie teprve chystají, lokality, které jsou v karanténě, jsou pro nás uzavřené. My nemáme šanci plnit služby, musíme peníze vrátit zpět.“