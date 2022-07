‚Zásadní průlom.‘ Podle Rakušana by mohla italská letadla změnit situaci v Českém Švýcarsku

Dvě letadla s velkokapacitními nádržemi z Itálie přistanou na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy. Hasit požár v Českém Švýcarsku začnou ve středu nebo ve čtvrtek poté, co absolvují servis. Novinářům to před jednáním vlády řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jejich nasazení by podle něj mohlo znamenat zásadní pozitivní průlom. Za úkol budou mít ošetřovat nepřístupné plochy, na kterých již nehoří, kde by ale mohlo vzniknout nové ohnisko.

