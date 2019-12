Šéf Pirátů Bartoš: Chceme, aby se audit zveřejnil a sešli se šéfové sněmovních stran bez ANO

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) sešli šéfové sněmovních stran bez ANO, ale včetně koaliční ČSSD. Bartoš to v pondělí uvedl na sociálních sítích. Podle Pirátů by měl být audit zveřejněn, projednat by ho měl kontrolní výbor Sněmovny a jako zvláštní bod by se měl objevit i na programu pléna Sněmovny. Praha 10:00 2. 12. 2019 (Aktualizováno: 10:12 2. 12. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení ČSSD zatím nezná obsah auditu Evropské komise o Babišově údajném střetu zájmů. Pokud budou nutné korekce, neměly by se platit z rozpočtu, řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Ministerstvo pro místní rozvoj mělo informovat vládu o obsahu auditu a o dalším postupu,“ vzkázal Petříček své kolegyni ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (za ANO). Zároveň se připojil se k jejímu, že Česko má dva měsíce na reakci.

Auditní zprávu zaslala Evropská komise do České republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky.

V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, Evropská komise konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Premiér to v pondělí znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmu potvrzuje.

Dostálová pro iROZHLAS.cz řekla, že ale nejde o finální verzi a Česko bude mít dva měsíce na odpověď a případné připomínky.

Mluvčí Evropské komise pro Radiožurnál uvedl, že jde o finální zprávu. „Nejdříve musíme – v daném termínu – zaslat český překlad zprávy. Poté budou mít české úřady dva měsíce na to, aby zaslaly zprávu, jak plní obsažená doporučení,“ dodal.

Bartoš svou iniciativu odůvodňuje tím, že se objevují první snahy výsledky auditu ututlat. Společná schůzka stran by podle něj měla pomoci koordinovat jejich další postup.

