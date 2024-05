Na takový program dostupného bydlení jsme čekali dvacet let, nájem bude nižší než komerční, říká Bartoš

Vláda spustila program podpory dostupného bydlení. Města a obce dostanou od státu pozemky a výhodné úvěry na jeho výstavbu. Nové byty by měly stavět buď samy obce, nebo na jejich výstavbě spolupracovat se soukromými developery. Nájemné má být nižší než nájemné tržní v dané lokalitě. „Na to jsme tady čekali snad dvacet let a nikdo se o to ani nepokusil,“ řekl pro Radiožurnál ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Rozhovor Praha 22:10 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Těch programů na zvýšení dostupnosti nájemního bydlení tu bylo víc. Například v roce 2019 za ministryně Kláry Dostálové (ANO) se program jmenoval Výstavba pro obce. O programy ale nebyl velký zájem. Proč by to teď mělo být jinak?

Když jsem přicházel na ministerstvo místního rozvoje a podíval jsem se zpátky na těch osm let, kdy hnutí ANO mělo ministerstvo pro místní rozvoj ve své správě a ostatně o tom hovoří i zpráva NKÚ, tak skutečně ty programy nebyly úspěšné.

A když srovnám jenom náš pilotní projekt z loňského roku Nájemní bydlení zhruba za miliardu, tak jsme za tři měsíce rozjeli výstavbu 500 bytů po celé České republice. Program Výstavba pro obce realizoval asi 300 bytů za tři roky.

A v čem je ten zásadní rozdíl?

Zásadní věc je, když chcete řešit nějaký problém, tak to není o tom vypsat program a bez znalosti dat a potřeb čekat, že se rozebere a bude úspěšný.

Ale skutečně je potřeba vzít ten problém komplexně, od kompetencí obcí, vůbec umět ty projekty realizovat až po finanční podporu, kterou nám umožní národní plán obnovy, což je těch osm a půl miliard plus vázání soukromých investic.

Jak velkou část investic obce by tento program mohl tedy pokrýt, pokud se někdo rozhodne stavět?

Koncipovali jsme – a jsem rád, že Evropská komise po roce a čtvrt notifikovala, trvalo to poměrně dlouho - program dostupné nájemní bydlení, kde skutečně můžete investovat nebo stavět bydlení a nabízet ho za cenu nižší, než je komerční nájem.

Na to jsme tady čekali snad dvacet let a nikdo se o to ani nepokusil.

Nabízíme různé finanční nástroje. Já si myslím, že ještě než vůbec začneme stavět, tak je důležité, aby byly ty projekty připraveny.

Na to jsme v národním plánu vyčlenili a už zrealizovali projektové přípravy za 1,4 miliardy, ta poslední výzva na 400 milionů přípravy projektů probíhá.

Pomáhají s tím kompetenční centra SPFI, těch jsme zřídili osm v regionech, pokrývají celou Českou republiku.

Pak záleží na velikosti projektu, kdy se snažíme stavět spíše než dotační schémata chytré finanční nástroje, které mají návratnost, tudíž peníze se do systému v průběhu času vrací a ten fond se dá budovat.

Projekty mají různé náklady, různou velikost. Já jsem dnes (v pondělí pozn. red.) uváděl na tiskové konferenci vlády například Kostelec nad Orlicí 33 bytů 84,1 milionů, Korytná 21 bytů cca 80 milionů, ceny jsou různé.

Tak k té mojí otázce, jak velkou část investic obce by tedy ten program mohl pokrýt, třeba v procentech?

V těch klasických evropských programech to jde až třeba ke 100 procentům, ale to jsou věci dotační nebo přípravné na projekty. Pak je tam vždycky nějaký mix 30, 70 procent, záleží na typu projektu.

Program budeme vypisovat teprve na podzim a parametry jsou dány notifikací. Může to být řešeno dvěma způsoby. Buď dotujete ten výhodnější úvěr, nebo tam je nějaká menší subvence. V programu nájemního bydlení to vycházelo zhruba 50 na 50, spíše směrem 60% k úvěrům.

Kdo a jak zajistí, aby byty dotované státem byly opravdu pro ty, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení? Protože tady bude zřejmě vždycky poptávka převyšovat nabídku.

Definice skupin, které mohou využít dostupné bydlení je poměrně široká a řídí se to příjmem, věkem nebo třeba životní situací.

Tu takzvanou udržitelnost Česká republika zná bohužel jen z té oblasti sociálního bydlení, kdy skutečně kontrolujete - a dělá to celý regionální rozvoj, dokonce v tom posledním kontrolingu přichází i finanční správa - zda jsou ty peníze využity dobře. Takže toto není nic nového.

V souladu s tím, za co je poskytnuta ta půjčka, ta to je potom stejné, jako když si vezmete třeba úvěr od banky, tak ta banka samozřejmě kontroluje –

Ale budou tedy rozhodovat obce?

Obce jsou ti žadatelé, ale mohou to být i soukromé subjekty, pokud splní podmínky a ty byty poskytnou.

V systému Affordable housing to bude spíše ten program Národní rozvojové banky a parametry jsou pak dány tím daným programem a je potřeba po dobu té udržitelnosti - tady uvažujeme 20 let, což je o 10 let méně než v té oblasti sociálního bydlení - podmínky plnit.

Jinak se samozřejmě ten nárok nebo možnost přezkoumává, jak to, že je čerpán nějaký úvěr, když nejsou plněny podmínky.