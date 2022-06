Škatulata ve vládě nejsou to, co Česká republika potřebuje, řekl k situaci v hnutí STAN ministr Bartoš

Lídři vládních koaličních stran v úterý proberou dění v hnutí STAN i korupční kauzu v pražském dopravním podniku. Od předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana se nejspíše dozvědí jména možných nástupců ministra školství Petra Gazdíka. Odchod minstra vnitra však není podle koaličních partnerů na místě. „Nevidím reálný podklad pro to, aby odstupoval“, řekl Radiožurnálu ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Praha 8:46 21. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš na sjezdu ODS. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Budete chtít vy jako koaliční partner Starostů a nezávislých nějaké záruky, že vybraný nový ministr nebude zapletený do nějaké možná i budoucí kauzy?

Tak to je, myslím, automatický požadavek, který by měl platit v případě všech nominantů na ministry a členů vlády. My jsme se včera sešli s Jakubem Michálkem, Olgou Richterovou, Vítem Rakušanem a se zástupci hnutí STAN a řešili jsme jak kauzu samotnou, tak pozici Petra Gazdíka, který byl v kontaktu s panem Redlem. Ale hlavně jsme se potom zabývali kroky, které by měly vést k napravení a důvěru nejen v pokračování vlády, ale vůbec i hnutí STAN jako našeho koaličního partnera.

Domluvili jsme několik kroků. Ostatně hnutí STAN hovoří o rekonstrukci hnutí, budou mít předčasný sněm. A řešili jsme i to, jakým způsobem bude probíhat nominace na pozici ministra či ministryně školství. O tom by se mělo rozhodovat v tomto týdnu. Samozřejmě je to věc koaliční, ale pak i věc velké koalice, ale tam ještě nějaké finální jméno nepadlo.

Dotkli jste se třeba i tématu, že by Vít Rakušan do doby, než se Hlubučkova kauza vyšetří, předal ministerstvo vnitra někomu jinému, prohodil si s někým svou funkci, aby nemusel čelit podezřením, byť možná nespravedlivým, že jako ministr vnitra může leccos ovlivnit?

Nevidím reálný podklad pro to, aby Vít Rakušan jakýmkoli způsobem odstupoval. Nemyslím si, že nějaká škatulata ve vládě jsou to, co Česká republika potřebuje. Měl jsem možnost toto v neděli krátce řešit telefonicky s panem premiérem. Když se hovoří o rekonstrukci vlády, jde to logicky tím směrem, že to musí být kompletní, zejména s ohledem na chystané předsednictví (předsednictví Rady Evropské unie, pozn. red.), které začíná už velmi záhy, a proto nevidím důvod.

„Rakušan do kauz nezasahuje“

Ono je to riziko pro všechny strany a hnutí. Připomeňme třeba, že někdejší vlivný politik hnutí ANO Jiří Švachula podle soudu řídil organizovanou zločineckou skupinu, která manipulovala zadávání veřejných zakázek na radnici Brno-střed a je vinen z korupce. To rozhodnutí je zatím nepravomocné. Šéf hnutí ANO říká, že takoví lidé v jeho hnutí vůbec neměli být. Hnutí STAN by bylo taky radši, kdyby mezi nimi dnes nebyl bývalý náměstek Hlubuček. Vy jako piráti máte transparentní systém setkávání se. Vybíráte si pečlivě své spolupracovníky. Jste si jisti, že vám by se nic takového stát nemohlo?

Stát se to samozřejmě může kterékoli straně, ale tento problém je dlouhodobý. Od Petra Gazdíka, který rezignoval, zaznívalo že se s Redlem nic neděje, že je to daleká minulost, je to historie Zlínského kraje z roku 2017. Totéž zaznívalo od pana Polčáka (europoslanec Stanislav Polčák, v pondělí pozastavil členství v hnutí STAN, pozn. red.). A pak se ukázalo, že nemluví pravdu.

K té otázce, pokud bývalý premiér Babiš, který stojí před soudem, který měl na triku nejen pana Faltýnka a jeho setkávání, teď volá o nějakém ovlivňování, tak to mi přijde doslova směšné. ANO čelilo osm let různým korupčním kauzám. Ukázalo se, jak do struktur na jednotlivých resortech prorůstali lidé, kteří pocházeli z Agrofertu. Premiér byl neustále ve střetu zájmů.

Nevidím problém v současné vládě. Myslím si, že to, že vyšetřování kauzy normálně probíhá, že policisté rozkrývají struktury, je důkaz toho, že Vít Rakušan z pozice ministra vnitra žádným způsobem do těchto kauz nezasahuje.