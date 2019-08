Předseda Pirátů Bartoš: Zeman neočekává odchod ČSSD z vlády ani rekonstrukci kabinetu

Prezident Miloš Zeman nepředpokládá odchod sociální demokracie z vlády ani rekonstrukci kabinetu, uvedl po jednání v Lánech předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zeman očekává od ČSSD jméno nového kandidáta na ministra kultury místo Michala Šmardy. Pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak by této nominaci měl prezident vyhovět, řekl novinářům Bartoš. Jednání se Zemanem se zúčastnil společně s místopředsedou strany Radkem Holomčíkem. Lány 16:36 20. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš (vepředu vlevo) na jednání s prezidentem Milošem Zemanem (uprostřed), kterého se zúčastnili i pirátský místopředseda Radek Holomčík (vpravo) a prezidentův kancléř Vratislav Mynář | Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

„Nás zajímalo zejména to, zda má pan prezident nějaké další výhrady k této vládě sociální demokracie a hnutí ANO, či zda skutečně se jedná o to, že nechtěl jmenovat pana Šmardu ministrem kultury,“ řekl po jednání v Lánech Ivan Bartoš.

„Pan prezident nám v této věci potvrdil, že očekává jméno od sociální demokracie, které by mu měl opět, pravděpodobně dnes (v úterý – pozn. red.), donést pan premiér Andrej Babiš. A pokud to bude někdo, kdo je z pohledu Hradu přijatelný, tak že by této nominaci následně vyhověl,“ řekl Bartoš.

Hamáček: Premiér koaliční dohodu neporušil, nominaci Šmardy nestáhl. Nové jméno vyberu sám Číst článek

Nedá se však očekávat, že předseda vlády přinese v úterý Zemanovi jméno nového kandidáta. Šéf ČSSD Jan Hamáček jej chce oznámit ještě před pátečním jednáním předsednictva strany.

„Chtěli jsme řešit i otázku střetu zájmů premiéra Babiše a dlouhodobou krizi, která nad touto vládou visí. Nicméně na detaily řešení jednotlivých auditů Evropské komise či nějaké budoucí kroky ve vládě, které by s tím souvisely, se řeč nedostala,“ uvedl Bartoš.

„Nicméně i přesto se pan prezident domnívá, že sociální demokracie ani v důsledku této kauzy ohledně ministra kultury, ale i dalších probíhajících sporů nad rozpočtem či střetem zájmů premiéra, neodejde z vlády a zůstane koaličním partnerem hnutí ANO,“ dodal předseda Pirátů.

'Prezident si postavil hlavu'

Podle Bartoše Zeman situaci kolem vlády diriguje, výsledky jednání Babiše či Hamáčka s prezidentem ukazují, že i v parlamentní demokracii, kde by měla hlava státu vyhovět předsedovi vlády při výměně ministra, se „pan prezident Zeman rozkročil velmi zeširoka“.

‚Nechoď, Šmardo, s pány na led.‘ Opozice kritizuje sociální demokracii za ústupek Zemanovi Číst článek

Spor o výměnu ministra trvá už čtvrt roku. Zeman v polovině prázdnin po dvou měsících od doručení návrhu odvolal Antonína Staňka (ČSSD), ohledně jeho nástupce se ale slíbil vyjádřit až v polovině srpna. Minulou středu pak uvedl, že Šmarda je odborně nekompetentní, protože se nikdy nezabýval problematikou české kultury.

„Když se podívám na personální složení současné vlády, i třeba na politický odborný background některých ministrů, tak tam velmi často najdete, že on s tím daným resortem nemá přespříliš co společného,“ poznamenal Bartoš.

„Myslím, že zde to byla otázka ohledně konkrétního kandidáta, kde si pan prezident postavil hlavu a prostě ho v tu chvíli nejmenoval. Jak je vidět, tak zatahal za delší konec a pan Šmarda, potažmo sociální demokracie, couvá,“ dodal předseda Pirátů.