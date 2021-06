Bartoš: Babišova slova o migrantech jsou zjevná lež. V politice by se neměl používat nástroj strachu

Já se ještě vrátím k tomu čtvrtečnímu jednání sněmovny o nedůvěře vládě. Na opozici a konkrétně na Piráty zaútočil Andrej Babiš (hnutí ANO). Vy jste před chvílí říkal, že na to budete reagovat. Co konkrétně budete od premiéra chtít? Veřejnou omluvu?

Tak panu premiérovi klesají preference a teče mu do bot. Jeho rétorika je na úrovni toho, co říká SPD ve svých příspěvcích na sociálních sítích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s předsedou České pirátské strany Ivanem Bartošem

Pokud to takto hodnotíte, proč na to budete reagovat?

Myslím si, že v politice by se neměl používat nástroj strachu, když pan premiér Babiš na plénu řekne, že Piráti chtějí někomu do bytu cpát migranty, což je zjevná lež. Nikdy to nebylo v žádném programu a na internetu je to meme. Za některé tyto obrázky, které vypadají legračně, potom lidé vyhrožují mně a Olze Richterové, že nás zastřelí. Já si myslím, že by tohle premiér republiky neměl říkat.

Co po něm tedy budete chtít?

Budu chtít, aby tohle prezentoval na tom svém účtu, aby se za to omluvil, že to není pravda a že si to vymyslel. Připravil jsem dopis, který mu dnes (v pátek, pozn. red.) budu posílat, budu na tom trvat a uvidíme, jak se zachová, protože lež je berlička slabých.

Obrátíte se na soud?

Myslím, že mu ty sítě spravuje nějaký tým, takže je to spíš marketingový konstrukt. Nevěřím tomu, že to píše premiér sám. Co mi ale přišlo taky zásadní, je to, že premiér říkal, jak opozice v pandemii nic nedělala a jak jsme jásali, že je léto.

Je 4. června a já jsem si našel tento den v loňském roce. To jsme měli mimořádnou schůzi, pokud se nepletu. Navrhli jsme 28 usnesení a 11 z nich, kde se hovořilo o přípravě na druhou vlnu, kde jsme řešili trasování, posílení chytré karantény, dostupnost testů, bylo schváleno. Pan premiér tam hovořil o zahrádkářském zákonu a že tady strašíme.

Premiér České republiky říká, že jsme to ve čtvrtek pojali jako volební agitku. Jestli něco byla volební agitka, tak to byla jeho úvodní řeč. Jestli to ukazuje, jak bude vedena kampaň premiérem České republiky, tak to bude kampaň plná lží, strašení lidí a nepravda a to si myslím, že by se nemělo dít. Nehledě na to, jak se pan premiér bojí toho, že tu svoji pozici neobhájí a já si myslím, že ji neobhájí.

Celý rozhovor Tomáše Pancíře s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem si poslechněte v přiloženém audiu.