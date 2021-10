Výsledků se dotkla dezinformační kampaň, vítězství demokratických stran je ale úspěch, říká Bartoš

Koalice Pirátů a STAN by měla ještě v sobotu večer začít pravděpodobně vyjednávat s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) o možnosti sestavit budoucí vládu. Přesto je jejích 15,6 procenta zklamáním. Podle šéfa Pirátské strany Ivana Bartoše se na výsledku podepsala mimo jiné silná dezinformační kampaň. „Váhající voliči byli pravděpodobně ovlivněni tím, co jelo v dezinformačních médiích,“ řekl Bartoš před novináři. Rozhovor Praha 20:21 9. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební štáb Pirátů a Starostů. Na snímku je předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Co vyvodíte z toho výsledku? Z pohledu vaší strany je to přece fiasko.

Poslanecký klub Pirátů skutečně citelně oslabil. Myslím si, že se kroužkování v rámci kandidátky dotkla i silná dezinformační kampaň. Váhající voliči byli pravděpodobně ovlivněni tím, co jelo v dezinformačních médiích i z úst pana premiéra. Pokud se ptáte na moji osobní odpovědnost, tak lídr strany je za ni zodpovědný v každý její moment. A my máme po každých volbách celostátní pirátské fórum, kde se stejně bude volit nové vedení.

Můžete zaručit, že poté, co se koaliční spolupráce se Starosty Pirátům úplně nevyplatila, půjdete opravdu společně do vlády a do vyjednávání?

Šli jsme do toho jako koalice Pirátů a STAN. I ten náš program nebyla věc pouze pro tyto volby, byl to závazek vůči lidem na následující čtyři roky. Takže jak jsme postupovali společně před volbami, budeme postupovat i teď. Ať už to bude během předvolebního vyjednávání nebo ve sněmovně při plnění našeho programu.

Vy jste říkal, že vás poškodily dezinformace. Nepoškodily vás ale i výroky některých vašich kolegů, například výrok pana (Ondřeje) Profanta o tom, že ve sněmovně jsou bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu?

Nemyslím si, že toto vyjádření mělo vliv na způsob, jakým rozhodovali občané. Kroužkování je legitimním nástrojem k vyjádření názoru. Já jsem byl třeba rád za kampaň Kroužkujte ženy, která probíhala, protože žen je v politice málo. Tu skladbu mandátů získaných za Piráty nebo za STAN holt rozhodli lidé. Nemyslím si, že by nějaké dílčí výroky někde v dílčí debatě nebo facebookový status měl takto zásadní vliv i na celkový výsledek. Myslím si, že silná dezinformační kampaň, kdy si premiér vybral Piráty – a já si na to nijak nestěžuji, neboť jsme se tomu dokázali postavit – ale určitě byla znát.

Říkal jste, že jste se dezinformační kampani postavili. Myslíte si, že jste prohráli?

Když se podívám na celkový výsledek koalice, kdy jsme měli i třicet procent v předvolebních průzkumech a takovou dezinformační kampaň snad s výjimkou posledních prezidentských voleb Česká republika nezažila. Ten narativ dezinformační scény přebral i premiér Andrej Babiš (ANO), ale myslím si, že to společné vítězství dvou koalic na počet mandátů ve sněmovně je dostačující kompenzací za to, jak se premiér choval v průběhu celé kampaně.

Budete s koalicí Spolu jednat třeba i o tom, kolik postů by měla vaše koalice obsadit a měli by ministerské křeslo získat třeba i Piráti?

Je to přesně ten opačný pohled na to. Jako koalice jsme představili program, který má nějaké priority a funguje i v otázce té, že první věc, kterou by měly koalice dělat, je zkontrolování programových priorit a hledání toho, kde se shodujeme nebo to, jak některé rozdíly v programu vyřešíme. Personální otázky by neměly být na pořadu dne, dokud nebude jasné, co je naším společným cílem.

Není ta možná rezignace až v lednu, kdy bude celostátní fórum, příliš pozdě? Vzhledem k tomu debaklu.

To není tak, že se v Pirátské straně do té doby nebude nic dít. Budeme mít jednání s členskou základnou, což míváme i několikrát do měsíce. Vyhodnocování kampaně je podle mě zcela zásadní, a pokud tam bude nějaká poptávka po dřívějším řešení, můžeme se o tom bavit. Jsme demokratická strana, která věci diskutuje.

Zvažujete, že byste měli s hnutím STAN společný poslanecký klub?

To by musela projednat členská základna respektive celostátní fórum. Ale vzhledem k tomu, jak se vyjádřili občané ve volbách, to bude určitě na stole.