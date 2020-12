Marketingová slupka už nestačí, Babišovi voliči prozřeli, říká předseda pirátů Ivan Bartoš

Jakou představu o změně politiky mají Piráti, kteří jako první oznámili jméno svého lídra do parlamentních voleb a chtějí spojit síly s hnutím STAN? Co oba subjekty spojuje, případně rozděluje? A proč nepodpoří Piráti návrh státního rozpočtu? Na tyto otázky odpovídal v pátečních Dvaceti minutách Radiožurnálu Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:38 4. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zásadní problém ve spolupráci se STAN nenecházíme ani v programové rovině, ani v personální,“ říká předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Dlouho jste se zdráhal to říct jasně, ale nakonec jste přijal pozici lídra na společné kandidátce Pirátů a hnutí Starostů a nezávislých do parlamentních voleb a aspirujete na post premiéra. Jak toho chcete dosáhnout, když sám říkáte, že míříte na 25 % a možná výš?

Ještě bych vás opravil, vyjednávání o možné koaliční spolupráci schválili Piráti hlasováním členské základny, nicméně to finální rozhodnutí přijde až na konci roku, kdy má vyjednávací tým předložit návrh koaliční smlouvy. Teprve potom bude Pirátská strana hlasovat. Až v ten moment se dá hovořit o koaliční cestě. Tak daleko ještě nejsme.

S kým byste byli ochotní a schopní sestavit koalici?

Když se podíváte na to, jakým způsobem fungují Piráti již delší dobu, tak my už třeba v tuto chvíli jsme ve třech největších městech v České republice v koalicích prakticky se všemi demokratickými stranami z toho opozičního bloku ve sněmovně. V Ostravě jsme dokonce ve vedení města s panem Macurou, který je tedy, ač se tomu nedá uvěřit, členem hnutí ANO.

Připouštíte, že i na to by mohlo dojít?

To, že bychom sestavovali vládu s hnutím ANO, bych mohl vyloučit zcela kategoricky. Uvidíme, jakým způsobem se bude vyvíjet situace. ANO se zastavilo na svém poklesu, ale máme před sebou rok tvrdé práce, země je po druhé vlně koronaviru, tedy snad můžeme říct, že po ní. Nepředbíhal bych se sestavováním vlády, když ještě máme před sebou rok práce, nebyly volby a máme před sebou úplně jiné úkoly.

Zatímco průzkum společnosti Kantar vám dává druhé místo v preferencích a 21 procent, agentura Medián přičítá podporu 14 procentů voličů. To je docela velký rozdíl. Myslím, že ten druhý výsledek na velký náskok nevypadá, jak to vidíte vy?

Sledujeme hlavně trendy. V Česku jsou asi čtyři agentury, které má smysl vnímat nějak závažně. Vždycky se musíte podívat, jak ten průzkum vzniká. Myslím si, že Kantar byl hodně ve prospěch Pirátů, tam se totiž nezohledňuje, zda ten člověk je skutečně ze skupiny lidí, která chodí k volbám.

Daný člověk může být mladší, nemusí mít odvahu říct, že k volbám nepůjde, proto raději řekne, že půjde. Pojďme se bavit o tom, že ty trendy jsou rostoucí. Koaličnímu partnerovi straně STAN, nejen po úspěchu v krajských volbách, také rostou preference, ale ta čísla mohou být jednou nahoře a jednou dole. My jsme si řekli, že zkusíme vyjednat spolupráci, ne jen kvůli těm číslům, ale i kvůli synergii obou stran.

Ta synergie byla vidět hlavně v době covidu, když jsme třeba nominovali naše společné specialisty do krizového štábu. Hlavně chci, aby ta naše spolupráce dávala smysl, představila jasnou vizi a věřím, že máme šanci, nehledě na to, jak v tuto chvíli hovoří průzkumy pro hegemona současné politické scény z hnutí ANO.

Jak může kartami v současné opozici zamíchat vstup hnutí nového subjektu Lidé PRO Mikuláše Mináře?

Představení strany jsem včera zaznamenal a očekával jsem, že se tam už objeví i nějaké programové teze.

Jestli něco spojovalo lidi, kteří šli na Letnou a podporovali Milion chvilek pro demokracii, tak to byla ta touha po demokracii, touha po spravedlnosti, možná i silná averze vůči panu premiérovi a jeho způsobu vládnutí. Ale tam byli lidé, kteří v tuto chvíli volí demokratické strany Piráty, ODS, STAN, TOP 09, takže jsem už čekal, že ve čtvrtek uvidíme nějaký program, ten jsme zatím neviděli.

Ale já si pořád myslím, alespoň podle toho, co říkal Mikuláš Minář, že cílem je změnit dynamiku. Ale ta dynamika se už mění, je to vidět na těch průzkumech, na debatách konzervativní části opozičního bloku. Uvidíme, co se z toho vyklube, myslím si, že by měli vstupovat do politiky s jasným programem. Možná se tam objeví programová témata, která budou pro naše strany společná.

Čtyři dny trvalo vaše online referendum, ze kterého vzešel váš mandát. Účastnila se ho zhruba polovina členů z tisícovky členů Pirátského fóra. Není to málo?Mandát pro volbu byl 95 %, nenazýval bych to referendem. Bylo to klasické hlasování. Předtím jsem poprosil o nominace v každém kraji, protože ten lídr Pirátů do voleb pak na sebe musí vzít další role. Musí vyjednávat o vládě, vést ten tým, je to ten aspirant na pozici premiéra.

Shoda se STAN

Předběžně platí, že byste své lídry se prosazovali na společných kandidátkách se STAN v 11 krajích?

Tuto debatu jsme lehce naťukli, ale pokud má ta spolupráce fungovat, tak musíme mít jasné programové cíle, na kterém se shodneme, tam si myslím, že bychom v pondělí se měli dohodnout.

Každé pondělí děláme konference, teď jsme měli první o zahájení a o harmonogramu, personálie budeme řešit až v dalších týdnech. Klíčové je mít dobrý program, pak hledat osoby, které ho budou reprezentovat.

V čem nacházíte shodu se STAN?

V prvotní analýze bychom měli zhruba 70 % shodu. Vize, v jaké zemi bych jako její občan chtěl žít. Jsou tam jasné ty akcenty, důležitá role nejen financí, ale i struktury vzdělávání. Na tom máme jasnou shodu. Jsou to otázky digitalizace, dostupnosti zdravotnictví. Teď řešíme problematiku vody v krajině, těch témat je celá řada, pilířů bude pro každý resort hned několik.

Co vidíte zatím jako největší problém?

Řešíme, co chceme prezentovat, a jakou bychom chtěli mít Českou republiku. Myslím si, že tam bude spíše rozdílný přístup v nějaké míře vážnosti těch jednotlivých témat, tam si myslím, že budeme muset sladit způsob práce.

Zásadní problém nenacházíte?

Ani v programové rovině, ani v personální. Jednání se povedou ještě dva týdny. Řekl bych, že jednání jsou přátelská. Máme na obou stranách tvrdé vyjednávače, Férovost a opatrnost jednání povede k úspěchu. Předložíme pak v referendu, to je chvíle, kdy už nikdo nemůže přidávat žádné změny, návrh kvalitní koaliční smlouvy a uspěje to.

Máte již společný název, pod kterým budete vystupovat?

Ne nemáme, to je otázka marketingové prezentace a toto je podle mě úplně podružné. Když máte dobrý produkt, tak ten marketing je v podstatě pouhá prezentace vaší práce. Toto vůbec neřešíme Když bych si vzal ten model olomoucké spolupráce, tak to v podstatě byli jen Piráti a Hnutí Starostové, naše vlajka a jejich grafika s těmi barvami. Nijak extrémně jsme to neřešili.

Kritika premiéra

Při sněmovních interpelacích se do vás tvrdě obul premiér Andrej Babiš (ANO), označil vás za stranu proimigrantskou, neokomunistickou partu, extrémní levici a neomarxisty. Jak tomu rozumíte?

No mě to baví, zejména když to říká člověk, který bez skrupulí vládne s komunisty, opírá se o hlasy StB, sám je veden ve svazcích jako agent StB, byl v komunistické straně.

Ne, mě to samozřejmě mrzí, když to říká, protože to míří i na naše lidi, kteří tam vystupují. Jemu to zřejmě poradili marketéři, ať to říká, že se to asi dostane mezi lidi. Kdo se podívá na naši práci, tak vidí, že jsou to jen jakési nálepky a možná bych to označil za ubohost komunikace pana premiéra, pokud je to jeho nová strategie, tak nechť ji dělá.

Mně spíš vadí, když je sprostý k lidem, a to nemusí být jen Piráti. Ale jeho chování hraničí s jakoukoli rovinou slušného chování, kterou by žádný člověk neměl překračovat.

Deník N cituje analytika agentury Kantar CZ Pavla Rajnocha, který tvrdí, že Piráti začínají hnutí ANO přetahovat voliče. Čím podle vás pro ně můžete být atraktivní?Když děláte politiku založenou jen na marketingu a pak musíte řešit složité životní situace, což covid pro nás je, tak tam už marketingová slupka nestačí. Lidé prozřeli, že ten sen, o kterém Babiš zní, je jakýsi papírový zámek, který se rozsype, když vítr trochu zafouká. Je to i o tom, že když před 11 lety ještě obchodoval s politiky tehdejší vlády a budoval svoje impérium, tak my jsme vystoupili jako strana, která je pro digitalizaci, která nám umožní veřejnou kontrolu a bojovat proti korupci, tak Andrej Babiš tato témata vzal, poslal do toho v první volební kampani 100 milionů a začal vystupovat jako politik, který bojuje s korupcí.

Čili to jsou podle vás témata, která nyní mohou oslovit současné voliče

Nemyslím si, že budeme soutěžit s komplexním programem. Lidé se většinou nevěnují politice, když jim do hlavy skrze masivní kampaň vtloukáte, že budete jejich problémy řešit, tak já si myslím, že spousta původních voličů Pirátů z těch předchozích sedm let uvěřila pohádce Andreje Babiše a teď vidí, kdo to skutečně myslí vážně.

Bývalý prezident Václav Klaus prohlásil, že Piráti jsou vítězstvím „ajťáctví“, což je podle něj nebezpečná ideologie. Jak tomu rozumíte?

Podle mě se pan Klaus už jen baví. Já bych k tomu přihodil, že všichni, jezdí na snowboardech, jedí kuře a mají batoh. Každý, kdo umí pracovat s telefonem a ovládá počítač, tak je ajťák. A já tady ty nálepky beru jako takový kolorit české politiky od některých osob, kterým už během nastávající změny společnosti ujíždí vlak.

Kritika se na vás snesla z nejrůznějších stran kvůli prosazení návrhu na zdanění 23 % cenných papírů nad 20 milionů korun. Podle ekonomky Markéty Šichtařové jsou vaše návrhy tažením proti existenci soukromého vlastnictví.

My jsme nic takového neschválili. Mikuláš Ferjenčík předložil už loni v říjnu pirátský návrh, který měl zrušit daňovou výjimku pro prodej akcií nad jistou hodnotu. Tento zákon platí v Americe, kde je daleko vyšší, je to v Německu, je to v Rakousku. Ten návrh tam dlouho dobu ležel a my jsme ho zcela transparentně načetli jako pozměňovací návrh, který nějakým způsobem upravuje daně v České republice.

Pro ten náš návrh, který byl 0 a 15 procent od 20 milionů a výše, nejdřív hlasovali i poslanci ANO a v dalším hlasováním tuto hladinu zvedly strany ODS, ANO a SPD na 23 procent. My jsme pro tento balíček nehlasovali, ale je vidět, že když to premiér rozpálí ve všech médiích a na sociálních médiích, tak se dá postavit i takové vědomí jako, že to byli Piráti, kteří hlasovali pro.

Ekologie a životní prostředí

Chcete se věnovat ekologii a krajině. V pátek zasedala uhelná komise. Piráti prosazují co nejrychlejší ukončení fosilních paliv, nejpozději do roku 2033. Resumé, jak víme od rána je rok 2038. Zklamalo vás to?

Mě zklamalo propojení s výstavbou nových bloků Dukovan, protože tam do toho pan Havlíček do toho zanesl ještě tento faktor, nemáme ještě ani aktualizovanou energetickou koncepci, pořád pracujeme s pět let starou energetickou koncepcí. Pokud by ještě platilo, že do konce tohoto roku bude jen uhlí a pak už bude jen jádro, tak já věřím, že další vláda se toho chytí daleko zodpovědněji, jinak bychom na jakoukoli podporu obnovitelných zdrojů mohli zapomenout.

Co vidíte jako alternativu fosilních zdrojů?

Solární energie není sama o sobě špatnou energií, ale bohužel se na ni zavedl byznys. Od té doby je slovo solární energie sprosté slovo. Česká republika vyváží spoustu energie do jiných zemí, která vzniká spalováním fosilních. Máme silné jaderné zdroje, tak prostě musíme upravovat ten mix, aby spalování uhlí nehrálo v budoucnosti tak velkou roli.

Starostové a nezávislí vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) k odstoupení kvůli otravě řeky Bečvy. Přidal byste se k nim?

Věc by se měla hlavně vyšetřit. Dostáváme se do podivného mixu, kde ministr do médií dává ultimátní vyjádření, či různě tweetuje, kdo to byl, kdo to nebyl. U nás se tomu lidé věnují v regionech, je to důležité, protože úniky se dnes ve čtrnáctidenních cyklech dějí znovu a znovu. Je důležité zjistit původní událost a zjistit, kdo byl tím původcem. A v rámci nějakého krizového řešení pak pracovat s tím, aby se to nestalo. Tím, že k tomu přistupuje pan Brabec laxně, tak tím se nic nevyřeší.

Váš poslanec Mikuláš Ferjenčík avizoval, že se nechystáte podpořit návrh státního rozpočtu jako celek. Proč?

V tuto chvíli je to cár papíru. Už jen z toho, že projednáváme zároveň rozpočet a balíček, který na příjmové stránce rozpočtu ho podsekne o dalších 100 miliard, ten rozpočet nedává žádný smysl, protože ta čísla tam neplatí. Zároveň, a to je podle mě zásadní problém, se pořád hovoří o investicích, ale investice je přece něco, co vám přinese v budoucnu peníze, co se bude rentovat. Těch investičních projektů v tom rozpočtu není mnoho, respektive tam není žádný.

Nepracuje se tam s penězi, které přijdou z Evropské unie. Je to 180 miliard v následujících třech až čtyřech letech, s tím musí vláda pracovat. Já mám možnost sledovat kapitoly rozpočtu výboru, který já řídím, a tam jsem velmi znepokojen. Protože v pro mě zásadním dostupném bydlení je peněz méně a méně. Projekty dostupného bydlení pro jednotlivé obce nevznikají. Ten rozpočet je špatný a ať si Andrej Babiš hledá podporu u svých standardních partnerů.

Piráti uspěli s návrhem zvýšení slevy na poplatníka, podle premiéra Andreje Babiše se jedná o duplicitní návrh ke zrušení superhrubé mzdy, dokonce prohlásil, že si poslanec Mikuláš Ferjenčík návrh vymyslel ze srandy. Máte k tomu kratičký komentář?

Pan Babiš samozřejmě lže jako vždycky. Mikuláš Ferjenčík ten návrh přednesl před dvěma měsíci, tedy dva měsíce dříve, než tam načetl svůj pozměňovací návrh Andrej Babiš. Viceguvernér České národní banky včera řekl, že právě zvýšení slevy na poplatníka je ten nástroj, jak stimulovat ekonomiku domácností, protože ten dá skutečně všem stejně a pro nízkorozpočtové domácnosti je to zcela zásadní, protože si potřebují kupovat spotřební zboží a zboží denní potřeby.

Můžeme si za současné situace dovolit za rozpočtové provizorium?

Nejsem si tím zcela jist, ale uvidíme, kam se ten rozpočet posune. Pokud chce Andrej Babiš mít legitimitu dál vládnout, tak rozpočet schválený sněmovnou je naprostý základ.