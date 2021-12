Bartoš: Lipavský je kandidátem koalice, prezident ho nemůže vetovat. Věřím, že se Fiala a Zeman dohodnou

Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí odpoledne znovu přijede na zámek v Lánech za prezidentem Milošem Zemanem, probírat s ním bude jmenování vlády a post budoucího ministra zahraničí. Zeman v pátek oznámil, že odmítá jmenovat šéfem diplomacie navrhovaného Jana Lipavského (Piráti). „Další postup zvážíme po odpoledním jednání,“ řekl k tomu Radiožurnálu předseda Pirátů Ivan Bartoš. RANNÍ INTERVIEW Praha 10:02 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co očekáváte od pondělní schůzky premiéra Fialy s prezidentem Zemanem? Myslíte si, že prezident ještě změní názor a Jana Lipavského ministrem zahraničí jmenuje?

Dnes se má setkat designovaný premiér Petr Fiala s panem prezidentem, myslím, že ve čtyři hodiny. Já jsem od počátku chápal, že pondělní schůzka má být završením jednání, které probíhalo. A které se protáhlo i skrze schůzky s jednotlivými ministry, které si vyžádal pan prezident Zeman. A stále věřím, že se Petru Fialovi podaří najít shodu s panem prezidentem a ta vláda by měla být jmenována tak, jak ji Petr Fiala panu prezidentovi předložil.

Vylučujete, že byste prezidentovi ustoupili a vaše strana nebo celá vládní koalice by nabídla jiného kandidáta?

To můžu zcela vyloučit. Jan Lipavský, a zaznělo to od Petra Fialy, předsedy i paní předsedkyně Pekarové Adamové, je kandidátem koalice. Reprezentuje náš společný program, který jsme si dali do programu koalice. Pan prezident nemá právo, a Ústava mu to ani neumožňuje, vetovat, jak to občas zaznívá v médiích. Není pro to žádný objektivní ani věcný důvod.

Co se bude dít dál, pokud prezident i po dnešku Lipavského odmítne jmenovat? Bylo by v tom případě jisté podání kompetenční žaloby? Předsedkyně TOP 09 Pekarová Adamová řekla v neděli ve vysílání České televize, že by žaloba mohla být podána už v pátek.

Byl by to jasný krok. Není to poprvé, co se jakýmsi způsobem licituje, zda jsme v prezidentské, či parlamentní demokracii. Jsme v parlamentní demokracii, vláda se zodpovídá sněmovně. Pokud není porušován zákon nebo ta osoba není například soudce… To jsou ty důvody, kdy prezident řekne, že toto nelze, byl by porušen zákon.

V tomto případě je to podle mě zcela jasné. A většina ústavních právníků se taktéž vyjadřuje ve prospěch, že skutečně prezident nemá právo vetovat kandidáta do vlády, který mu je představen premiérem.

Měla by podle vás v případě kompetenčního sporu rychle vzniknout vaše vláda s premiérem Petrem Fialou, dočasně bez Lipavského? Nebo by v tom případě měl dál vládnout kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) v demisi? Panuje na tom v koalici shoda?

Víte, tato otázka je neustále pokládána členům koalice. Vláda byla ale představena už před téměř měsícem, bylo to, myslím si, 17. listopadu, kdy premiér Petr Fiala ta jména představil panu prezidentovi. Ta karta, to faktické zdržení, že tady takovou dobu od voleb nemáme jmenovanou vládu, která má 108 (hlasů) ve sněmovně i většinu v Senátu, to je prostě naprosto nestandardní situace. Občané si přáli změnu, řekli to jasně ve volbách. Pokračující vláda Andreje Babiše v demisi již nyní přesluhuje ten moment, kdy má být jmenována vláda.

Buď povládne vláda v demisi Andreje Babiše i nadále, nebo vznikne vláda nová, která odpovídá volebním výsledkům, ovšem s nějakým ústupkem a za předpokladu, že zároveň poběží kompetenční žaloba.

Tyto varianty bych nyní nerozehrával. I Petr Fiala zcela jasně řekl, že finální zakončení debat je odpolední (pondělní – pozn. red.) schůzka. My se potom jako předsedové koaličních stran setkáme a další postup prodiskutujeme.

Jsou zde ale varianty řešení, tahle země potřebuje vládu, potřebuje rozpočet na příští rok. Když s někým ale vedete jednání, nemá smysl veřejně zmiňovat různé varianty vývoje. Máme cíl, aby tato vláda byla jmenována jako celek, jak byla Petrem Fialou představena panu prezidentovi. Další postup zvážíme po odpoledním jednání.

Pokud by prezident odmítal, tak je kompetenční žaloba nástroj, který by musel Petr Fiala použít vůči Hradu. Aby se konečně vyjasnilo, že tuto kompetenci má výhradně premiér.