Zákaz mobilů ve školách? Gazdík ze STAN je pro, podle Piráta Bartoše je to jak z komediálního filmu

Francouzští poslanci v červnu schválili zákon, podle kterého žáci na základních školách nesmějí na mobil sáhnout dokonce ani o přestávce.

Samotný zákaz používání mobilů ve školách tam platí už od roku 2009, teď poslanci pouze přitvrdili.

Legislativě se dokonce říká detoxikační, protože má odpojit děti od virtuálního světa a nedělit je na „ty bohaté, s nejnovějšími drahými značkami, a ty druhé“.

Kde končí svoboda jednotlivce?

Poslanec a předseda STAN Petr Gazdík připouští, že nemusí jít za každou cenu o samostatnou normu. Líbila by se mu novelizace školského zákona, případně metodický pokyn ministerstva.

„Zakázal bych používání mobilních telefonů ve škole, ale rozhodně ne o přestávkách." Petr Gazdík, předseda Starostů a nezávislých (STAN)

„Pravidla o používání mobilního telefonu při výuce by rozhodně měla být pro všechny školy jednotná, výjimky by měl povolovat ředitel školy. Teď je to spíš naopak,“ tvrdí.

Regulace školním řádem je možná už dnes. „Když tady teď máme financování školství, které jde za žákem, tak se ředitelé škol nějakým striktnějším úpravám řádu školy docela brání. Prostě proto, aby jim to neodlákalo děti,“ vysvětluje.

Podle Gazdíka ale svoboda jednotlivce končí tam, kde omezuje svobodu někoho dalšího. „Ať už jsou to spolužáci, nebo i ten učitel, který se na probírané učivo musel připravovat a který se snaží vzdělávat a vychovávat.“

Když děti místo sledování hodiny chatují pod lavicí a vyrušují, je to kontraproduktivní. „Děti jsou virtuálním světem přehlcené a ten reálný už pořádně nevnímají. Nevidím žádný důvod, proč by měly mít zapnutý mobil i v hodině,“ tvrdí předseda STAN.

Gazdíkův názor je ale pro předsedu Pirátů Ivana Bartoše nepřijatelný. „Já, jako rodič, si nepřeji, aby tady byl zákon, který mé dvanáctileté Amálce zakáže mít ve škole zapnutý mobil. Nějaký zákaz přece nic neřeší,“ je přesvědčen.

Spíš je naučme technologie používat

Přece prý chceme, aby všichni měli svobodu výběru studia.

„Pořád tady něco institucionalizujeme. Vymýšlíme další zákony, bumážky, úřady... I já jsem ve svých 38 letech zvyklý mít telefon pořád v ruce. A teď to na školách zakážeme? Spíš naučme děti ve škole nové technologie používat, ne abychom je zakazovali,“ tvrdí Bartoš.

„Jsem zásadně proti podobným zákazům, protože to jde regulovat v rámci konsensu rodičů a školy. Na to není třeba speciální zákon." Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany (Piráti)

Sám prý dítěti o přestávce, v době, kdy se třeba zapomenou klíče, zavolá a možnost nouzového kontaktu by mu chyběla. Stejně tak předseda Pirátů odmítá argument sociální segregace. „Vždyť ve škole se taková segregace děla vždy. Když měl někdo větší svačinu, nebo chodil líp nebo hůř oblíkaný.“

Ve školních třídách by to předseda Pirátů řešil obyčejnou domluvou, a to na základě pravidel slušného chování.

„Když na začátku hodiny učitel prohlásí, že trvá na vypnutých mobilech, tak to většina udělá. Ten, kdo ne, má průšvih a hrozí mu nějaké kázeňské opatření ze strany školy. Je i na rodičích, kteří, pokud nechtějí, aby bylo jejich dítě na mobilu, tak mu ho přece nedají. Teď najednou tvrdit, že má být telefon celý den zamčený někde ve skříňce? To je prostě nesmysl.“

Lidé dnes na sociálních sítích žijí a zakazovat mobily je podle Bartoše nesmysl.

„Je to jak z nějakého komediálního filmu, kdy rodič křičí na učitele, že jeho syn tedy bude mít ten mobil zapnutý i ve škole. Vždyť když vám doma večer dělá soused humbuk, tak taky hned nevoláte policajty, ale zajdete za ním a pokusíte se ho uklidnit. A když už by ten mobil byl ve výuce tak rušivý, tak mu ho kantor prostě zabaví, jak před lety mně knihu. A vrátí mu to na konci hodiny.“

„Ivan Bartoš je typický Pirát,“ kontruje Gazdík. „Myslí to dobře teoreticky, ale v praxi to tak prostě není. Já si jako učitel opravdu nepřeji, abych každou hodinu ztrácel čas debatou kolem mobilů ve třídě. A pokud takto drahou věc zabavíte, je to dnes docela problém,“ dodává.