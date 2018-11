Předčasné volby jsou nezodpovědné, byl by to ústupek hnutí ANO, říká šéf Pirátů Bartoš

Předčasné volby do sněmovny nejsou podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše na pořadu dne. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz odmítl variantu, o které minulý týden před neúspěšným hlasováním poslanců o vyslovení nedůvěry vládě mluvil předseda ČSSD Jan Hamáček. Podle Bartoše by to byl riskantní krok, který by paralyzoval dolní komoru na několik měsíců. Tvrzení Hamáčka tak označil za nezodpovědné. „Byla to kouřová clona, která nemá relevantní základ,“ uvedl. Rozhovor Praha 12:45 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Pirátů Ivan Bartoš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sněmovna má za sebou neúspěšné hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše (ANO). Pokud tedy nadále odmítáte trestně stíhaného premiéra, jak budete dál postupovat? Nebo celá kauza Krym vyšumí?

Paradoxně to dopadlo tak, že většina hlasujících poslanců hlasovala pro nedůvěru vládě - pro bylo 92 poslanců, proti 90. Takže to nebyl pokus jen tak. Ta kauza tím nevyšumí.

Na druhou stranu mi přijde trochu zvláštní, že když se rozvíří nějaké podezření, hned nato je premiér pozván na policii. Tak pokud policie o pobytu jeho syna věděla a je pravdivá verze s fotkou z Bratislavy, tak co tam šel premiér vysvětlovat, když je podle jeho prohlášení všechno jasné? Pro mě ale osobní problémy pana Babiše nejsou důležité, vláda má i jiné problémy včetně zásahu na ministerstvu pro místní rozvoj. Sněmovna ale víc v danou chvíli udělat nemůže.

A co možnost předčasných voleb, jak minulý týden zmínil šéf ČSSD Jan Hamáček? Rozpuštění sněmovny podle vás není varianta?

Samozřejmě je to možnost, jak může sněmovna reagovat. Ale v momentě, kdy se nenajdou ani hlasy pro vyslovení nedůvěry vládě, a některé strany se dostávají mimo volitelnou oblast pod pět procent, tak otázka rozpuštění sněmovny a potom předčasných voleb není na stole. Navíc to vypálila sociální demokracie, aby přebila svůj mediální obraz, že její poslanci odejdou z hlasování o nedůvěře vládě.

Mně pak psaly desítky lidí, kteří si mysleli, že se mohla sněmovna rozpustit třeba hned v pátek během hlasování. Ten proces je ale úplně jiný, je potřeba sbírat podpisy. Pokud pan Hamáček toto své plesknutí myslel vážně, tak ať začne sbírat podpisy, ať to sociální demokracie iniciuje. I tak by to ale bylo ustoupení ANO, to má problémy s premiérem. A ČSSD jako vládní strana, která není ani schopná se vyjádřit pro, nebo proti vládě, ve které sedí její ministři, mediálně rozvíří rozpuštění sněmovny a ještě to hází tak, že se připojí, pokud to udělá někdo jiný. Pan předseda Hamáček navíc dobře ví, že je k tomu potřeba i hnutí ANO.

Paralýza sněmovny

Dodatečné hlasy pro rozpuštění sněmovny by se ale mohly najít i mezi poslanci ANO, alespoň o tom mluvil šéf poslanců hnutí Jaroslav Faltýnek. Proč je tedy nechytnete za slovo? Ať dokážete, že jsou to z jejich strany prázdné fráze?

Když o tom mluví, tak ať to udělají. Co jsme s Piráty řekli, tak jsme vždycky udělali. Předčasné volby ale znamenají stopnutí sněmovny, zastavení veškerého legislativního procesu. Všichni politici přestanou pracovat, protože začnou dělat kampaň, jako jsme to viděli před komunálními volbami. Poslanci, kteří zároveň kandidovali, nebyli dva měsíce v práci. Takže kdyby teď byly volby, tak se všechno na tři, čtyři měsíce zastaví. Když si to někdo vezme na svědomí a bude tvrdit, že by to tak mělo být, tak v rámci Pirátů připojení podpisů zvážíme. Rozhodně ale iniciovat rozpuštění sněmovny není lehké, není to ani zodpovědné, zvlášť když karty leží u pana Babiše.

Možnost rozpustit sněmovnu tedy považujete za nezodpovědný krok?

Myslím si, že je to nezodpovědný krok. Tím se stírá vina z hnutí ANO, že nedokáže vygenerovat jiného premiéra. Protože kdyby byl jiný premiér, tak ODS jde jednat, KDU-ČSL jde jednat, STAN jde jednat.

To je ale varianta, kterou hnutí ANO, a hlavně premiér Babiš dlouhodobě odmítá.

Dle mých informací to ale drží hodně jeho PR tým, ta vůle by se jinak našla. Já jsem byl s Jakubem Michálkem před 10 měsíci u pana prezidenta a ten mi řekl, že kdyby mu ANO nabídlo na premiéra někoho jiného, když se sestavovala druhá vláda – třeba pana Brabce, ten byl v tu dobu ve hře – tak že by klidně pověřil někoho jiného, ale že mu ANO nikoho nenabídlo. Já jsem to i publikoval a on to nedementoval. Takže to je ta cesta změny vlády podporované komunisty. (Redakce požádala k celé věci o vyjádření prezidenta Zemana, mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na dotazy zatím nereagoval – pozn. red.)

Teď je tu ale patová situace, protože hnutí ANO výměnu na postu předsedy vlády nechce. Nemohly by tedy předčasné volby vyřešit to, že se karty rozdají jinak? Není to tedy spíše o obavě některých stran, že by se do sněmovny nedostaly?

My máme podle modelu agentury Kantar asi 16 procent, ale pojďme si říct, jestli by to něčemu pomohlo. Hnutí ANO tu sebereflexi nemá, a pokud zase zvítězilo, tak jsme ve stejné situaci. Možná ještě horší. Většinu by pak mohlo složit s SPD a KSČM, protože ČSSD je na hranici volitelnosti. Takže předčasné volby tu patovost, o které hovoříme, nemusí vůbec vyřešit a ještě by nám mohla vypadnout demokratická strana, která do té vlády aspoň šla.

My jsme to na klubu ani neřešili, takže já ani nemám rozhodnutí, kterým bych se měl řídit. Vymyslel si to pan Hamáček. Odpálil to před mimořádnou schůzí, která s tím nesouvisela a na které se o tom ani nedalo hlasovat. A najednou to bylo v éteru, my to ale takhle neděláme. Řešili jsme, jestli kvůli tomu klub svolat, ale byla to taková kouřová clona, která nemá relevantní základ.

Takže celá záležitost podle vás kromě tedy možné výměny premiéra už nemá další politické řešení?

Je to v rukou stáních zástupců. Já jsem nešel do politiky proto, abych honil Andreje Babiše, do politiky jsem šel, když tam byli ještě jiní čímani. Sleduju spíš střet zájmů a čerpání dotací. Nejsem ani moc kamarád s jinými stranami. Nemyslím si ale, že se po tom slehne zem. Jsme na to dotazováni v mediálním prostoru, svůj názor vyjadřuje i občanská společnost. Jediné, co se během pátečního hlasování řeklo, bylo to, že se drží basa s Babišem, a to i ČSSD tím svým odchodem ze sálu. Problémy premiéra tu ale stále jsou, jeho střet zájmů, nevyjasněná minulost, běžící kauza.