‚Je třeba nastavit mantinely lžím a manipulacím.‘ Bartoš poslal SPD předžalobní výzvu

Ahoj všem! Bude to rok a půl, co jste z nás udělali silného hráče. Do české politiky jsme přinesli témata, která buď nikdo neřešil, nebo přestal věřit, že by se s nimi dalo pohnout. Málokdo věřil, že se nám něco podaří změnit. Nám se to ale pomalu daří. https://t.co/fzdGiGHGxG