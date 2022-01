Ivan Bartoš začal s rolí předsedy srůstat. Hrozí mu osud otce zakladatele, tvrdí politolog Slačálek

Českou pirátskou stranu dál povede Ivan Bartoš. Je strana pod jeho vedením spolehlivým členem vládní koalice? „Pokud chtějí být Piráti zřetelným koaličním partnerem, tak v jejím čele musí stát Ivan Bartoš, který je vicepremiérem,“ říká k rozhodnutí strany politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu. I politolog Ondřej Slačálek z Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy znovuzvolení rozumí, má ale k jeho roli mezi Piráty výhrady. Pro a proti Praha 16:07 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bartoš už jako by začal s pozicí předsedy strany srůstat a zastiňovat jiné potenciálně výrazné lidi ze strany,“ upozorňuje pro Český rozhlas Plus Slačálek a dodává:

„Jako by mu hrozil osud otce zakladatele, jako je Václav Klaus pro ODS nebo Miloš Zeman pro ČSSD. To je pozice, ve které asi ani on nechce být. Piráti řeší mimo jiné problém, že mají málo viditelných lidí. Strana potřebuje nové výrazné tváře.“

Před pirátskou stranou tak stojí zásadní spory a Slačálek prý nevidí ani jasně formulovanou identitu Pirátů. „Volbou Bartoše strana deklarovala, že bere vážně účast ve vládě. Ale bude si také muset projít sebereflexí,“ vysvětluje.

Není jisté, že Piráti zůstanou ve vládě po celé čtyři roky, upozorňuje Mrklas. „Přijde den, kdy Piráti budou muset z vlády odejít, aby si zachovali šanci dostat se do příští sněmovny.“

„Co je teď pirátská strana?“ ptá se Mrklas. „Radikálně libertariánská levice s omezeným počtem voličů? Nebo centristická strana usilující o liberální voliče ze středních vrstev? Je jasné, že se teď přiklání k té druhé variantě, ale může přijít čas pro jejich profilování se na levici.“

Závisí na dobré vůli STAN

Současné vládní angažmá Pirátů považuje Slačálek za bezzubé. „Vydírací potenciál Pirátů je nulový a závislý na dobré vůli a paměti STAN. Hlavní problém je, že strana vznikla kolem představy o svobodě internetu od státních regulací, ale mezitím se ukázalo, že větším problémem je ohromná moc několika kvazimonopolů, které regulaci potřebují. Proto také jejich heslo Svoboda internetu potřebuje update.“

Z Pirátů se stává strana establishmentu, což někteří radikální členové nechtějí, soudí Mrklas:

„Strana utrpěla ve volbách zásadní porážku a musí se ptát, jak je možné získat zpět aspoň část étosu, který před čtyřmi lety měla. Rozhodně to není v koalicích, ale v samostatném postupu a vycizelování témat jako digitalizace či vnitřní demokracie.“

„Když budou Piráti konformisté, úspěchy vlády půjdou za ODS a dalšími stranami. Za nimi půjde nezřetelnost. Když budou nesouhlasit, tak se z nich stanou kverulanti. V současné vládě jsou levicí bez ohledu na to, že nejsou levicí na politické mapě,“ tvrdí Slačálek. Je to podle něj tím, že Piráti mají v pravicové vládě nejvíce levicový program.

Nevýhodná a bezzubá pozice Pirátů se podle Slačálka odrazila ve sporu o jmenování Jana Lipavského (Piráti). Piráti prohráli hned dvakrát, míní.

„Za prvé se deklarativně museli přihlásit k loajalitě vůči V4, což nebyla jejich touha. Zároveň nemohli kritizovat ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), ačkoliv to věrohodnosti vlády z pohledu pirátských voličů nepřidávalo,“ konstatuje Ondřej Slačálek.

„Pro Piráty nebyla alternativa. Mohli jít do opozice, ale se čtyřmi poslanci oproti silnému ANO je to obrovská přesila. Nakonec tedy vybrali nejméně špatné řešení a teď bude klíčové, aby vyhodnotili, jestli se s vládou spojit na celé čtyři roky, nebo z ní ve správný moment neodejít,“ radí Ladislav Mrklas.

Kdy ten moment přijde? Poslechněte si celou debatu. Na současnou sílu Pirátů i jejich budoucnost se ptá Karolína Koubová.