Špičkoví politici jsou závislí na sponzorech. Výjimkou je Babiš, říká europoslanec David

Lídři států Evropské unie se v Bruselu přou o parametrech fondu obnovy a budoucího sedmiletého rozpočtu. Na čem dohoda vázne a je vůbec možná? „Zatím průběh nenaznačuje, že by došlo k významnějšímu pohybu. Ostatně dalo se to předpokládat, protože je tam celá řada překážek k řešení situace," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu europoslanec Ivan David z SPD. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:54 20. července 2020

Dlouhé diskuse, které se v EU vedou, svědčí podle europoslance Davida o tom, že zájmy zástupců jednotlivých států jsou různé – běžní špičkoví politici jsou závislí na těch, kdo jim sponzorovali kampaň, na průmyslu a také na tom, jak dopadnou v příštích volbách. Výjimkou je ale podle něj český premiér Andrej Babiš (ANO). Proč?

Nikde není jasně definováno, co jsou ty zásady právního státu, říká europoslanec za SPD Ivan David

„Je schopen sám rozhodovat a sponzorovat si kampaň. Asi pro něj nebude problém získat finanční podporu,“ konstatuje.

Moderátor Jan Pokorný připomíná, že Babiš na summitu řekl, že Česká republika dostane z grantů ve fondu obnovy méně peněz – příčnou je snížení celkového objemu dotací z 500 na 390 milionů eur. „Dalo se to čekat vzhledem k vývoji situace,“ reaguje ve vysílání Radiožurnálu David.

Jedním ze sporných bodů dohody zůstává podmínka pro čerpání peněz z fondu – dodržování principů právního státu. Takovou podmínku by ale europoslanec David nepodpořil.

„Nikde není jasně definováno, co jsou to ty zásady právního státu. V individuálním případě to lze posoudit, ale jestli stát je už někde za hranicí? Nevím, jestli na to existují kritéria, nebo jestli to je záležitostí hlasování nikoliv nezaujatých lidí,“ říká.

Na sociálních sítích David napsal, že EU chce peníze jen rozdělovat, aby zvýšila svou autoritu v naději, že tyto prostředky budou naivními občany vnímány jako dar z laskavosti. Proč by ale peníze neměly být vnímány jak důkaz solidarity, což je jedna z hlavních hodnot EU?

„S těmi hodnotami je trošku problém. Pokud se jedná o solidaritu, tak já se na ním dívám trošku jinak, protože když vidím, že když jsme vstupovali do EU, tak byl příslib, že zemědělské dotace se vyrovnají s těmi, které dostávají západní země do roku 2013. A dosud nejsou vyrovnány,“ upozorňuje.

Celý rozhovor Jana Pokorného s europoslancem Ivanem Davidem si můžete poslechnout v audiu.