Předseda vrchního soudu: Kauza Elischer je selhání jednotlivce, kontroluji spisy jeho případů

Selhání jednotlivce a mimořádně závažná obvinění - tak hodnotí předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš kauzu kolem soudce Ivana Elishcera. Žádné indicie o trestné činnosti prý neměl. Bureš teď proto kontroluje spisy Elischerových případů, aby zjistil, jak si vedl. Zatím v nich ale chyby neobjevil. Praha 13:45 16. 3. 2018 (Aktualizováno: 14:25 16. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš | Foto: Ondřej Golis | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pražské městské státní zastupitelství ve čtvrtek Burešovi poskytlo usnesení o zahájení trestního stíhání a díky tomu měl možnost se seznámit s Elischerovou kauzou. „Jde o obvinění mimořádně závažné," prohlásil Bureš.

Kauza stíhaného soudce: obviněný přiznal, že od Elischerovy spojky dostal za pomoc s úplatkem 30 tisíc Číst článek

Bureš navíc zdůraznil, že případ je zatím na začátku vyšetřování a o vině budou teprve rozhodovat soudy. Podle něj působil Elischer jako velmi nenápadný člověk. Z jeho obvinění byl proto překvapený.

Míní, že Elischerův případ je selháním jednotlivce, kterému nelze zabránit systémově. „Prozatím věc hodnotím tak, že jde o nepochopitelné a pro mě nevysvětlitelné selhání jednotlivce," řekl Bureš.

Omezená kontrola

Podle zákona má sám předseda soudu jen omezené možnosti, jak kontrolovat, co který soudce rozhodoval a proč.

Věřím, že obvinění Elischera je nedorozumění. Zprávy o úplatcích jsou spekulace, říká šéf vrchního soudu Číst článek

„Dovolání si může podat státní zástupce. Stížnost pro porušení zákona - kdyby byla podána ve prospěch odsouzeného -, tak výrok Nejvyššího soudu stejně může být jen akademický. Čili základním opravným prostředkem je obnova řízení,“ vypočítával na tiskové konferenci Bureš možnosti přezkoumání případů, které rozhodoval Ivan Elischer.

Žádné dovolání

Podle předsedy soudu státní zástupci nepodali dovolání v žádném z případů, které měl Elischer údajně zmanipulovat.

„Když jsem si ta rozhodnutí četl, tak jsem tam nenalezl jedinou nepřesvědčivou větu, která by mě vedla k otázce, proč tak ten soud rozhodl," prohlásil Bureš. Poznatky z toho, jak Elischerův senát fungoval, ale Bureš označil „jen za ty nejlepší".

Dodal, že senát rozhoduje při poradách, takže je rozsudek výsledkem dlouhé, složité a náročné diskuse. „Nemám vůbec žádné důvody předpokládat, že kolega Elischer, jak vy říkáte, ukecával kolegy ve smyslu, aby rozhodli proti svému přesvědčení. To tak vůbec nemusí být," řekl Bureš.

Přiznání

Zadržený soudce Elischer sice v případu nevypovídá, jeden ze spoluobviněných se ale přiznal. Jde o muže původem z Vietnamu Nhat Van Maca, který čelí podezření ze zprostředkování úplatku.

Soud poslal soudce Elischera do vazby. Pelikán ho chce zbavit funkce Číst článek

Radiožurnál a iROZHLAS.cz to zjistily od advokáta Karla Němce. Jeho klient v Česku žije přes 30 let a vyšetřovatelům popsal, že za zprostředkování úplatku dostal desetiprocentní provizi.

„Můj klient se přiznal. Zrealizoval se jeden případ, ze kterého můj klient obdržel deset procent z toho celkového úplatku a obdržel tak 30 000 korun. Každopádně svého jednání lituje. Že udělal blbost, to ví, ale pozdě,“ řekl Němec.

Nhat Van Mac se podle advokáta Němce se soudcem Elischerem nikdy neviděl. Údajně komunikoval s dalším Vietnamcem, který se se soudcem znal osobně. O podrobnostech ale nechtěl advokát mluvit. Případ údajného ovlivňování rozsudků nechtějí víc komentovat ani státní zástupci.

Přijímání úplatku, nadržování a zneužití pravomoci

Policie zadržela soudce Elischera v úterý. Ve čtvrtek ho pak pražský obvodní soud poslal do vazby. A to i kvůli tomu, že by mohl mimo jiné ovlivňovat svědky nebo spoluobžalované.

Soudce Elischer měl přijmout úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudil. Zachytit ho měly odposlechy Číst článek

Sedmapadesátiletý soudce je obviněný z přijímání úplatku, nadržování a zneužití pravomoci. Jeho právnička Lucie Kýčková podala proti vazebnímu stíhání stížnost.

Její klient se rozhodl nevypovídat a nechce podávat žádné informace ani novinářům. „Nemám od klienta mandát s vámi hovořit a pro média se vyjadřovat,“ citoval Radiožurnál Kýčkovou.

O dočasném zproštění výkonu funkce soudce Ivana Elischera může rozhodnout ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO.

Oznámil, že to pravděpodobně udělá - ještě ale čeká na vyjádření obviněného soudce. Pozastavení funkce doporučil ministrovi i předseda Vrchního soudu Bureš.