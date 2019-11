Městský soud přehrál nové záznamy v kauze obžalovaného soudce Elischera. Probíral s přítelem výše trestů

Záznamy z kamer, na kterých soudce pražského vrchního soudu Ivan Elischer, obžalovaný ze zmanipulování odvolacích řízení a korupce, počítá ve své kanceláři peníze, přehrál v úterý Městský soud v Praze. Obžaloba tvrdí, že peníze pocházejí z přijatého úplatku, Elischer to odmítá. Na dalších záznamech se soudce, kterému hrozí až 12 let vězení, baví s dalším obžalovaným o trestech v kauze, kterou jeho odvolací senát řešil. Praha 17:45 12. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Elischer během jednání Městského soudu v Praze | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Na záznamech dvou kamer z 1. listopadu 2017 je vidět, jak Elischer ve své kanceláři počítal velké množství bankovek. Následně je rozdělil do několika obálek a uložil je do svého pracovního stolu. Podle státního zástupce šlo o zhruba 950 000 korun. Elischer v úterý řekl, že neví, jak policie k částce dospěla. Dodal také, že ze záznamu není patrné, o kolik peněz jde. V březnu 2018, kdy policie Elischera zadržela, v jeho kanceláři vyšetřovatelé zajistili několik obálek s celkem 223 000 korunami.

Elischer také odkázal na svou předchozí výpověď. V srpnu kategoricky popřel, že tyto peníze pocházejí z trestné činnosti. Soudu vysvětlil, že nedůvěřuje bankám, a proto si vydělané peníze raději ponechává v hotovosti. Zcela odmítl motiv naznačený obžalobou - že chtěl korupcí řešit svou ekonomickou situaci a uspokojit zálibu v cestování.

Kamerové záznamy, které v úterý soud přehrál, se týkaly zejména prvního bodu obžaloby, kdy Elischer podle státního zástupce v rozsudku z 31. října 2017 snížil tresty některým obžalovaným z drogové trestné činnosti. Obžaloba také tvrdí, že jim zrušil tresty propadnutí věcí a finanční hotovosti, které jim uložil Krajský soud v Ústí nad Labem. Od dalšího obžalovaného Nguyen Quoc Hunga za to podle spisu převzal úplatek nejméně milion korun.

Státní zástupce tvrdí, že Elischer od roku 2013 dlouhodobě vycházel vstříc požadavkům svého přítele Hunga, pro kterého v neveřejných rejstřících lustroval pachatele z řad Vietnamců. V několika případech pak podle obžaloby stíhaným Vietnamcům zmírnil za úplatek trest a v jedné kauze údajně naopak tresty zvýšil ze msty, protože obžalovaní nepřistoupili na nabídku jeho „služeb“.

Soud už v minulosti přehrál záznamy schůzek, které se odehrávaly od srpna 2017. V úterý pokračoval dalšími, první záznam byl z 27. října odpoledne. Elischer na něm s Hungem mluví o tom, jaké byly uloženy tresty a o kolik je možné je zmírnit.

Hung na záznamu soudce přesvědčoval o tom, aby dvěma obžalovaným snížil tresty z deseti na sedm let vězení. „O ty, který vám jde, těm dám osm (...), míň jak osm nemůžu,“ uvedl například Elischer s tím, že trestní sazba, v níž mohou být obžalovaní odsouzeni, činí osm až 12 let vězení. Zmiňuje také to, že v rozsudku zruší propadnutí peněz.

Elischer po přehrání záznamu řekl, že je pořízen zjevně po první předporadě odvolacího senátu, kdy už se soudci případ probral a věděl proto, jakým směrem se bude jejich rozhodnutí ubírat. Potvrdil podle něj výpovědi jeho kolegů, kteří řekli, že část výroků rozsudku připravují soudci předem, aby následné vyhlášení netrvalo dlouho. Podotkl také, že chvíli před ním mluvil se státní zástupkyní, která měla případ na starosti, a řekl jí totéž. „Záznam je vytržený z kontextu,“ řekl.

Další záznamy pocházely z 30. října, soud jich přehrál několik. Na jednom z nich přišel Hung za Elischerem s tím, aby snížil tresty dalším dvěma obžalovaným. „Já to zkusím, ale to vám řeknu až zítra,“ odpověděl Elischer. Rozhodnutí ve věci bylo vyhlášeno další den. „To jsou pouze slova, ale ta slova se nikdy nekonfrontují s těmi rozsudky,“ reagoval na záznam Elischer. Ze záznamu je podle něj jasné, že rozhodnutí je výsledkem porady senátu.

Obžalobě čelí kromě Elischera a Hunga i dvě Vietnamky za poskytnutí úplatku a dva jejich krajané, kteří se podle obžaloby na zprostředkování úplatků podíleli.