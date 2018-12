Elitní soudci museli k výslechu. Elischerovi kolegové odmítli, že za úplatky ‚vylepšoval‘ rozsudky

Hned tři soudce Vrchního soudu v Praze vyslýchala policie. Na stanici v pražské ulici na Perštýně předminulý týden dorazili Ľubomír Klimáček, Tome Frankič a Bohumil Kalát. Jde o kolegy soudce Ivana Elischera, jehož policie stíhá pro údajnou korupci při odvolacích řízeních. Případy, kvůli nimž je Elischer obviněn, řešili společně. Kriminalisté se tak zajímali o okolnosti rozhodování. Podle Elischerovy obhájkyně ale soudci manipulace popřeli. Praha 6:00 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Ivan Elischer | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Všichni odmítli jakoukoliv korupci na předmětných rozhodovacích věcech. Role doktora Elischera byla popsána všemi svědky shodně tak, že jeho chování nebylo nikterak nestandardní, ničím se nevymykalo a v žádném případě neapeloval na žádného člena senátu, aby jakýmkoliv způsobem ovlivnil výši trestu,“ popsala Elischerova advokátka Lucie Kýčková.

Její slova potvrzují protokoly o výsleších soudců, s jejichž obsahem se server iROZHLAS.cz seznámil.

Elischer podle policie zmírňoval za peníze rozsudky. V jednom případě naopak měl trest zpřísnit poté, co mu obvinění údajně odmítli zaplatit. Kriminalisté jsou přesvědčeni, že manipuloval čtyřmi případy. Soudce o nich přitom nerozhodoval sám, ale jako jeden ze členů senátu.

Rozhoduje senát

Když na vrchní soud dorazí spisy případů po prvoinstančním rozsudku, jsou přiděleny konkrétnímu soudci, který je pak takzvaným zpravodajem či předsedou senátu. Právě on detailně kauzu nastuduje a svým kolegům v senátu ji v rámci předporad prezentuje. Klíčová porada přichází až po veřejném odvolacím jednání: senát hlasováním rozhoduje.

Policisté se o tento postup zajímali právě u případů, kde se podle nich Elischer dopustil korupčního jednání. Dokonce prověřovali, jestli se na něm nepodíleli i jeho kolegové, k tomuto závěru ale nedospěli. Jak vyplývá z usnesení Vrchního státního zastupitelství v Praze týkající se kauzy, které získal Radiožurnál, k dispozici mají odposlechy z Elischerovy kanceláře a odposlechy telefonních hovorů.

Sledování týkající se řešení jednoho z případů, s nímž měl soudce manipulovat, pak shrnuli následovně: „Je zřejmé, že během období od 24. července 2017, kdy byl spis do kanceláře Elischera doručen, až do 31. října 2017, kdy došlo k vyhlášení rozsudku v trestní věci, se nikdo ze soudců nepřišel se spisem blíže seznámit, nikdo si jej z kanceláře nebral k dalšímu prostudování a spis si načítal pouze Elischer. Také nedošlo v kanceláři k žádné poradě senátu.“

Právě na tyto informace se soudců policisté ptali. Jejich výslechy byly podle Kýčkové velmi podrobné. Detektivové kvůli nim museli počkat, až předseda vrchního soudu zbaví Klimáčka, Frankiče a Kaláta mlčenlivosti.

'Nezaplatili, trest zpřísnil' Policie nedávno rozšířila Elischerovo stíhání o další skutek. Tenotkrát podle ní nezmírňoval verdikt za úplatky, ale naopak ho zpřísnil poté, co obžalovaní údajně odmítli zaplatit.

„Nejméně dvěma osobám v rámci odvolacího řízení zvýšil trest uložený soudem prvé instance, kdy tento výsledek nebyl výsledkem řádného soudního procesu, ale vznikl na základě dohody s druhým obviněným poté, co tyto osoby neakceptovaly nabídku obviněných na snížení trestu,“ uvedlo k tomu Městské státní zastupitelství v Praze.

Server iROZHLAS.cz dotyčný rozsudek získal, Elischer v něm tresty skutečně zpřísnil. S hodnocením důkazů krajským soudem přitom Elischerův senát souhlasil, nižší instanci vytkl pouze špatně vyměřenou výši trestů. „Vrchní soud se ztotožnil s hodnocením všech obžalovaných ze svrchu popsaných pohledů, avšak má za to, že krajský soud nevzal dostatečně v úvahu společenskou škodlivost jednání obžalovaných,“ vysvětlil. (VÍCE NAJDETE ZDE)

‚Ovlivňování vyloučili‘

„Policii zajímalo, jakým způsobem se konaly porady a předporady senátů, jakým způsobem docházelo k přerozdělování spisů v Elischerově senátě. S tím, že ani tato fáze, jak vyplynulo z výslechů, nebyla ničím ovlivněna, protože byla v dispozici jiného člena senátu, a ten jakékoliv ovlivňování přidělování spisů stran klienta absolutně vyloučil,“ uvedla advokátka.

Elischerovi kolegové podle ní také odmítli, že by před nimi obviněný soudce záměrně zamlčoval informace nebo je podával tak, aby ovlivnil jejich rozhodování, jak potřeboval. „Pokud by členovi senátu nebylo cokoliv jasné, může se do spisu podívat. Je vyloučené, aby došlo k zatajení informací, které by mohly mít vliv na rozhodnutí ve věci samé,“ interpretovala Kýčková výpovědi soudců.

‚Erudovaný odborník‘

V pozitivním světle podle ní soudci vykreslili i spolupráci se samotným Elischerem, i když ani u jednoho z nich jejich vztah nepřerostl v přátelství. „Po kolegiální stránce ho popsali jako výborného a erudovaného odborníka, který správně rozhodoval. I z hlediska chování soudce a soudcovské etiky byl podle nich naprosto perfektní. Téměř všichni připustili, že to byl výborný kolega, jemuž důvěřují i nyní,“ přiblížila advokátka.

Server iROZHLAS.cz s dotazy týkajícími se Elischera oslovil také jednotlivé soudce, ani jeden z nich ale nereagoval. Výslechy nekomentovalo ani pražské městské zastupitelství, které vyšetřování vede. „O obsahu jednotlivých úkonů trestního řízení nelze s ohledem na neveřejnost vyšetřování blíže informovat. Veřejnost bude o věci blíže informována v návaznosti na výsledek vyšetřování, respektive v rámci podání obžaloby nebo vyřešení věci jinak,“ napsal pouze jeho mluvčí Aleš Cimbala.

Elischerovi hrozí až 12 let vězení za zneužití pravomoci úřední osoby, úplatkářství a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací. Podle detektivů elitní soudce za peníze manipuloval rozhodnutími o případech týkajících se drogové kriminality Vietnamců. Spojkou do jejich komunity měl být další obviněný Nguyen Quoc Hung. Právě on podle detektivů úplatky domlouval.

‚Dá jim osm‘

Soudce tak například podle odposlechů Hungovi v říjnu 2017 prozradil, jaký trest rozdá, že „jim dá osm“. Elischer nakonec skutečně slíbené tresty vyměřil, za což jeho komplic údajně dostal 3,1 milionu, z nichž část podle obvinění soudci předal. V případu policie vedle něj a Hunga stíhá další čtyři lidi.

Policie podle Kýčkové zvažuje ještě další výslechy. „I z naší strany se objevují ještě další důkazní návrhy. Přípravné řízení by se začátkem roku mělo chýlit ke konci, už proto, že jeden z obviněných je ve vazbě,“ upozornila. Za mřížemi skončil právě Elischerův údajný komplic Hung, ve vazbě byl také sám soudce, ale uspěl se stížností a soud ho pustil na svobodu.

Mluvčí zastupitelství Cimbala prozatím o konci vyšetřování nechtěl spekulovat: „V současné době nelze odhadnout, kdy ho policejní orgán vyšetřování ukončí a předloží věc s konečným návrhem státnímu zástupci.“