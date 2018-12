‚Žádná neobvyklá zjištění.‘ Prověrka kauz stíhaného soudce Elischera neobjevila nic podezřelého

Policie ho stíhá kvůli úplatkům, podle nadřízeného ale soudce Ivan Elischer pracoval bezchybně. Prověrka jeho spisů neukázala nic neobvyklého. Kontrolu nařídil po vypuknutí kauzy předseda Vrchního soudu v Praze Jaroslav Bureš. Elischera v březnu policie obvinila z toho, že za peníze zmírňoval rozsudky. Později jeho stíhání rozšířila: podle detektivů zpřísnil trest obžalovaným, protože odmítli dát úplatek. Server iROZHLAS.cz má detaily k případu. Původní zpráva Praha 6:00 1. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce Ivan Elischer | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Prověrka spisů - avizovaná předsedou Vrchního soudu v Praze JUDr. Burešem na tiskové konferenci k řešené kauze - proběhla a byla již ukončena. Z hlediska oprávnění předsedy soudu podle zákona o soudech a soudcích, nepřinesla žádná neobvyklá zjištění,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Vrchního soudu v Praze Simona Heranová.

Pro Elischera si přišli detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu letos v březnu. Elitního soudce obvinili, že za úplatky při odvolacích řízeních zmírňoval tresty Vietnamcům obžalovaným za drogové delikty. Detektivové jsou přesvědčeni, že mu pomáhal komplic z vietnamské komunity Nguyen Quoc Hung.

‚Mimořádně závažný případ‘

Šéf vrchního soudu Bureš pak na tiskové konferenci po Elischerově obvinění novinářům řekl, že případ svého podřízeného považuje za „mimořádně závažný“ a oznámil, že zkontroluje spisy případů, které řešil Elischerův senát.

Městské státní zastupitelství, které na vyšetřování soudcovy kauzy dohlíží, se k výsledku prověrek nechtělo vyjadřovat. „V obecné rovině lze uvést, že výsledek prověrek není pro trestní řízení, které disponuje na rozdíl od prověrek komplexními nástroji pro odhalování trestné činnosti, směrodatný,“ reagoval na dotaz iROZHLAS.cz mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.

Stíhání Elischera a Hunga nedávno vyšetřovací tým rozšířil. Podezírá je z toho, že dvěma obžalovaným drogovým dealerům zařídili zpřísnění trestu, protože odmítli jejich údajnou korupční nabídku. Server iROZHLAS.cz vypátral detaily k případu. Získal inkriminovaný Elischerův rozsudek, který níže zveřejňuje.

Dealeři v Chebu

Případ se týká čtyř dealerů, kteří v Chebu ve velkém prodávali pervitin. Krajský soud v Plzni jim za to rozdal tresty od tří let a devíti měsíců až po sedm let. Jak vyplývá z rozsudku, Elischerův senát při projednávání odvolání skutečně všem tresty zpřísnil. Ve třech případech o 15 měsíců, v jednom o rok.

S hodnocením důkazů krajským soudem přitom Elischerův senát souhlasil, nižší instanci vytkl pouze špatně vyměřenou výši trestů.

„Vrchní soud se ztotožnil s hodnocením všech obžalovaných ze svrchu popsaných pohledů, avšak má za to, že krajský soud nevzal dostatečně v úvahu společenskou škodlivost jednání obžalovaných,“ vysvětluje ve verdiktu, proč délku trestů zostřil.

Trest skutečně zpřísnili

Elischerův senát konkrétně argumentuje, že krajský soud nesprávně zhodnotil závažnost vyplývající z množství drogy, kterou dealeři prodávali. Nevzal prý také v potaz fakt, že za drogové delikty již byli souzeni, a naopak jim nesprávně k dobru připočítal dlouhou dobu, jakou trvalo vyšetřování případu. Elischer argumentuje, že ji způsobili sami prodejci drog.

„Prodlení totiž právě tito obžalovaní způsobili svou nedisciplinovaností a nutností pátrat po jejich pobytu. Vrchní soud dodává, že jisté zpoždění při projednávání této trestní věci jde na vrub i tomu, že byla vyžadována právní pomoc v zahraničí,“ podotkl Elischerův senát.

Kriminalisté jsou ale přesvědčeni, že v případě dvou obžalovaných vedly k zostření trestů soudce zištné důvody. „Nejméně dvěma osobám v rámci odvolacího řízení zvýšil trest uložený soudem prvé instance, kdy tento výsledek nebyl výsledkem řádného soudního procesu, ale vznikl na základě dohody s druhým obviněným poté, co tyto osoby neakceptovaly nabídku obviněných na snížení trestu,“ uvedl k tomu v říjnu mluvčí městského zastupitelství Cimbala.

Elischerova advokátka Lucie Kýčková informace z rozsudku nekomentovala, již dříve ale serveru iROZHLAS.cz řekla, že proti novému obvinění podala stížnost. Sám Elischer jakékoliv úplatky odmítl. „U mě policie žádné takové peníze nenalezla a ani nemohla, protože jsem je nikdy nepřevzal,“ řekl nedávno v rozhovoru pro Radiožurnál.

‚Nosil ovoce‘

Kriminalisté ho přitom viní z manipulací se třemi případy. U posledního rozsudek nezměnil a stíhán je tak kvůli němu jen Hung.

Policisté odposlouchávali Elischerovu kancelář. Zachytili tak, že soudce sepsal doplněk odvolání pro obžalovaného Vietnamce, aby nebyl vyhoštěn. Na dokumentu zfalšoval podpis a odnesl ho do podatelny vrchního soudu.

Elischer připustil jako pochybení, že za ním Hung chodil přímo do kanceláře a domů. Nevozil mu ale podle jeho slov peníze, nýbrž například čerstvé ovoce z Vietnamu, a to jako projev vděku za radu, co má udělat, aby nemusel nastoupit do vězení.

Elischerovi hrozí až 12 let za přijímání úplatků, zneužití pravomoci úřední osoby, nadržování obžalovaným a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.