Pražský městský soud nechce řešit kauzu soudce Elischera. Pracoval totiž pro nadřazenou instituci

Pražský městský soud usiluje o to, aby nemusel rozhodovat korupční kauzu soudce Vrchního soudu v Praze Ivana Elischera. Mluvčí městského soudu Markéta Puci k tomu uvedla, že podle názoru předsedkyně senátu by měl věc řešit soud, který nespadá do obvodu pražského vrchního soudu, a u kterého tak nebudou přicházet v úvahu objektivní pochybnosti o jeho nestrannosti.

Praha 16:15 11. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít