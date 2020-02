‚Nechtěli jsme být s ANO.‘ Exministr Fuksa se dostal do vedení příbramské ODS kvůli vnitřním sporům

Bývalý rebelující poslanec občanské demokracie Ivan Fuksa, který v roce 2013 figuroval i v takzvané kauze Nagyová, se na podzim stal místopředsedou místního hnutí strany v Příbrami. K postu mu pomohly spory ve sdružení, které vznikly kvůli výsledkům ve volbách a snaze utvořit na radnici koalici s ANO. S tím nesouhlasilo tehdejší vedení buňky. Bývalý ministr Fuksa iROZHLAS.cz řekl že další post neusiluje a jiné politické ambice nemá. Příbram 7:05 29. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ministr zemědělství, poslanec a současný místopředseda místního sdružení ODS Ivan Fuksa | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Po podzimních komunálních volbách se příbramská buňka ODS rozdělila na dva tábory. Jeden, který chtěl vstoupit do koalice na místní radnici s ANO, byl pod vedením současného předsedy příbramské buňky občanské demokracie Miroslava Peterky a místopředsedy Ivana Fuksy. Opoziční křídlo zastupoval bývalý šéf buňky Zdeněk Havrančík nebo člen rady Petr Magera.

„Byly tu dvě skupiny a šlo o to, která prosadí svoji myšlenku. A byla to ta, která se chtěla spojit ve vedení města s ANO a člen téhle skupiny je i pan Fuksa,“ přiblížil serveru iROZHLAS.cz tehdejší situaci Magera, podle kterého nemělo smysl, aby se strana spojila s ANO.

„ODS tam má jen dva zastupitele, takže proti dvanácti z ANO tam podle nás nemohli mít žádný vliv na vedení radnice. Nechtěli jsme tam dělat stafáž,“ dodal.

Osobní spor

I dřívější předseda sdružení Zdeněk Havrančík připouští, že spory začaly kvůli rozdílnému pohledu na další směřování ODS. „Lidé kolem mě a Petra Magery nechtěli být po volbách v radě s hnutím ANO bez koaliční smlouvy,“ řekl redakci. Přiznal zároveň, že on sám má s Fuksou i osobní problém, který ale nechtěl rozvádět.

Sám Ivan Fuksa vůči bývalému šéfovi nešetřil kritikou. „Byly tu spory kvůli panu předsedovi, který nebyl schopen udělat kampaň. Nezvládl asi čtyři nebo pět měsíců po volbách udělat zprávu předsedy a vyúčtování volební kampaně. A jako předseda nepřednesl zprávu, která by ohodnotila jeho dvouleté působení,“ řekl Fuksa serveru iROZHLAS.cz.

Další politické ambice ale podle svých slov nemá. „Chci to přenechat nastupující generaci,“ řekl. Nepřihlásil se ani jako kandidát do krajských voleb, které se budou v Česku konat letos na podzim. „Měli jsme oblastní sněm a Ivan Fuksa nekandidoval. Máme listinu uzavřenou a nikde na ní nefiguruje,“ potvrdil Vokurka.

‚S volbou nesouhlasili‘

Vedení sdružení se tak na podzim výrazně proměnilo. Z předchozího období v ní zůstal pouze bývalý místopředseda a současný předseda hnutí Miroslav Peterka a právě Ivan Fuksa. Ostatní členové nekandidovali nebo do vedení zvoleni nebyli, zůstali ale řadovými členy.

K masivnímu odlivu lidí z místní buňky ODS nedošlo ani podle předsedy oblastního hnutí Tomáše Vokurky. Přiznal ale, že někteří členové se s volbou neztotožňovali.

„Samozřejmě se vždycky najde někdo, kdo s tím nesouhlasí a tu důvěru mu nedává. To si ale musí organizace vyřešit sama. A jestli to vyřeší tak, že dotyční odejdou, nebo přeruší členství nebo odejdou do jiné organizace, to se stává běžně,“ doplnil.

Že buňka měla na podzim problémy, potvrdil i poslanec a předseda regionálního sdružení ODS ve Středočeském kraji Jan Skopeček. „Vím, že tam jsou lidé, kteří s tou volbou nesouhlasili. V demokratických stranách to tak ale bývá, že někdo vyhraje a nemusí mít sto procent fanoušků toho sdružení, ve kterém funguje,“ řekl redakci. Důvodem byly dlouhodobě špatné volební výsledky.

Minulost nehrála roli

S politickou minulostí bývalého ministra zemědělství a poslance ale podle nich spory nesouvisely. Nic o tom neví ani Fuksa. „Nebylo to prezentované na žádném sněmu ODS. Od té doby už proběhlo asi pět městských konferencí ODS a nikdo to tam nenadnesl. A každý měsíc se koná i místní rada, které se účastní i lidé, kteří byli neúspěšní v té volbě, a nikdy to tam nezaznělo,“ řekl serveru iROZHLAS.cz.

A žádné rozpory, které by souvisely s osobou Ivana Fuksy, v příbramské buňce ODS nezaznamenal ani současný předseda místního hnutí Miroslav Peterka. „Slyším to poprvé,“ reagoval na dotaz redakce. „Jestli si to povídali mezi sebou, když se Ivan Fuksa stal místopředsedou, to je možné, ale ke mně se tahle informace nedostala,“ dodal.