Prezident inklinuje k Rusku a Číně, protože ho druhá strana nebere vážně, míní exministr Kočárník

Prezident Miloš Zeman přidal podle exministr Ivana Kočárníka z ODS na hrubosti. A zároveň se začala orientovat na Rusko a Čínu. Důvod? Českého prezidenta neberou na druhé straně vážně, řekl v pořadu Osobnost Plus. Za svého nejlepšího nástupce na postu ministra financí pak označil Miroslava Kalouska z TOP 09. Osobnost Plus Praha 18:47 20. února 2019

„Prezident Miloš Zeman se změnil v tom, že přidal na hrubosti. Také jeho mezinárodní orientace je jiná, než byla. Hraje to tak viditelně, že si toho musí všimnout každý. Dříve to nedělal,“ přibližuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus exministr Ivan Kočárník.

Přidává i svůj názor na to, co stojí za změnou prezidentovy politické a diplomatické orientace na Rusko a Čínu oproti době, kdy byl premiérem:

„Nedokáži to úplně odhadnout. Ale jsem přesvědčen, že jedna z věcí, proč k těmto státům inklinuje, je, že ho příliš neberou vážně z druhé strany,“ doplňuje.

Kalousek měl smůlu na dobu

Jako bývalý ministr financí se Kočárník zamýšlí i nad tím, který z jeho následovníků byl nejlepší. A podle něj to byl rozhodně Miroslav Kousek.

„Měl přehled a uměl si nechat poradit. Měl jen smůlu, že byl ministrem financí v obtížné době, během které hrozil syndrom Řecka a pádu do velkých problémů,“ odpovídá.

„Restrikci sice trochu přehnal, ale jinak si myslím, že žádné větší chyby nedělal, přestože není vystudovaný ekonom. Měl zkušenost z rozpočtového výboru a měl zdravý selský rozum. To byly velké devizy,“ vysvětluje exministr.

Podle něj ale neměl Kalousek velký úspěch u voličů. „Podle mě je to náš nejschopnější politik. Právě tím dráždí politické nepřátele i své oponenty z řad voličů,“ podotýká Kočárník.

„Podobně jako tomu bylo u Václava Klause. On také společnost polarizoval,“ popisuje a v souvislosti s exprezidentem otevírá i téma evropské měny:

„Jsem přesvědčen o tom, že přijetí eura za současných okolností by byla cesta do pekel. Myšlenka měnové unie je založena na spoustě předpokladů, z nichž jeden je přibližně stejná ekonomická úroveň, stejné ekonomické cykly. To my nemáme.“

Kdo je Ivan Kočárník?

Ekonom a bývalý vrcholný politik za ODS Ivan Kočárník se stal po sametové revoluci československým poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění, v 90. letech byl ministrem financí České republiky, místopředsedou vlády Václava Klause a poslancem Poslanecké sněmovny.

V červenci 2010 se stal poradcem ministra financí Miroslava Kalouska. V roce 2009 mu Václav Klaus, u příležitosti narozenin, udělil čestnou plaketu prezidenta republiky.