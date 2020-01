Jsme ve všech patrech politiky, daří se nám, říká předseda Pirátů Bartoš. Před volbou vedení si věří

Piráti si o víkendu volí v Ostravě nové vedení strany. O post předsedy se ucházejí tři kandidáti. Kromě stávajícího lídra Ivana Bartoše to jsou Mikuláš Ferjenčík a Vojtěch Pikal. Podle Bartoše se straně daří - své zástupce má ve všech patrech politiky a plní vytyčené cíle. „Věřím, že se mi podaří pozici obhájit,“ řekl Bartoš v sobotu Radiožurnálu. Předvánoční konflikt Jakuba Michálka s dalšími členy strany Piráty podle Bartoše neoslabil. Praha/Ostrava 10:54 11. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš na celostátním fóru v Ostravě. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Jak odhadujete šanci ve volbě předsedy strany?

Dostal jsem nominaci celostátního fóra, je to už několikátá obhajoba. Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost fyzicky navštívit schůze jednotlivých krajských sdružení nebo se připojit přes videokonferenci, tak věřím, že se mi podaří pozici obhájit.

Čím chcete členy strany přesvědčit, aby hlasovali pro vás?

Pirátská strana je ve všech patrech české politiky, v posledním roce jsme navíc získali i tři europoslance. Je vidět, že se strana rozrůstá. Daří se nám plnit naše úkoly. Mám čtyři hlavní body, na které se chci v následujících dvou letech zaměřit. Jednak udržet dobrý kurz v Poslanecké sněmovně, daří se nám plnit program konstruktivní opozice a doufám, že se nám to bude dařit i nadále.

Je důležité připravit stranu na nadcházející krajské volby, zejména z pohledu zvyšování kompetencí našich členů a současných i budoucích politiků. Pak přichází volební rok do sněmovny, kdy je důležité připravovat stranu na vládní angažmá, protože to je náš cíl.

Stranu řídíte už čtyři roky. Protikandidáti zmiňovali, že je to únavná práce. Cítíte se unavený?

Unavený se necítím. Musím přiznat, že práce je to náročná. Kombinovat předsedu, předsedu výboru ve sněmovně a poslance, když jste zvolený za Pirátskou stranu, není formální činnost. Každý den, kdy se setkává nejen náš sněmovní tým, se od rána do večera pracuje na legislativě. Nemyslím si ale, že by mě to nějakým způsobem unavovalo. Musím ale přiznat, že to je náročná práce.

Kvalitativní změna v přípravě našich politiků by měla v budoucnosti našemu republikovému předsednictvu, které je nejvíce exponované, práci ulehčit a umožnit soustředění se na prezentaci našich vizí a dosavadních úspěchů.

Jak na tom Pirátská strana aktuálně je? Podepsali se na ní předvánoční spory předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka s poslancem Mikulášem Peksou a dalšími?

Byl to vyeskalovaný, dlouho neřešení kompetenční konflikt. Snažil jsem se ho moderovat, věřím, že úspěšně. Ostatně, Jakub Michálek pozici obhájil a Jana Kolaříková byla zvolena předsedkyní personálního odboru. Myslím si, že se nestalo nic až tak zásadního. Když je strana ve sněmovně a funguje doslova pod září reflektorů, může taková transparentnost někoho překvapovat.

Ale i zde na celostátním fóru budou volit všichni členové Pirátské strany nové vedení a v institutu členského podnětu může člověk, pokud sežene dostatečnou podporu, třeba navrhnout nějaké odvolání. Jsou to principy, které strana má. Odpovědnost politiků vůči vlastním členům. Zároveň deset let funguje transparentní pirátské fórum, přes které se třeba hlasuje, řeší se tam vážné věci, ale řeší se tam i věci i naprosto nevážné. Jsem rád, že to mohu do médií vysvětlovat.

Otevřenost je jednou z největších předností Pirátské strany. Nemyslím si, že by to stranu nějak výrazně poškozovalo. Naopak dostalo nás to do současné pozice.