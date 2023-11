Ředitelka: Nedělejme z toho politickou kauzu. Žaloba na Bartošův resort s vazbami na Agrofert nesouvisí

Zatím jako jediná v kraji podala benešovská zemědělská škola žalobu na ministerstvo pro místní rozvoj kvůli neproplacené dotaci na traktor a nakladač. Resort se rozhodl dotaci zkrátit kvůli střetu zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO), protože zakázku získaly firmy z jeho svěřenských fondů v době, kdy vedl vládu. Ředitelka školy Ivana Dobešová, která v minulosti za ANO kandidovala, ale v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odmítá, že by škola chybovala. Rozhovor Benešov 7:00 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově Ivana Dobešová | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jste zatím jedinou organizací ve Středočeském kraji, která se rozhodla zkrácení dotace bránit žalobou. U jiných svých organizací kraj avizoval, že se bude pokoušet získat peníze jinou cestou přímo od Agrofertu. Proč jste se rozhodla pro soudní cestu?

Domnívám se, že jako ředitelka jsem zodpovědná za financování školy. A ve chvíli, kdy jsme přišli o 2,5 milionu korun a mám možnost se odvolat – a já se domnívám, že jsme nepochybili ve výběrových řízeních – tak mi připadá logické, že se musím odvolat. Protože kdybych to neudělala, může nastat situace, že někdo řekne: vy jste se neodvolali, srovnali jste se s tím, tak nám těch 2,5 milionu někde najděte.

Výběrovým řízením se zabýval odbor krajského investora. A ta komise, která vybírala dodavatele strojů, které jsme soutěžili, neshledala důvody pro vyloučení žadatele, který se ucházel o dotaci (firmy ze skupiny Agrofert – pozn. red.). A proto zvítězil dodavatel s nejnižší cenou, což je naprosto správné. Myslím si, že jsme tím ušetřili peníze Středočeskému kraji.

Pokud ta komise neshledala žádné body pro vyloučení takového dodavatele, tak by se přece taky dopustila přestupku. Takže bychom možná ani ten traktor nedostali, protože ten, kdo podával nabídku, by nás mohl v podstatě zažalovat za neoprávněné vyloučení. Takže tady asi není žádný postup správný.

Vy jste nebyla součástí výběrové komise? Kdo byl tedy její součástí?

Jak už jsem řekla, soutěžil to odbor krajského investora. Byli tam tedy zástupci Středočeského kraje, stejně tak tam ale byli i zástupci za naši školu, protože já vždy nominuji do komise naše lidi podle typu zakázky. Protože to byly evropské dotace, tak to byla kolegyně, která měla na starosti tyto projekty, jejich koordinaci a žádosti o evropské dotace.

Ale poměr členů komise opravdu neznám. Myslím si, že tam nebyl převažující počet členů z naší školy. A pak musela samozřejmě ještě schválit výsledek výběrového řízení rada kraje, která mi potom uložila podepsat smlouvu s vítězem zakázky. Takže to má nějaký proces, který jsme dodrželi.

Budova Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

To, čím argumentuje ministerstvo ve svém rozhodnutí je, že vyhrála firma ze svěřenského fondu Andreje Babiše (ANO) v době, kdy byl premiérem. To se opravdu nevědělo, že by to mohl být potenciálně problém?

Ta zakázka se soutěžila v listopadu 2018 a jedna na jaře 2019. Jestli se nepletu, tak rozhodnutí, které ovlivnilo přístup všech těchto veřejných institucí k této věci, padlo až v roce 2021.

Všichni tehdy (v době výběru dodavatele – pozn. red.) rozhodovali v té nejlepší víře. V té době byl majetek Andreje Babiše už navíc součástí svěřenských fondů a pro nás byla klíčová osoba, která byla pověřená jejich řízením.

Evropská komise ale už dříve konstatovala, že ze statutu svěřenských fondů vyplývá, že Babišovi stále plyne z firem koncernu Agrofert zisk a že se všechny vrátí do jeho vlastnictví ve chvíli, kdy skončí v politice. To ostatně ve svém rozhodnutí připomíná i ministr Ivan Bartoš (Piráti), který odmítl vaše námitky proti zkrácení dotace. Jak je možné proti tomuto žalobou argumentovat?

Nerada bych tady zveřejňovala obsah žaloby, to bude předmětem soudního jednání. Ale určitě ty argumenty tam jsou a teď je na soudu, aby je posoudil.

Zkracené dotace Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá škole proplatit dotaci ve výši 2,5 milionu korun na dodávku zemědělské techniky proto, že zakázku získaly firmy z koncernu Agrofert. Ten je součástí svěřenských fondů, do kterých ho vložil expremiér Andrej Babiš, aby takto naplnil zákon o střetu zájmů. Resort Ivana Bartoše ale argumentuje tím, že Babiš tyto firmy stále ovládá a profituje z nich. Benešovská škola ale není jediná. Jen ve Středočeském kraji takhle ministerstvo pro místní rozvoj zkrátilo kvůli Babišově střetu zájmů dotace za téměř 25 milionů korun. Souhrnně v celé republice jde o zhruba 40 milionů korun. Formou žaloby se zatím rozhodl kromě benešovské školy bránit jen Moravskoslezský kraj, který řeší dotaci na nákup techniky pro bruntálskou technickou školu. Více o tématu jsme psali ZDE.

Užíváte tedy stejné argumenty jako při podaných námitkách?

Myslím si, že argumenty v podané žalobě jsou ostřejší, více průkazné. Je to logické, že se hledají argumenty, aby se podložil názor, který máme.

V námitkách ministerstvu jste zmiňovali to, že Babiš nebyl ovládající osobou těchto firem a nemohl na ně mít vliv. A že by se tedy resort měl držet českého zákona o střetu zájmů, který Babiš neporušuje. Ale zopakuji otázku: tím, že jde i o evropské peníze, nemělo se přihlížet také ke zmíněnému stanovisku Evropské komise?

Tak ať to rozhodne soud. My jsme přesvědčení, že jsme chybu neudělali a že jsme postupovali správně. Teď je na soudu, aby to posoudil.

Vazby na Agrofert

Jaké jsou vlastně vazby mezi školou a koncernem Agrofert?

My jsme tady v roce 2011 zakládali centrum mechanizace, to bylo v době, kdy jsme opravdu té techniky neměli tolik a firma Agrotec (z koncernu Agrofert – pozn. red.) nám poskytla některé stroje, díky kterým jsme mohli otevřít nový obor. Ten jsme s firmou Agrotec také připravovali, aby byl opravdu aktuální tak, jak ho zaměstnavatelé potřebují. Aby jim byl ušitý na míru, ne jen Agrotecu. Od té doby tady máme novou specializaci – mechanizace v zemědělství.

A je to jediná vazba na Agrofert, nebo s koncernem spolupracujete více?

Více. Jsou tady družstva, která jsou součástí koncernu a kam posíláme studenty na praxe, protože obecně platí, že tato družstva jsou velmi dobře vybavená po technologické stránce a studenti se tam mnoho naučí. Takovým naším partnerem je třeba DZV Nova nebo Kvarto (jde o firmu, která dodala kloubový nakladač, který škola chce po resortu proplatit – pozn. red). Takže obecně se dá říct, že vzhledem k tomu, že Agrofert podniká v zemědělství a my jsme zemědělská škola, tak to vnímáme jako velmi důležité partnerství. Ale to samozřejmě nemá vůbec nic společného s výběrovými řízeními.

Narážel jsem ještě na to, že se před asi deseti lety mluvilo dokonce o Babišově zájmu školu koupit. Jak to tehdy bylo?

Já jsem se právě proto, že jsme ve škole neměli příliš dobrou techniku, seznámila s panem Babišem. On nás navštívil, seznámil se s našimi vzdělávacími programy a moc se mu to líbilo. Chtěl naši školu odkoupit a chtěl tenkrát, abychom byli školou, která by vytvářela zázemí pro jeho firmy. Ale vedení kraje tehdy došlo k závěru, že jsme perspektivní škola a nemají zájem nás prodat. Takže jsme zůstali pod krajem a jsme státní škola.

Vytvořilo to tehdy mezi vámi nějakou vazbu – je to důvod, proč jste vstoupila za hnutí ANO do politiky?

Ano, dá se to tak říct, že když se pak vytvářela kandidátka, tak jsem byla oslovena a souhlasila jsem.

„Nedělejme z toho politickou kauzu a nepovyšujme věci, které jsou naprosto triviální, na věci, které by se daly uchopit jako politické půtky. Domnívám se, že člověk, který řídí nějakou organizaci a je zodpovědný za její financování, má udělat všechno pro to, aby pro ni zajistil finance. Já to prostě udělat musím a nevím, proč to neudělali jiní ředitelé.“ ředitelka Ivana Dobešová (o motivaci podat žalobu)

Jak vnímáte své působení v politice?

Pro mě to byla obrovská zkušenost. A myslím si, že to mě i školu dokázalo někam posunout, protože jsem získala jiný nadhled na řízení věcí a hodně jsem se naučila.

A není podání žaloby na resort motivováno právě vaším vztahem s Babišem a firmami z jeho svěřenského fondu?

Rozhodně ne. Nedělejme z toho politickou kauzu a nepovyšujme věci, které jsou naprosto triviální, na věci, které by se daly uchopit jako politické půtky. Domnívám se, že člověk, který řídí nějakou organizaci a je zodpovědný za její financování, má udělat všechno pro to, aby pro ni zajistil finance. Já to prostě udělat musím a nevím, proč to neudělali jiní ředitelé. To se musíte ptát jich.

Já jsem takhle postupovala i v minulosti. To není poprvé, co nám administrátor dotace zkrátil. I tehdy jsem se rozhodla do toho boje jít a z těch škol, kterým to bylo pokráceno, byla naše škola jediná, které dotace byla vrácena. Byl to boj na delší čas, na čtyři roky a ve finále se zjistilo, že jsme nepochybili a měli jsme pravdu. A stejně k tomu přistupuji i v tomto případě, trvám si na tom, že mám pravdu. Je na soudu, ať rozhodne, jestli to tak je, nebo není. Ale prosím, netahejme do toho politiku. Udělala bych to vůči komukoliv, kdyby nám byla neoprávněně pokrácena dotace.