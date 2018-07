O ‚extrémní částku‘ kvůli uplácení zatím nepřijde, rozhodl soud o korunní svědkyni v kauze Rath

Korunní svědkyně v kauze Rath Ivana Salačová zatím nemusí platit 11,7 milionu korun, které, jak sama přiznala, použila k uplácení Davida Ratha a manželů Petra a Kateřiny Kottových. Kladenský soud sice rozhodl, že podnikatelka o peníze přijde, Salačová se ovšem odvolala. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, Krajský soud v Praze vrátil případ okresní instanci. Praha 6:00 31. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podnikatelka Ivana Salačová u Krajského soudu v Praze | Foto: Filip Jandourek

„Krajský soud v Praze ve věci dne 29. března 2018 vydal usnesení, kterým zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil Okresnímu soudu v Kladně k dalšímu řízení,“ potvrdila informaci serveru iROZHLAS.cz mluvčí soudu Jitka Kubešová.

Skoro 12 milionů po Salačové žádal konkurzní správce majetku po zkrachovalé společnosti Tenton, nástupkyni Konstruktivy Branko zapletené v kauze Rath. Nyní chce sumu firma, která pohledávku koupila.

‚Z hlavy to nevím‘

Poslední rozhodnutí soudu stavařka příliš nekomentovala. „Je to možné, že to vrátili k prošetření, z hlavy to ale nevím,“ uvedla pouze pro server iROZHLAS.

Salačová si v kauze Rath vysloužila status spolupracující obviněné, díky čemuž odešla s výrazně nižším trestem než ostatní stíhaní. Musela ale přiznat, že uplácela mimo jiné u zakázky na opravu zámku v Buštěhradu.

U soudu Salačová popsala, že společně se šéfem Konstruktivy Branko Pavlem Drážďanským se rovným dílem složili na úplatek 14 milionů pro Davida Ratha a manžele Petra a Kateřinu Kottovy. Aby hotovost na všimné získali, Drážďanského Konstruktiva platila Salačové FISE za fiktivní práce.

Fiktivní práce

Stavařka neexistující služby vyfakturovala, peníze vybrala a údajně odnesla zpět do Konstruktivy, takto podle Salačové dvojice na úplatky „našetřila“ 10,5 milionu korun. Když pak v kauze Rath začala zatýkat policie, manažeři Konstruktivy Branko se snažili od skandálu odstřihnout a firmu i s pohledávkami prodali nové společnosti Tenton.

I ta ale kvůli obří kauze nedostávala zakázky, nakonec zkrachovala a spadla do konkurzu. Konkurzní správce objevil faktury za nikdy nevykonanou práci a začal důrazně miliony žádat zpět do konkurzní podstaty.

Kauza Rath firmy zničila Stavební společnost Konstruktiva Branko měla před vypuknutím kauzy Rath 200 zaměstnanců a obrat miliardu korun. V březnu 2012 vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci zámku v Buštěhradu, která měla stát 214 milionů korun.

Původní odhad projektanta přitom počítal na opravu s částkou o 50 milionů nižší. Podle obžaloby ze zakázky měli dostat 24 milionů David Rath a manželé Petr a Kateřina Kottovi.

Společně s nimi policie obvinila někdejšího ředitele Konstruktivy Branko Pavla Drážďanského a jejího obchodního šéfa Tomáše Mladého. Všichni vinu popírají. Kvůli korupční kauze se Konstruktiva Branko přejmenovala na Tenton a změnila majitele.

Tenton se snažil od Konstruktivy distancovat, na spojení ale ukazovalo například angažmá spolumajitele a jednatele Tentonu Miloslava Melichárka, jenž byl dříve manažerem Branka. Tenton podle serveru E15 Konstruktivě za převzetí zaplatil 42 milionů korun. Korupční kauza však nakonec doběhla i novou firmu a skončila v insolvenci

‚Příkoří mé firmy‘

Podnikatelka si na to dokonce stěžovala v závěrečné řeči, kterou letos v březnu zaslala soudu rozhodujícímu v kauze Rath. „Chci informovat senát o příkoří, které se děje mé společnosti JIPE, s. r. o., v souvislosti s mým doznáním. Správce konkurzní podstaty společnosti Tenton, která je právním nástupcem společnosti Konstruktiva Branko, již moji společnost zažaloval o extrémně vysokou částku 11,7 milionu korun, která byla využita na prostředky, které nakonec obžalovaný Pavel Drážďanský předal obžalovanému Kottovi a Kottové," napsala.

Serveru iROZHLAS.cz na jaře řekla, že sumu odmítá platit: „Jestliže Konstruktiva ví, že jsem ty peníze někde použila, a teď je po mně někdo chce, tak se mi zdá, že je to nespravedlivé.“

Zatímco Krajský soud v Praze i napodruhé letos v červnu Ratha, Kottovy i část manažerů stíhaných v kauze Rath potrestal mnohaletými tresty, Salačová opět odešla s podmínkou. S další podmínkou a pokutou milion korun odešla v lednu od Městského soudu v Praze.

Podílela se podle něj na manipulacích elektronického losování veřejných zakázek ve Středočeském a Jihočeském kraji. Skupina, jejíž byla součástí, způsobila podle soudu škodu celkem 33 milionů korun.