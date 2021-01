Od exekuce až do vily. Exposlankyně Řápková disponuje stomilionovým majetkem, odmítá říct jeho původ

Bývalá poslankyně za ODS a exprimátorka Chomutova Ivana Totter (dříve Řápková) získala třetinový podíl ve firmě Real Estate, kterou předtím budovali severočeští kmotři Alexandr Novák a Daniel Ježek. Vyplývá to z účetních závěrek této firmy. Firma vlastní a pronajímá především nemovitosti a její hodnota podle expertů může dosahovat až 300 milionů korun.

Soupis majetku Totter z katastru nemovitostí ani její majetková přiznání, která zveřejňovala jako politička, nevysvětlují, jak si exposlankyně na takový nákup našetřila. Ona sama na otázky Radiožurnálu ohledně původu peněz na nákup neodpověděla.

Jako primátorka čelila Totter kritice, že byznysu Nováka a jeho spolupracovníků jde na ruku. Firmám napojeným na Nováka město za jejího vedení velmi levně pronajímalo i prodávalo majetek. Původní zpráva Chomutov 5:00 18. ledna 2021

Daniel Ježek a Alexandr Novák jsou hlavními obžalovanými v několikamiliardové kauze ROP Severozápad. Tito bývalí politici ODS spolu podnikají už více než 10 let. Například do firmy Real Estate nakoupili nemovitosti od Lesů ČR či od obcí v Ústeckém kraji a načerno vybudovali minimálně jednu benzínku. Nakonec se jim podařilo vybudovat firmu, jejíž hodnotu odborníci odhadují až na 300 milionů korun.

Jak zjistil Radiožurnál, na konci roku 2016 ale do firmy Real Estate vstoupila také Ivana Totter, která ještě pod jménem Řápková působila do roku 2013 jako poslankyně za ODS a v letech 2002 až 2010 stála v čele města Chomutov. Na postu primátorky čelila časté kritice opozice i veřejnosti, že jde byznysu tamních kmotrů na ruku.

Billa - Budova supermarketu u hranic s Německem, který patří firmě Real Estate | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Totter ve vedení firmy vůbec nefiguruje a její jméno jako spolumajitelky společnosti není uvedeno ani v obchodním rejstříku. Že zde drží podíl, Radiožurnál zjistil až z předposlední stránky příloh k účetním závěrkám, které firma Real Estate zveřejnila od roku 2018.

Podíl vlastní přes svou firmu jménem Daňová kavárna, která se podle obchodního rejstříku zabývá účetnictvím a zároveň cukrářstvím. Sestavení těchto závěrek firmy Real Estate měla na starosti účetní firmy Petra Soukupová. Ta ale nic k podílu Totter ve firmě prozradit nechtěla.

„Prostě má. Tohle jsou interní věci těch jednatelů a majitelů a já vám k tomu nic neřeknu,“ uvedla pro Radiožurnál Soukupová.

Cena až 300 milionů

Roční tržby firmy Real Estate se podle jejích účetních závěrek od roku 2015 pohybují mezi 30 a 38 miliony korun. Čistý zisk dosahuje 13 až 20 milionů. Odborníci tedy její cenu odhadují až na 300 milionů korun.

„Pokud majetek firmy sestává zejména z nemovitostí, i její hodnota se odvíjí převážně od výše toho majetku a náležitě ponížených budoucích finančních toků – tedy pronájmů – z něho plynoucích. Hodnota firmy tak může činit 250 až 300 milionů korun,“ vysvětluje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Co všechno vlastní firma Real Estate Společnost vlastní nemovitosti, které zahrnují tři čerpací stanice v Ústeckém kraji či budovu supermarketu na hranicích s Německem. Firma také vlastní menší obchodní areál v Mostě a v neposlední řadě pozemky v Praze, Hřensku, na Mostecku či Chomutovsku.

Byznys společnosti pak spočívá v pronájmu těchto nemovitostí. Za to v letech 2015 až 2018 inkasovala podle účetních uzávěrek, které zveřejňuje sama firma mezi 30 a 38 miliony. Její čistý zisk se pohyboval mezi 13 a 20 miliony korun.

Vloni firma Real Estate koupila za 12,5 milionu několik domů v Kadani od firmy FRK Split patřící jiné podnikateli obžalovanému v kauze ROP Severozápad Ahmadu Raadovi.

Podobně to vidí také Vladimír Králíček z Fakulty účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. „Jednou z možností, jak přibližně vyčíslit hodnotu firmy, je desetinásobek jejích tržeb. V takovém případě by hodnota firmy Real Estate dosahovala 300 milionů korun,“ odhaduje.

Jak si na nákup třetinového podílu ve firmě o odhadové hodnotě 300 milionů exposlankyně našetřila, není jasné. Reportér Radiožurnálu podnikl hned několik pokusů o to se s ní spojit – zkoušel jí volat, psát SMS a také jí například nechal dopis s otázkami ve schránce. Totter ale nereagovala.

Z exekuce ke hvězdám

Na otázku, jak si na takový nákup našetřila, neodpovídá ani přehled jejího majetku podle katastru nemovitostí a příjmů podle obchodního rejstříku a majetkových přiznání, která jako primátorka zveřejnila.

Totter se do čela Chomutova postavila v roce 2002. Její majetek tvořily podíly na zemědělských pozemcích na Plzeňsku, byt v chomutovském paneláku a pozemek v Chomutově, který jí tehdy zablokoval exekutor.

Benzínka – Čerpací stanice na hranicích s Německem patřící firmě Real Estate | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

V politice skončila v roce 2013. Do té doby prodala chomutovský pozemek, koupila si ale naopak ještě jeden byt v paneláku a vilu na okraji Chomutova ve čtvrti přezdívané místními Beverly Hills. Na nákup si Totter půjčila od banky. Z jejích majetkových přiznání vyplývá, že ještě v roce 2012 splácela úvěr bance.

K funkci poslankyně si přivydělávala jako účetní, dostávala také odměny za členství v dozorčích radách několika firem. Nad rámec poslaneckého platu si tím vydělala celkem 5,42 milionu korun.

Jak si Totter na podíl ve firmě Real Estate našetřila, nevysvětluje ani vývoj jejího majetku po skončení politické kariéry. V období mezi lety 2013 a 2016, kdy získala podíl ve firmě Real Estate, neprodala Totter žádnou nemovitost. Nezpeněžila ani žádnou firmu – ve svém majetkovém přiznání v roce 2013 uvedla, že žádný podíl v žádné firmě nedrží a podle obchodního rejstříku v tomto období ani žádný nový podíl nezískala.

Jediný záznam v obchodním rejstříku o ní pochází z dubna 2014, kdy působila v dozorčí radě firmy Severočeské vodárny. Za tento post ale podle majetkových přiznání ročně inkasovala jen okolo 70 tisíc korun.

Přesto si v roce 2016 pořídila nejdříve pětinový podíl ve firmě Real Estate, v roce 2018 ho pak navýšila až na třetinový. Dnes Totter podíl drží přes svou firmu Daňová kavárna, do které navíc v roce 2018 koupila ještě také rodinný dům za částku převyšující 20 milionů korun. Z nemovitostí, které vlastnila ke konci své poslanecké kariéry, naopak stále neprodala žádnou.

S Novákem u Topolánka

„Tento případ lze vnímat jako zajištění politického důchodu, který byl vybudován a sponzorován přímo účastníky severočeských korupčních kauz,“ hodnotí proto nákupy exposlankyně Totter Milan Eibl, analytik protikorupční organizace Transparency International, která se kauzám okolo Nováka s Ježkem dlouhodobě věnuje. Eibl při hodnocení případu upozorňuje na to, že Totter byla v minulosti ovlivňována z toho, že jde severočeským kmotrům jako primátorka Chomutova na ruku.

„Byla to Novákova figurka. Dělala tam práci místo Nováka, když pochopil, že nemusí starostovat a stačí, když tahá za nitky, tak vytvořil Řápkovou,“ vzpomíná na dobu, kdy Totter vedla Chomutov, bývalý primátor města Daniel Černý (PRO Chomutov). Tomu do čela města pomohly právě protesty proti poměrům za Totter.

Vývoj majetku a příjmů Ivany Totter V roce 2002 nastoupila na post primátorky Chomutova. Patřil jí tehdy byt v chomutovském paneláku, podíly na zemědělských pozemcích na Plzeňsku a pozemek v Chomutově, který jí tehdy zablokoval exekutor.

V roce 2010 se Totter stala poslankyní. Do funkce vstupovala s tím, že v Chomutově vlastní dva byty v paneláku, podíl na pozemcích na Plzeňsku a vilu na okraji města, kterou si pořídila s pomocí hypotéky.

V roce 2013 odcházela z politiky se stejnými nemovitostmi. Nad rámec poslanecké funkce si přivydělávala ještě jako účetní. Celkem si přišla na 5,4 milionu korun. Nevlastnila žádný podíl v žádné firmě.

V roce 2016 získala pětinový podíl ve firmě Real Estate a v roce 2018 ho navýšila na třetinu. V témže roce ještě také koupila dům za Prahou za více než 20 milionů korun.

Že by měl z jejího vedení Chomutova nějaký prospěch právě Novák, Totter vždy odmítala. Zároveň ji ale redaktoři pořadu Reportéři ČT v roce 2008 natočili, jak právě s Novákem jde na setkání s tehdejším premiérem Mirkem Topolánkem.

Tehdy Chomutov řešil známou kauzu Kamencového jezera, jedinečného areálu, který město pod vedením Totter pronajalo za pro sebe nevýhodných podmínek firmě s anonymními majiteli. Později se ukázalo, že tato společnost měla velmi blízko právě k Novákovi. Ten dokonce za firmu jednal v době ukončování nájmu areálu, jak serveru Aktuálně tehdy potvrdil právě exprimátor Černý.

Za vlády Totter město také levně prodalo pozemky nedaleko centra Chomutova. Na nich začaly stavět dva hotely podpořené téměř stomilionovou dotací z Regionálního operačního programu Severozápad. Na stavbě se podílela firma, ve které měli podíl právě Ježek s Novákem. Později policie navíc tyto hotely zajistila v rámci kauzy ROP Severozápad, ve které figurují Novák s Ježkem mezi 27 obžalovanými podnikateli a politiky.

Nováka v této kauze zastupuje advokát Tomáš Gřivna. Radiožurnál ho proto oslovil s dotazy ohledně podílu Totter ve firmě Real Estate a Gřivna slíbil, že je Novákovi předá. Dopředu ale dával najevo, že naděje na to, že podnikatel odpoví, není příliš veliká.

„Já mu to klidně předám, ale jsem skeptický, že by se vám vrátila nějaká odpověď,“ přiznal Gřivna rovnou do telefonu. Od Nováka skutečně žádná odpověď nepřišla. Podobně to dopadlo také s dotazy, které redakce zaslala Danielu Ježkovi přes advokáta.

Právě Ježek vede firmu Real Estate od roku 2004. V roce 2007 se k němu ve vedení přidal také Novák. V roce 2014, kdy si ve vězení odpykával trest za korupci, ale představenstvo firmy opustil a vystřídala ho v něm jeho manželka Eva, která zde působí dodnes, stejně jako její sestra. Také sám Novák ještě v roce 2018 tvrdil, že pro firmu Real Estate pracuje – Mf Dnes tehdy napsala, že Novák při výslechu uvedl, že ve firmě dělá technika.

Most – Firma Real Estate vlastní také tento menší obchodní areál v Mostu | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas