Ministerstvo dočasně povolilo ivermektin. Kvůli nedostatku dat bude lék jen pro hospitalizované

Ministerstvo zdravotnictví dočasně povolilo použití neregistrovaného léku Humevec, který obsahuje léčivou látku ivermektin. Serveru iROZHLAS.cz to v pátek potvrdila mluvčí resortu Barbora Peterová. Distribuuje ho Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, která s jeho pomocí léčí pacienty s covidem-19. Ivermektin, který je hlavně přípravkem proti parazitům a používá se převážně u zvířat, zatím vzbuzuje mezi odborníky kontroverze. Dokumenty Praha/Brno 20:40 5. 3. 2021 (Aktualizováno: 21:08 5. 3. 2021)

„Ministerstvo zdravotnictví povolilo distribuci, výdej a používání neregistrovaného léčivého přípravku s obsahem léčivé látky ivermektin. Jedná se o 10 tisíc balení, která distribuuje Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dalším poskytovatelům zdravotních služeb,“ uvedla Peterová.

„Kromě toho mají lékaři samozřejmě možnost takzvaného individuálního dovozu léčivého přípravku s touto léčivou látkou, který je registrován v jiné zemi.“

V rozhodnutí ministerstva (je přiloženo na konci článku) se píše, že léčivý přípravek je na předpis a „určen pouze pro hospitalizované pacienty starší 18 let za předpokladu, že jsou zvážena velmi omezená data pro účinnost v indikaci léčby onemocnění covid-19“.

Lék zatím mohou používat pouze lékaři v nemocnicích, nikoli v ambulancích.

„Tato výjimka umožní používat lék dalším lékařům v nemocnicích - pokud o to budou mít zájem. Pokračují jednání, aby se uvolnil k použití lékařům ambulantním,“ dodala mluvčí brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny Dana Lipovská.

Část lékařských kruhů uvádí, že ivermektin pomáhá pacientům s koronavirem s těžším průběhem. Vhodnost podání léku ale v minulosti zpochybnil například ministr zdravotnictví za ANO Jan Blatný. A ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová před časem uvedla, že většina studií k léku není úplná.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o neregistrovaný lék, je rozhodnutí o podání takového přípravku na klinickém uvaření lékaře a pacient musí byt s přínosy a riziky takové léčby seznámen,“ dodala Peterová.

Použití zatím neregistrovaných léků v Česku umožňuje zákon o léčivech po vyžádání stanoviska lékového ústavu. Podle zákona pak výrobci ani zdravotníci nenesou odpovědnost za případné důsledky jeho použití.

Ministerstvo si stanovisko vyžádalo 2. března, hned následující den Státní ústav pro kontrolu léčiv odpověděl. „Vzhledem k dobrému bezpečnostnímu profilu, potenciálním, byť robustně nedoloženým klinickým efektem při léčbě covid-19, představuje ivermektin možnou alternativu při podpůrné léčbě pacientů hospitalizovaných s covid-19,“ uvedl lékový ústav podle ministerstva.

Ivermektin v Brně

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně podala od loňského listopadu ivermektin třem desítkám pacientů s koronavirem ve vážném stavu. Zdravotní stav většiny se po jeho užívání ve spojení s další léčbou podařilo zlepšit natolik, že mohli být propuštění domů, uvedl minulý týden primář I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice Michal Rezek.

V tomto týdnu nemocnice dostala 10 tisíc balení ivermektinu a distribuuje ho desítkám dalších nemocnic v zemi.

Studie k ivermektinu Studii tento týden otisklo odborné periodikum Journal of the American Medical Association. Tým vedený Eduardem Lópezem-Medinou z centra pro infekční choroby v kolumbijském Cali provedl klinické testy, jichž se účastnilo 400 lidí s mírnými příznaky covidu-19. Polovina z nich dostávala pět dní dávky ivermektinu, druhá polovina placebo. Příznaky nemoci u testovaného vzorku trvaly v průměru 12 dní u pacientů, kterým se podávalo placebo, a deset dní u pacientů léčených ivermektinem, což je statisticky nevýznamný rozdíl.

V odbornících ale vzbuzuje obavy fakt, že je ivermektin málo vyzkoušený.

„Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání,“ stojí v mezioborovém stanovisku, které minulé pondělí vydaly některé přední lékařské společnosti.

„Ivermektin v indikaci u pacientů s covidem-19 představuje experimentální léčbu, jejíž účinnost, pokud vím, nebyla prokázána žádnou relevantní klinickou studií,“ napsal v neděli ministerstvu zdravotnictví Janu Blatnému (ANO) Milan Kubek, prezident České lékařské komory.

Podle některých vědců by se totiž musel podávat v extrémně vysokých, potenciálně škodlivých dávkách, aby byl účinný. „Ivermektin prokazuje v laboratorních podmínkách účinek na množení viru, k jeho dosažení je ale zapotřebí podat až stonásobek běžné dávky,“ píše se v mezioborovém stanovisku.

Ivermektin se může jako antiparazitikum používat v Bulharsku. Registrován pro léčbu covidu-19 ale není v žádném státě, v současnosti je podle ministerstva schváleno jeho nouzové použití na Slovensku.

„Úspěch ještě není zdokumentovaný. Všichni na podobnou studii čekáme, zatím je to tedy v rovině předpokladů, že by to mohlo fungovat, výrazný efekt zlepšování stavu pacientů ale nevidíme,“ popsal situaci pro server iROZHLAS.cz šéf lékařských odborů na Slovensku Peter Visolajský.

Začátkem března povolilo ministerstvo používání neregistrovaného léku na covid od firmy Regeneron. Je určen pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci covid-19.

V únoru ministerstvo povolilo použití léku bamlanivimab od firmy Eli Lilly. Lék na bázi monoklonárních protilátek, tedy proteinů bránících vstupu viru do lidských buněk, má pomáhat lidem s rizikem těžkého průběhu onemocnění.