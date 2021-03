Česko koupilo ivermektin ‚proti covidu‘ z Bulharska o tři miliony dráž. Podle nemocnice nebyl předražený

Brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny koupila lék ivermektin z Bulharska o čtvrtinu dráž, než jaká je tamní maximální možná cena. Zjistil to Radiožurnál. Nemocnice přípravkem proti parazitům zkouší léčit pacienty s covidem-19. Česko ho dál používá i přesto, že Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA) nedoporučila lék užívat. Deset tisíc kusů balení musí navíc stát spotřebovat do konce srpna, kdy léku končí expirace. Původní zpráva Praha/Sofie 5:00 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék ivermektin | Foto: Alain Delpey / Hans Lucas | Zdroj: Reuters

Zásilku nemocnice získala na začátku března za pomoci premiéra Andreje Babiše (ANO) z Bulharska.

„Mám skvělou zprávu. Do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně dorazilo 10 tisíc balení léku ivermektin pro 20 tisíc pacientů. Díky za spolupráci řediteli Vlastimilu Vajdákovi a primáři Michalu Rezkovi, který ho pacientům podává od loňského listopadu. Doufám, že lék teď pomůže i dalším,“ napsal na začátku března na twitteru premiér Andrej Babiš.

Celkem za lék Huvemec s obsahem ivermektinu nemocnice zaplatila bulharskému velkoobchodníkovi 12,5 milionu korun bez DPH. Na tamním trhu ale lék ve stejném množství vyjde maximálně na 9,6 milionu, tedy o 2,9 milionu korun levněji. Zjistil to Radiožurnál.

Ceny Radiožurnál vyčetl z oficiálních dat bulharské národní rady pro ceny a úhrady léčivých přípravků a jejich aktuálnost potvrdila i šéfka této bulharské regulační autority Galina Stoevaová.

Předražený nákup?

Zástupci nemocnice odmítají, že by šlo o předražený nákup. „Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně nakoupila ivermektin za cenu obvyklou, která byla v daném okamžiku na trhu v Bulharsku pro zahraničí. Do ceny se samozřejmě promítlo také přivezení, které se uskutečnilo pozemní cestou,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Z čeho nemocnice vypočítala cenu na trhu v zahraničí, ale mluvčí nevysvětlila. „Vycházela jsem z odpovědi našeho obchodního oddělení, které již celou záležitost dále nechce komentovat,“ sdělila Lipovská.

A zpětně to nechce hodnotit ani premiér Babiš, který nákup podle dřívějších vyjádření nemocnice domlouval. „Obraťte se na Nemocnici u svaté Anny, která nabídku dostala a lék nakoupila,“ napsal premiér ve zprávě Radiožurnálu.

Vzhledem k tomu, že antiparazitikum není v Česku registrované, tak není jeho cena na tuzemském trhu nijak limitována. „Cena neregistrovaných léčiv není regulována, a proto tato věc nespadá do působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedla Klára Brunclíková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který upravuje cenu léků v Česku.

Kšeft, žádná charita

Faktem také je, že i bulharské internetové lékárny nabízí Huvemec ještě výrazně levněji, než za kolik ho koupilo Česko. Dokonce i cena s DPH je nižší, než za kolik lék koupilo Česko. Konkrétně menší balení s deseti tabletami zdejší internetové lékárny inzerují za cenu v přepočtu mezi 420 až 450 korunami s DPH. Česko ho koupilo za 666 korun. A to bez DPH.

Česko balení nakoupilo od bulharského velkoobchodníka Commercial League. Firma Česku prý dala nejlepší možnou nabídku.

„Můžeme vás ujistit, že od nás Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obdržela nejlepší možnou, velmi rychlou a velmi efektivní dodávku za tu nejnižší možnou cenu v celé Evropě,“ uvedla ředitelka společnosti Maria Kouzmanová. Rozdíl v cenách ale ani ona nevysvětlila.

„Společnost si váží historického přátelství mezi bulharskými a českými lidmi a je připravena vám kdykoli v budoucnu pomoci,“ dodala.

Podle šéfa lékařské komory Milana Kubka by Česko mělo kupovat věci, o kterých jasně, ví, že fungují.

„Cenové věci posoudit neumím. Ale určitě to není žádná charita, je to kšeft. Pro mě je důležitá stránka medicínská, tedy kdybychom za předražené ceny koupili funkční vakcíny, tak je to skvělá investice, to by se vyplatilo. Ale o ivermektinu neexistuje žádná studie, že funguje, i sám výrobce ho nedoporučuje,“ míní Kubek.

Naráží mimo jiné i na pondělní rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé prostředky. V něm se píše, že na základě posudku dosavadních studií agentura nedoporučuje ivermektin při léčbě a prevenci covidu-19. Podobná stanoviska již dříve vydal i americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a i samotný výrobce ivermektinu Merck.

Experimentální léčba

Také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už dříve uvedl, že by si ivermektin nevzal. Ministerstvo zdravotnictví se k léku staví zdrženlivě. A lék umožnilo podávat pacientům s covidem-19 podle uvážení lékaře. Jako experimentální léčba se ale vyžaduje informovaný souhlas pacienta.

„Jedná se o lék, který je pro experimentální léčbu, jako takový je v České republice povolený za určitých poměrně přesně daných opatření. Není to lék, který by si měli lidé sami kupovat. Není to lék, který by byl pro všechny, není to lék, který všechno vyřeší,“ vysvětlil ministr.

Cenu úřad hodnotit nechtěl. „Nákup tohoto léčivého přípravku proběhl bez vědomí ministerstva zdravotnictví, a proto nám nepřísluší se k uvedené věci jakkoliv dále vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Barbora Peterová.

Zdrženlivě se k jeho užití staví i Státní ústav pro kontrolu léčiv, který zopakoval, že pro použití ivermektinu při léčbě covidu-19 není dostatečné množství dat.

Vydrží do srpna

Podle brněnského primáře I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice Michala Rezka ale stanovisko lékové agentury na používání léku v Česku nic nemění.

„Stanovisko nevzniklo na podkladě nových studií či jiných nových dat o léku a má charakter doporučení, tiskové zprávy. Je to názor, který není nijak nový - je jistě známo, že existuje nemalá část lékařů, kteří použití léku neschvalují, dokud nebudou jasné a jednoznačné doklady o jeho prospěchu,“ uvedl Rezek s tím, že „žádné závažné nežádoucí účinky nebyly při této léčbě zatím popsány.“

Jak lék zabírá, se ukáže v následujících měsících – 10 tisíc balení by mělo být pro 20 tisíc pacientů. Koupený lék ale nemocnice musí spotřebovat do konce srpna, kdy končí jeho expirace.

„Ano, je to tak, expirace všech balení je do srpna,“ potvrdila mluvčí nemocnice Lipovská. Spotřebovat se podle ní stihne.

„Momentálně je již rozvezeno necelých 70 procent zásilky (do jiných nemocnic, pozn. red.), nemáme proto obavy, že by se lék nespotřeboval,“ dodala.