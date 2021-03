Šéf lékařské komory o ivermektinu: Premiér rozhoduje o všem, jen ne o tom, o čem by rozhodovat měl

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli varoval před podáváním experimentálního léku ivermektin, který je podle něj spojen s možným poškozením některých orgánů. Tentýž večer však distribuci léku praktickým lékařům povolil premiér Andrej Babiš (ANO). „Nekontrolovatelné podávání léku, který může mít závažné nežádoucí účinky, je nerozumný hazard,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál prezident České lékařské komory Milan Kubek. Praha 13:59 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident České lékařské komory Milan Kubek varuje před nekontrolovaným podáváním ivermektinu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co o podávání ivermektinu soudíte?

Když je situace vážná, platí, že tonoucí se i stébla chytá. Zdravotníci se snaží zoufale zmírňovat důsledky nezvládnuté epidemie a zachránit lidské životy. Je ale třeba zachovat chladnou hlavu. Ivermektin je při podávání pacientům s covidem-19 stále experimentálním lékem a žádná klinická studie neprokázala jeho účinnost. Pana ministra Blatného jsem na konci února požádal, aby klinickou studii zorganizoval za účelem ověření bezpečnosti podání ivermektinu u pacientů s covidem-19, aby jeho podávání v českých zařízeních mělo řád a podléhalo kontrole.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je podávání ivermektinu pacientům s covidem-19 bezpečné? Poslechněte si rozhovor s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem

Jak by měl podle vás takový postup vypadat?

Lék se musí podávat se souhlasem, pacienti musí být sledováni, musí být porovnáváni ti, kteří lék dostali a kteří nikoliv, a je třeba pečlivě zaznamenávat nežádoucí účinky. Klinické studie mají svá pravidla. Bohužel, mezitím pan premiér oznámil, že zařídil dodávku 10 tisíc dodávek ivermektinu pro 20 tisíc pacientů do nemocnice v Brně, a v tom momentě je vymalováno. Studie se dělat nebude a jen potvrzujeme, že jsme nestandardní zemí, kde předseda vlády rozhoduje o všem, jen ne o tom, o čem by rozhodovat měl. Plně tak souhlasím s panem Blatným, že nekontrolované podávání léku, který může mít závažné nežádoucí účinky, je nerozumný hazard.

Chtěl bych také varovat před užíváním jakýkoliv veterinárních léčiv anebo léčiv zakoupených na internetu od neautorizovaných prodejců. To už je hazard se životem.

IVERMEKTIN Ivermektin je experimentální přípravek proti parazitům, který se používá převážně u zvířat. V Česku není registrovaný. Část lékařských kruhů uvádí, že lék pomáhá u vážného průběhu nemoci covid-19. V brněnské nemocnici u sv. Anny ho od listopadu podali přibližně 30 pacientům. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu povolil jeho distribuci praktickým lékařům.

Premiér Andrej Babiš (ANO) naopak říká, že je to přípravek velice levný, jsou na něj pozitivní ohlasy, podává se hojně i v zahraničí a nemá nežádoucí účinky. Pokud by se používal tím způsobem, jaký navrhujete, nestálo by to za pokus?

Ohradil bych se proti tomu, že nemá vedlejší účiny. Působí toxicky na játra a na ledviny. Samozřejmě, záleží i na velikosti dávky. Účinky byly prokázány pouze na tkáňových kulturách, a to s takovými koncentracemi ivermektinu, které by člověka spolehlivě zahubily.

Varoval bych tak před planou nadějí. Na jaře jsme naději vkládali do hydroxychlorochinu, pacienti ho užívali, někteří si ho podávali i sami a pak se ukázalo, že lék nepomáhá, a dokonce škodí. Slepou cestou byl i isoprinosin. Ten taky nenaplnil očekávání. Je to nepříjemné, ale žádnou kauzální léčbu covidu-19 nemáme a musíme léčit příznaky. Snažíme se, aby lidé nemoc přežili. Musíme se pokorně smířit s tím, že se s epidemií vypořádáme klasickými metodami, tedy technickými opatřeními a očkováním, které je jedinou cestou z maléru.

Překvapuje mě, že někteří lidé odmítají standardní věc, jakou je očkování, a jedním dechem jsou schopni do sebe ládovat nevyzkoušené léky. Lidská mysl je někdy velmi zvláštní.