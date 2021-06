Nemocnici zbyl Babišem nakoupený ivermektin za téměř čtyři miliony. Chce ho vrátit Bulharům

Antiparazitivní lék ivermektin, který měl být spásou přetížených českých nemocnic během poslední vlny koronaviru, zůstává ležet ve skladech nemocnic. Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně zbylo kolem tří tisíc balení s expirací v srpnu. Na poslední chvíli se tak snaží lék vrátit Bulharům. „Budeme jednat s dodavatelskou firmou, jestli to můžeme vyměnit za nějaké jiné věci,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská pro server iROZHLAS.cz. Brno 0:10 10. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lék ivermektin | Foto: Alain Delpey / Hans Lucas | Zdroj: Reuters

„Mám skvělou zprávu. Do Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně dorazilo 10 tisíc balení léku ivermektin pro 20 tisíc pacientů,“ hlásal na začátku března premiér Andrej Babiš (ANO) na svém twitterovém účtu. Osobně se tehdy zasadil o nákup, jak uvedl primář I. interní kardioangiologické kliniky Michal Rezek.

Za lék Humevec s obsahem ivermektinu tak nemocnice zaplatila bulharskému podnikateli ze svého rozpočtu 12,5 milionu korun. Následně ho začala rozprodávat do dalších českých nemocnic a lékáren a sama přípravek podávala svým pacientům. Tím se zbavila sedmdesáti procent svých zásob.

Podán jedné osobě

Jedná taková zásilka mířila například i do Fakultní nemocnice Olomouc. Té zbývá v zásobách 29 balení s deseti tabletami a 29 balení s třiceti tabletami, celkově za cenu přesahující 79 tisíc korun.

„V indikaci koronaviru se lék podal jednomu pacientovi,“ sdělil mluvčí špitálu Adam Fritscher s tím, že k žádné jiné léčbě se přípravek nepoužívá.

Oproti brněnské nemocnici, která stále vlastní krabičky za více než 3,5 milionu korun, je to pouze zlomek. Její vedení proto začalo řešit, jak s přípravkem naložit.

„Jednáme s bulharskou stranou. Chtěli jsme to vyměnit, ale byl to prostě nákup. Když něco koupíte, tak těžko můžete očekávat, že vám to prodejce vezme dva měsíce před vypršením lhůty spotřeby. Zatím se ale snažíme jednat,“ uvedl primář I. interní kardioangiologické kliniky nemocnice Michal Rezek pro server iROZHLAS.cz.

Zároveň ale upozornil, že ve hře je i prodloužení samotné expirace léku. V Bulharsku se totiž registroval teprve nedávno a nemohl tak dostat dobu použitelnosti na několik let, jako je u tabletek běžné.

Pokud by bulharská strana na prodloužení doby spotřeby přistoupila, nastal by další problém - výjimka pro užívání ivermektinu vydaná ministerstvem zdravotnictví platí také pouze do srpna.

I to by ale pro brněnskou nemocnici neměla být komplikace, protože jí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na konci května schválil klinickou studii, jak upozornila Česká televize. Ta by měla zkoumat bezpečnost a účinnost léku u hospitalizovaných pacientů s koronavirem a neplatnost výjimky by tak léčbu nijak neovlivnila.

Počet léčených? Nejasné

Kolika pacientům se v Česku při covidu-19 podalo antiparazitikum z Bulharska, není podlé lékového ústavu úplně jasné.

„Státní ústav pro kontrolu léčiv od začátku tohoto roku obdržel celkem 58 hlášení o použití neregistrovaného léčivého přípravku s léčivou látkou ivermektin. Je však nutno dodat, že vzhledem k rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, neměli lékaři povinnost použití tohoto léčivého přípravku na lékový ústav hlásit. Počet tak jistě nebude kompletní,“ snažila se vyčíslit mluvčí Klára Brunclíková pro server iROZHLAS.cz.

Že číslo nebude kompletní naznačuje i tvrzení brněnského primáře Rezka, podle kterého přípravkem léčili kolem 180 pacientů a chtěli by v tom pokračovat. „Myslíme si, že nějaký efekt při léčbě tam je. Stále jsme ve stejné situaci, kdy ve světě proběhly různé studie s rozdílnými výsledky. Dle mého názoru ten lék skutečně v nějaké fázi pomáhá. Časem se ale může ukázat, že přínos není až takový, jak si dnes myslíme,“ řekl.

Již v minulosti se k přípravku kriticky vyjádřila například Evropská léková agentura (EMA), když ho nedoporučila k léčbě koronaviru, pokud se nejedná o klinickou studii.

V polovině března vydaly své stanovisko také některé přední lékařské společnosti - Společnost infekčního lékařství (SIL), Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) nebo Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM). Kritizovaly právě jeho neprokázané účinky.

„Klinické studie s podáváním přípravku u covidu-19 vykazují protichůdné výsledky a jsou kritizovány pro malé počty pacientů a metodické chyby. Stávající stav odborného poznání neumožňuje formulovat jednoznačné doporučení k jeho podávání,“ stojí v mezioborovém stanovisku.