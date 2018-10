Žalobce chce nový soud s Rittigovými advokáty. Odposlechy podle něj odkryly, že svědci lhali

Soudy je letos na jaře pravomocně zprostily obvinění z toho, že se podíleli na tunelování této petrochemické firmy přes fiktivní poradenství a že pak prali peníze, jež měly zčásti končit u Rittiga. Zprošťující rozsudek má od minulého měsíce i sám lobbista, ten ale zatím není pravomocný.

Právě u zářijového soudu s Rittigem žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Adam Borgula potvrdil, že o nový proces usiluje s ohledem na nové důkazy.

Radiožurnál nyní jeho návrh na obnovu řízení získal.

Vyplývá z ní, že klíčové jsou hlavně odposlechy z kanceláří dvorních Rittigových advokátů. Policie k nim nasadila štěnice v roce 2015, a to v rámci jiné kauzy. Bylo to v době, kdy už běžel soud v případu Oleo.

Kmeť se musel učit příběhy

Vyhodnocení tajně pořízených nahrávek získal státní zástupce teprve nedávno. Záznamy odposlechů pojmenované jako Panama podle žádosti údajně dokládají, že původně obžalovaný advokát David Michal učí ostatní obviněné, co mají u soudu říkat.

Vysvětluje například majiteli poradenské firmy Cokeville Assets Peteru Kmeťovi, který měl Oleu radit jak získat zakázky od Čepra, o co vlastně v celém případu jde. Borgula tvrdí, že odposlechy dokazují, že Kmeť byl jen tzv. bílý kůň. „Jsou dodatečně smyšleny dva příběhy Oleo a Cokeville, JUDr. Kmeť o těchto příbězích - obhajobách nic neví a musí se je učit,“ citoval Radiožurnál dokument.

Kmeť u soudu přitom tvrdil, že jako expert na ekologii radil Oleu se záměrem vyrábět biopaliva a za to fakturoval peníze. „JUDr. Kmeť nic neví o fakturaci projektu Oleo, Mgr. Michal mu přiznává tento projekt (Oleo) a tento dle obsahu nejméně spoluřídil,“ interpretuje zachycené hovory žalobce.

Soud dal v případě Kmetě letos za pravdu obžalobě v tom, že jeho rady byly fiktivní, a že manažerům Olea ve skutečnosti jen pomáhal vytahat z firmy 20 milionů korun a zkrátit tak daně. Za to ho také poslal na tři roky do vězení.

Naopak ale na základě jeho výpovědi zprostil obžaloby Rittiga, že se s advokáty pak měl podílet na praní těchto špinavých peněz. Část financí totiž Kmeť poslal z Cokevillu dál k lobbistovi, neprokázalo se ale, že by pocházely právě z plateb Olea. Kmeť u soudu řekl, že Rittigovi platil provize například za to, že mu dohodil bohaté Rusy, s nimiž pak on dělal obchody s nemovitostmi.

Podle žalobce ale odposlechy nově dokazují, že je to výmysl. „JUDr. Kmeť vůbec neví, jak a z čeho Cokeville Assets vydělávala a měla příjmy. (...) Obhajobu v těchto směrech opět formuluje se znalostí věci Mgr. Michal,“ tvrdí žalobce a dodává: „JUDr. Kmeť, ačkoliv vypovídal v rámci hlavního líčení o jeho obchodních aktivitách s Ivo Rittigem, o obchodních aktivitách Ivo Rittiga má v podstatě nulovou povědomost, obhajobu se znalostí věci formuluje Mgr. Michal.“

Známý Ivo Rittiga Peter Kmeť u soudu v roce 2015. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Michal pro Radiožurnál tvrzení státního zástupce odmítl jako hrubou dezinterpretaci. „Pokus odposlouchávat obžalované při koncipování obhajoby v běžícím trestním řízení je skutečným unikátem,“ poznamenal advokát.

Advokátka Petera Kmetě Katarina Kožiaková Oboňová nechtěla nová tvrzení žalobce komentovat. „My jsme o materiál státního zástupce požádali, abychom se případně k těmto tvrzením mohli vyjádřit. Zatím jsme ho ale nedostali, protože se obnova řízení pana Kmetě netýká. Nevíme tedy, co opravdu na záznamech můj klient říká. Je možné, že se s panem Michalem jako svým bývalým právníkem baví jen o tom, co je obsahem některých smluv, protože pan Kmeť jich za svůj život podepsal stovky,“ uvedla Kožiaková.

Ivo Rittig na zaslané otázky neodpověděl.

'Mohou zvrátit verdikt'

Sám Borgula svůj návrh na obnovu procesu blíže komentovat nechtěl. „Tyto nové důkazy jsou způsobilé ovlivnit pravomocný rozsudek u těch, kteří byli už dříve viny zproštěni,“ řekl pouze v září během soudního líčení o části týkající se Rittiga a také právníka Petra Michala.

Proti jejich zproštění viny se žalobce na místě odvolal, jejich verdikt tak není pravomocný: „Obnova řízení se nás tedy netýká, ale stejně z toho nemám obavy. Není to nic nového, jsou to důkazy z roku 2015 a podmínky pro obnovu řízení zde tak ze zákona nejsou dány,“ uvedl k tomu Rittigův obhájce Vlastimil Rampula.

Část kauzy, ve které Borgula žádá o obnovu řízení, se vedle Michala týká i jeho kolegyně Karolíny Babákové, účetní Jany Šádkové a analytika Jaroslava Kubisky. Ten v kauze vystupoval jako spolupracující obviněný a k praní peněz se přiznal. Soud ale jeho vinu odmítl.

Obnovu procesu by podle svých slov uvítal. „Z žádosti jasně plyne, že jsem vypovídal pravdu a že obhajoba byla účelová a vymyšlená, aby zakryla hlavní organizátory trestné činnosti. Potvrzuje také úlohu pana Kmetě, kterou jsem popsal v hlavním líčení,“ řekl Radiožurnálu Kubiska s tím, že na jeho přiznání se nic nemění.

U ostatních teď Borgula poukazuje na to, že nové důkazy dokládají, že Michal s nimi vykonstruovanou obhajobu konzultoval.

O návrhu na obnovu řízení bude rozhodovat během podzimu pražský městský soud, tedy stejná instance, která například Rittiga zatím nepravomocně osvobodila a jejíž verdikty nad zbytkem skupiny potvrdil pražský vrchní soud.

Kauzou se má přitom zabývat také Nejvyšší soud, státní zástupce k němu totiž kvůli osvobození některých obžalovaných podal dovolání. A ke stejnému kroku sáhli na druhé straně i všichni tři odsouzení. Například odsouzený manažer Kamil Jirounek už si přitom svůj trest odpykává, Kmeť by měl do vězení nastoupit v nejbližší době.