‚Nárok na vyplacení odstupného nevznikl.’ Velíšek odchází z Hradu po 16 letech se stránkovou ‚výpovědí’

Jediná stránka, tři věty, žádné zdůvodnění, krátké poděkování. Tak vypadá list, na jehož základě skončil po téměř 16 letech ve funkci ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek. Dokument si server iROZHLAS.cz vyžádal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na otázku, proč musel Velíšek skončit, ale nepřináší. Po letech služby navíc nemá nárok na žádné odstupné, jak zjistil Radiožurnál. Praha 5:00 26. listopadu 2022

„Dnes jsem byl zavolán, dostal jsem papír, že jsem odvolaný, a tím to skončilo.“ Tak popsal Ivo Velíšek svůj konec ve čele Správy Pražského hradu v říjnu pro Deník N. Server iROZHLAS.cz si zmíněný dokument, na jehož základě byl Velíšek odvolán a který by mohl jeho konec ve funkci více ozřejmit, od Hradu vyžádal.

Jde o jednu stránku s pouhými třemi větami, která neobsahuje žádné zdůvodnění. „Děkuji Vám za dosavadní odvedenou práci, kterou jste vykonal v uvedené funkci, a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vašem dalším pracovním i osobním životě,“ zní závěrečná věta z dokumentu.

Symbolicky tak Velíšek svou funkci opouští na základě jediného listu, stejně jako když do ní nastoupil v lednu 2006, tedy ještě v době prvního prezidentského mandátu Václava Klause.

Radiožurnál požádal prostřednictvím informačního zákona o kopii jeho pracovní smlouvy. Hrad ale pouze uvedl, že byl do funkce jmenován.

„Ing. Ivo Velíšek, CSc., zastával funkci vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl jmenováním. Jmenován do funkce ředitele Správy Pražského hradu byl ke dni 18. ledna 2006, přičemž z této funkce byl odvolán,“ uvedla k tomu pouze Kancelář prezidenta republiky a poskytla právě jednostránkový dokument se jmenováním. Žádné informace o jeho pracovní smlouvě nevydala.

Následují dva dokumenty – Velíškova jmenovací listina a ta k jeho odvolání:

Bez odstupného

Po téměř šestnácti letech služby navíc Velíšek odchází bez nároku na odstupné. „V daném případě nárok na vyplacení odstupného nevznikl, dle platných ustanovení zákoníku práce,“ podotkla kancelář v odpovědi na žádost o informace, kterou Radiožurnál podal.

REAKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE PREZIDENTA VRATISLAVA MYNÁŘE NA PERSONÁLNÍ ZMĚNY VE SPRÁVĚ PRAŽSKÉHO HRADU Odvolání ředitele SPH Ivo Velíška je pravomocí vedoucího KPR. Učinil jsem tak po důkladném zvážení, na základě dílčích výsledků auditu NKÚ a po revizi některých smluvních závazků. Vedením SPH je momentálně pověřen Jan Novák a kromě toho, že napravuje některé chyby v uzavřených smlouvách, se mu také daří optimalizovat personální složení vedení SPH, racionalizovat a zvýšit kvalitu provozu, zlepšit služby pro veřejnost a obnovovat pozici Pražského hradu jako otevřeného kulturního centra.

Z funkce Velíška odvolal hradní kancléř Vratislav Mynář 20. října. Řízením Správy Pražského hradu dočasně pověřil současného ředitele administrativní sekce Kanceláře prezidenta republiky Jana Nováka.

Radiožurnál zjistil, že po odvolání Velíška došlo v organizaci k sérii personálních změn. O funkce pod novým vedením přišlo pět vedoucích odborů. Tři z nich, kteří pro Hrad pracovali přes dvanáct let, končí úplně. Odvolána byla Michaela Javůrková, která řídila odbor starající se o lánský zámek, obdobně rychle skončil Martin Dittmann, donedávna vedoucí servisního odboru Hradu.

Vedoucí kulturního odboru Václav Beránek se v říjnu rozhodl sám rezignovat poté, co si jej Jan Novák zavolal do kanceláře a řekl mu, co od něj očekává. Více si o dalších personálních změnách můžete přečíst ZDE.

Současně s odvoláním Velíška informovala prezidentská kancelář také o rezignaci šéfa Lesní správy Lány Miloš Baláka. Úředníka, který je podřízeným hradního kancléře Vratislava Mynáře, soud 24. března pravomocně poslal na tři roky do vězení za ovlivňování dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava.

Vedle toho měl Balák zaplatit peněžitý trest ve výši 1,8 milionu korun a dostal také čtyřletý zákaz činnosti. Jenže jen o dva dny později verdikt soudu smetla ze stolu prezidentská milost. V polovině října pak Balák podal rezignaci s účinností od 31. prosince 2022.

I tento dokument si server iROZHLAS.cz vyžádal na základě informačního zákona. Opět se jedná o jednu stránku, která neobsahuje žádné další okolnosti či zdůvodnění.