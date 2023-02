Někteří mě vnímají jako třídního nepřítele. Návrat k původním hodnotám ANO je potřebný, říká Vondrák

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák ve středu rezignoval na post místopředsedy hnutí ANO. Rozhodnutí oznámil na jednání předsednictva hnutí v Praze. Vondrák byl v minulosti kritický ke směřování hnutí ANO i kampani předsedy hnutí Andreje Babiše. Ve volbách také otevřeně podpořil protikandidáta Petra Pavla.„Vnímám to z pohledu toho, že existuje nějaký vyšší princip mravní a nechci do médií lhát,“ říká Ivo Vondrák ke svému rozhodnutí. Rozhovor Praha 20:06 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ostřejší kritiku jsem vyslechl, vnímám ji,“ říká Vondrák | Foto: Adolf Horsinka/MAFRA | Zdroj: Profimedia

V jaké atmosféře jste místopředsednický post skládal? Bylo to jednání klidné?

Řekl bych, že bylo docela klidné. Byl jsem až překvapen jak bylo klidné, to oceňuji. Myslím si, že je třeba věcně diskutovat a když se věcně diskutuje, tak se dokáží utřídit myšlenky. To se možná i podařilo.

Skutečně zaznělo i to, že bychom si měli povykládat o tom, kudy se budeme ubírat. Nejsem schopen teď mluvit za předsednictvo, je to jejich rozhodnutí. Ale považuji to za pozitivní.

Vyslechl jste si nějakou ostřejší kritiku k vašim výrokům v předvolební kampani?

Ano, vyslechl. Já ji vnímám, rozumím tomu. Z pohledu stranické politiky se to spoustě lidí nemusí líbit. Argument byl, že by to místopředseda neměl udělat. S tím souhlasím, proto jsem tu svoji pozici položil.

Já to zase vnímám z pohledu toho, že existuje nějaký vyšší princip mravní a nechci do médií lhát o něčem, co není pravda a nejsem s tím ztotožněn.

Paní místopředsedkyně Alena Schillerová vás mluvila jako o podrazákovi. Bylo i na jednání cítit nějaké napětí?

Já si myslím, že diskuse se ubírala takovou cestou, že se napětí obrousilo a nebylo to tak vypjaté, abychom hovořili o nějakých negativních emocích.

Myslím si, že jednání bylo docela srozumitelné a pro mě, nechci říct příjemné, to není nikdy příjemné, ale překvapivé v tom, že to nebylo vyhrocené.

Pluralita názorů

Žádnou výzvu směrem k tomu, abyste opustil přímo celé hnutí ANO, jste neslyšel?

Ne, neslyšel jsem. Já si myslím, že od toho jsme hnutí a catch all party, abychom si uvědomili, že pluralita názorů je strašně důležitá. Mám někdy pocit, že chybí možná více v jiných stran než u nás.

Není tedy chyba, že nyní pluralita třeba i vašeho názoru nebude zastoupena v předsednictvu hnutí ANO?

Nevím, jestli to je chyba, to ukáže čas. O tom teď nechci spekulovat. Myslím si, že je to spíš o tom, jaká bude teď praktická politika, co se bude dít.

Ivo Vondrak

@ivondrak Je sečteno 100% hlasů. Výsledek 58,32% oproti 41,67% ve prospěch Petra Pavla je jednoznačný. Gratuluji @Petr Pavel a přeji mu, aby navrátil úřadu prezidenta tolik žádaný respekt a důstojnost. 👍 75 4545

Já osobně si myslím, že to možná znamenalo jakýsi posun vpřed. A pokud skutečně za oběť byla položena má funkce místopředsedy, tak to by bylo docela přijatelné a dobré.

Vy jste mluvil o tom, že by hnutí ANO mělo zorganizovat programovou konferenci a vrátit se ke svým původním hodnotám. Máte pro to širší podporu uvnitř hnutí ANO?

To se teď ukáže. My jsme to otevřeli s panem primátorem Macurou, bavíme se o tom, jsme připraveni to uspořádat. Jde o to, kolik lidí se k tomu přihlásí, zdali mají zájem. Já jsem toho názoru, že je vždycky dobré vidět, kudy se ubírat, takže já to považuji za potřebné.

Nechci, abyste předjímal. Nicméně pokud by se hnutí ANO k těm hodnotám nevrátilo, vyvozoval byste z toho vy osobně nějaké důsledky?

Otázka zní, co to znamená nevrátit se k hodnotám. Myslím si, že úplně to nejdůležitější je otázka praktické politiky.

Já pevně věřím, že praktická politika, jak jsem dnes (ve středu - pozn. red.) vnímal, je přece jen optimističtější, než jsem se bál.

Pro vaše další funkce zvolené funkce, tedy poslanec a hejtman, se zatím nemění nic?

Zatím se nemění nic. Já jsem vždycky vnímal funkci jako nástroj plnění cílů. Práce je hodně, ať už na kraji nebo třeba i na školském výboru. V tom hodlám pokračovat a pevně věřím, že se nám i podaří najít nějakou cestu ke komunikaci v parlamentu.

Radiožurnál

@Radiozurnal1 „Kampaň tak, jak probíhala, mě utvrdila v tom, že Andrej Babiš se na funkci prezidenta jednoduše nehodil,“ říká moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO. #20minut moderoval Tomáš Pancíř. rozhl.as/5dt 3 39

I o tom jsem hovořil. Někdy mi připadá, že jsem příliš jsme negativní v tom, že obstruujeme. Zase na druhou stranu je třeba si říct, že koalice ne vždy vnímá potřebu s námi komunikovat.

Koaliční partneři

Ze sněmovních stran máte nějakou, které by podle vás hnutí ANO mohlo být blízko, ale právě kvůli rozporu opozice a koalice tam nejsou dobré vztahy?

Já si myslím, že to je právě o tom, co jsem říkal. Musíme si říct, kudy se chceme ubírat a z toho vyplyne, kdo by mohl být náš potenciální koaliční partner.

Pro mě i u nás na kraji je vždycky koaličním partnerem především ODS a KDU-ČSL. Teď za koaliční partnery máme i sociální demokracii, aby se podchytil sociální rozměr.

Takže to jsou mé preference, ale jak se rozhodne hnutí ANO, to se ukáže. Je to v podstatě na tom, kdo teď bude stát v čele hnutí, jak se věc bude odvíjet.

Neobáváte se, že by mohly ochladnout vaše vztahy právě ve sněmovně s dalšími kolegy? Vzhledem k té kampani, vzhledem k těm výrokům v kampani?

Samozřejmě jsou někteří, kteří mě vnímají jako třídního nepřítele, o tom není sporu. Já to mám životě nastaveno tak, že mně to vadí u lidí, kterých si vážím.

A pokud je to někdo, koho si zas tak nevážím, tak nechť mě popisuje, jak chce. Mně to zas tak nevadí. Pro mě v daný okamžik důležitější vnitřní integrita a to, co dělám.