Hejtmani chtějí požádat vládu o vyhlášení nového nouzového stavu ‚Je to naše povinnost,’ řekl Vondrák

Hejtmani budou žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu. V pátek to prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) s tím, že je to jejich povinností. „Dikce zákona je jasná: pokud nebezpečí je většího než menšího rozsahu, tak naší povinností je požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu," řekl. Aktualizujeme Praha 11:16 12. 2. 2021 (Aktualizováno: 11:32 12. 2. 2021)

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v pátek řekl, že pokud by hejtmani požádali o nové vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19, vláda by pravděpodobně vyhověla.

Hamáček: Pokud by hejtmani požádali o vyhlášení nouzového stavu, vláda by vyhověla

„Hejtmani mají právo podle krizového zákona požádat vládu o vyhlášení nouzového stavu a vláda na to musí reagovat,” řekl ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dodal, že pokud to udělají, tak „by vláda vyhověla”.

Hejtman Moravskoslezského kraje také Českému rozhlasu Ostrava řekl, že zatím neplánuje vyhlásit stav nebezpečí. Ten by hejtmanství dával na 30 dnů alespoň některé pravomoce, které kraje s koncem nouzového stavu ztratí. Podle hejtmana ale zatím situace v kraji není tak vážná.

„Stav nebezpečí je třeba vyhlásit v okamžiku, kdy správní orgány, orgány krajů a obcí, složky integrovaného záchranného systému nejsou schopné této kritické situaci čelit,” řekl Vondrák.

„Samozřejmě jsme připraveni, že v okamžiku, kdy bude nezbytně nutné řídit a koordinovat všechny tyto organizace, tak budeme muset vyhlásit stav nebezpečí,” dodal.

Prodloužení dosavadního nouzového stavu, který končí v neděli, ve čtvrtek odmítla poslanecká sněmovna.

