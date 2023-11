K Vondrákovi přešla další moravskoslezská zastupitelka z ANO. Jeho klub má tak už pět členů

Zastupitelský klub ANO z Moravskoslezského kraje přišel o dalšího člena. Je jím Lenka Holková, která zamířila do opozičního klubu Otevření a konstruktivní exhejtmana Ivo Vondráka. Ten má být základem jeho nového hnutí. ANO tak přišlo už o pět zastupitelů, stále jich má ale dostatečných devatenáct. „Každý se může rozhodnout po svém. ANO stále drží nejsilnější mandát a má potenciál v rámci krajské koalice,“ říká hejtman za ANO Jan Krkoška. Původní zpráva Ostrava 5:00 23. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Vondrák založil nejprve zastupitelský klub, v minulém týdnu pak oznámil i vznik nového hnutí | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Začalo to tím, že exhejtman Ivo Vondrák byl vyloučen z hnutí ANO a v červnu i rezignoval na pozici hejtmana Moravskoslezského kraje. Zhruba půl roku působil jako nezařazený poslanec a v krajském zastupitelstvu založil v září čtyřčlenný klub Otevření a konstruktivní (OK). V minulém týdnu pak oznámil společnou kandidaturu s hnutím Starostové a nezávislí, které posílí o členy vlastního hnutí.

Vznik zastupitelského klubu (OK) a nového hnutí má ale dopady i na zastupitelský klub ANO. Poté, co ho kvůli odchodu Vondráka z hejtmanského postu opustili tři další zastupitelé – Kateřina Šebestová, Ondřej Němeček a Zdeněk Karásek – se k Vondrákovi připojila další jeho někdejší stranická kolegyně.

„Teď jsem dostal informaci, že přechází paní (Lenka) Holková, která byla zastupitelkou hnutí ANO,“ řekl pro iROZHLAS.cz poslanec Vondrák na začátku týdne.

Holková popisuje, že její rozhodnutí přejít do zastupitelského klubu bývalého hejtmana vychází z dlouhodobějšího rozmýšlení. „Vystoupila jsem z hnutí ANO a už svou budoucnost v hnutí ANO nevidím. Další věcí je, že je mi blízké vidění pana Vondráka, uvažuji o věcech stejně a líbí se mi, jak byl Moravskoslezský kraj nastartován a jakým směrem jde, což bylo díky němu a jeho týmu. Proto bych s ním chtěla nadále spolupracovat,“ vysvětluje Holková.

Že by Vondrák přímo lovil v zastupitelském klubu hnutí ANO členy pro své vznikající hnutí, ale odmítá. „Neobcházím je. Dělám to jinak. Rozjeli jsme stránku ‚3Tečky.com‘, kde hledáme podporovatele. Už tam jsou desítky lidí a jsou to lidé, kteří patří do skupiny, kterou budeme chtít oslovovat. Tedy lidi ze střední vrstvy,“ popisuje s tím, že protože cílí na „své lidi“, cílí také na někdejší voliče a zástupce z ANO.

Jsme pořád nejsilnější

Přechodem Holkové k Vondrákovu zastupitelskému klubu Otevření a konstruktivní se původně čtyřiadvacetičlenný zastupitelský klub ANO zúžil na 19 zastupitelů. Druhý nejsilnější krajský klub má ODS s TOP 09, který čítá deset členů.

Současný hejtman Krkoška, který Vondráka na nejvyšším postu v kraji nahradil, v přechodech svých zastupitelů výrazný problém nevidí. „Každý se může rozhodnout po svém. Víc bych to asi nekomentoval,“ odpověděl pro iROZHLAS.cz stručně.

Jestli bude hnutí ANO v kraji s Vondrákovým zastupitelským klubem a případně i jeho vznikajícím hnutím více spolupracovat, ukáže podle Krkošky až čas.

„Nedefinoval bych to tak, že ti lidé odcházejí. Zatím se k těm čtyřem přidala jen jedna zastupitelka. Za sebe můžu říct, že ANO stále drží nejsilnější mandát a má potenciál v rámci krajské koalice,“ podotýká s tím, že více se musí za klub vyjádřit krajský předseda hnutí, poslanec a primátor Havířova Josef Bělica.

Server iROZHLAS.cz se ho pokoušel opakovaně kontaktovat. Nereagoval ale ani na telefonáty, ani na vzkaz zanechaný u asistentky.

Koalice v Moravskoslezském kraji je doteď složená z hnutí ANO, ODS s TOP 09, KDU-ČSL a SOCDEM. A navzdory odštěpení pěti zastupitelů z klubu OK, kteří přešli do opozice, drží stále pohodlnou většinu.

Z klubu do voleb

Podle Vondráka přejdou postupně všichni členové jeho zastupitelského klubu do nově vznikajícího hnutí. Výjimku tvoří Kateřina Šebestová a právě Lenka Holková, které shodně pro server iROZHLAS.cz uvedly, že zatím o přechodu do nového politického uskupení neuvažovaly.

Nové hnutí by mělo podpořit moravskoslezskou kandidátku hnutí STAN v nadcházejících krajských volbách. Na spolupráci s ním se Vondrák definitivně dohodl v minulém týdnu.

Jak vysvětlil, ke spolupráci vedla cesta už od jeho podpory Petra Pavla v prezidentské volbě. Vondrák se tím postavil svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi, což ocenil podle svých slov pro Hospodářské noviny poslanec STAN Jan Lacina. Právě ten měl Vondrákovi nejprve nabídnout, aby přešel přímo do jejich hnutí.

Tuto nabídku ale Vondrák podle svých slov odmítl. Jak totiž dále vysvětluje, nechtěl být vnímán jako přeběhlík. „Je to především o tom, že já už nemůžu nikam vstupovat. Vnímám, že už to nejde. To bych té straně spíš ublížil, než pomohl, což vyplývá i z těch současných vyjádření,“ vysvětluje.

I proto v srpnu oslovil Lacinu s odlišnou nabídkou spolupráce v krajských volbách mezi jím založeným hnutím a Starosty. „Přišel jsem za Janem Lacinou, se kterým jsme k sobě měli uvažováním blízko. A on do toho vtáhnul další lidi ze STAN, třeba Michaelu Šebelovou jako místní krajskou předsedkyni,“ popisuje Vondrák a dodává, že nabízel Starostům i možnost, že by jedničkou na kandidátce – a tedy aspirantem na hejtmana kraje – nebyl on, ale právě Šebelová.

Lídrem hnutí STAN ve volbách do krajského zastupitelstva MS kraje bude bývalý hejtman Ivo Vondrák. Kandidovat bude jako nestraník, přiznal ale, že plánuje založit vlastní hnutí. pic.twitter.com/dOlKEO04BA — Jiří Šíma  (@SimaJiri) November 14, 2023

Starostové se přesto rozhodli, že jedničkou kandidátky bude on, a Vondrák sám už v několika rozhovorech uvedl, že z této pozice bude pochopitelně o hejtmanský post usilovat.

Připouští, že je spojení s hnutím STAN pragmatické, odmítá ale, že by šlo jen o sňatek z rozumu. „Neberu to tak. Beru to jako sňatek, který může ukázat synergii spolupráce, což je sice do jisté míry pragmatické, je to pragmatismus ve smyslu najít si partnera, se kterým můžete jít do voleb. A můžeme politiku transformace dostat právě až k těm starostům jednotlivých obcí,“ vysvětluje svůj záměr.

A odmítá i možnost, že by si spojením s jeho hnutím STAN vychovával v kraji uskupení, které mu může v budoucnu potenciálně odčerpávat hlasy. „Vox populi, vox dei. Nechejme to na voličích, jak se rozhodnou,“ komentuje to exhejtman a upozorňuje, že spolupráce se Starosty nemusí skončit krajskými volbami.

„Netajím se tím, že naše spolupráce může být zajímavá třeba i do budoucích parlamentních voleb. Zatím cílíme především na krajské volby, kde máme už tu půdu osahanou. Teprve ty ukážou, jestli má tento projekt smysl, to říkám na rovinu,“ dodává.