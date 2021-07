Dávky jsou příliš komfortní, nenutí lidi pracovat, říká hejtman Vondrák. Snižovat je chce s pravicí

Pokud by se nyní konaly sněmovní volby, vyhrálo by je hnutí ANO, které se po čtyřech měsících vrátilo do pozice lídra. Ukázal to volební model agentury Median. „Stalo se to, co čeká každého, kdo se dostane na špičku hromosvodu. A to vedlo ke změně orientace lidí, kteří politické dění sledují, jestli je to skutečně to, co chtějí,“ říká v Interview Plus o poklesu popularity koalice Pirátů a STAN v hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Praha 15:41 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) | Zdroj: Moravskoslezský kraj

Za rozumné nepovažuje slovní útoky premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu Pirátů, kteří ho kvůli nim chtějí žalovat. Současně ale dodává, že debata ve sněmovně je často vyhrocená, a i z tohoto důvodu zvažoval, zda bude na podzim opět kandidovat.

„Namísto konstruktivního jednání se diskuse v Parlamentu vede zcela špatně a nemá výsledek, který by měla mít: hledání souladu a konsenzu v definování nových zákonů či v úpravě těch stávajících,“ míní lídr hnutí v Moravskoslezském kraji.

Do hnutí ANO podle svých slov vstupoval s tím, že bude dělat politiku od středu doprava – sám tak postupoval i při skládání koalice na krajské úrovni. „ANO je široce rozkročené hnutí, ale v poslední době mám pocit, že na tu pravou nohu stoupáme nedostatečně,“ připouští.

Připomíná, že ODS před čtyřmi lety vstup do vlády odmítla, a tak vznikla koaliční vláda s ČSSD s podporou KSČM. Obě tyto strany by podle nejnovějšího volebního modelu předstihlo hnutí Přísaha, pro Vondráka je ale nečitelné.

„Vnímám jedinou tvář Roberta Šlachty. Nevím, jaké jsou jejich představy, kam se chtějí ubírat. Jak vnímají problematiku obnovy země po covidu. Nevím, co je uvnitř, ale to neznamená, že to nemůže být potenciální partner,“ podotýká.

Práci místo dávek

Podle Vondráka bylo v současné situaci zvýšení deficitu státního rozpočtu nevyhnutelné a svou roli v tom prý sehrála i opozice se svými návrhy. Za problém ale považuje značné náklady na sociální výdaje státu. A právě zde by se mělo šetřit, navrhuje.

„Mám pořád pocit, že zde máme dost nezaměstnaných – zejména v našem kraji – kteří by mohli pracovat, ale žijí z dávek. A naše firmy potom hledají zaměstnance v cizině. To mi připadá mnohem horší a sociální dávky by se v tomto měly přehodnotit,“ uvádí.

„Máme příliš komfortní dávky, které nenutí lidi chodit do práce. A proto si myslím, že bychom měli navázat spolupráci spíše s pravicovým spektrem, kde je vůle ke změně větší,“ dodává Vondrák.

Zmiňuje také vysoké zdanění práce, fiskální politiku je ale třeba řešit komplexně. „Zrušili jsme superhrubou mzdu, snížily se daně a my musíme tento výpadek nahradit. A já tvrdím, že jediné, co může výpadek nahradit, je ekonomický růst,“ zdůrazňuje.

Jak se dívá na možnost, že by se po volbách stal premiérem? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.