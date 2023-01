Vondrák: Říkal jsem, že z hnutí ANO vystoupím, pokud se nezmění. Nejde o okamžité rozhodnutí

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) před volbami vzbudil pozornost médií poté, co společně se stranickým kolegou, ostravským primátorem Tomášem Macurou, prohlásil, že nepodpoří v boji o Hrad jejich lídra Andreje Babiše. Jak v neděli potvrdil Radiožurnálu, zvažuje i odchod z hnutí ANO, a to v případě, že se hnutí nezmění. „Je to záležitost nejbližších let nebo měsíců. Záleží to na tom, jak se celá situace bude vyvíjet,“ vysvětluje pro Radiožurnál Vondrák. Ostrava 15:39 15. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Je to záležitost nejbližších let nebo měsíců. Záleží to na tom, jak se celá situace bude vyvíjet,“ vysvětluje svůj případný odchod z hnutí ANO pro Radiožurnál hejtman Ivo Vondrák (ANO). | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na informaci, že Ivo Vondrák zvažuje svůj odchod z hnutí ANO, upozornil v neděli server Seznam Zprávy. Přesto byl podle moravskoslezského hejtmana titulek rozhovoru příliš příkrý, odcházet se okamžitě nechystá.

„To je bohužel abstrakce, která není úplně korektní. Říkal jsem, že z hnutí vystoupím, pokud se nezmění. Nejde o okamžité rozhodnutí,“ upřesnil informaci pro Radiožurnál Vondrák, který doplnil, že si vyžádal, aby médium titulek opravilo.

Za jakých podmínek by moravskoslezský hejtman a poslanec hnutí ANO opustil? „Je to jednoduché. Odejdu v případě, že se nevrátí ke svým původním myšlenkám. Tedy, že budeme catch-all-party (strana, která se zaměřuje na široké voličské spektrum, pozn red.), že se v budeme starat o všechny a ne, že to bude tak úzkostně levicová strana, jakou je ANO teď,“ vysvětluje své podmínky.

Podle Vondráka nejde ale o záležitost, která by se vyřešila v řádu několika dnů či týdnů. „Je to záležitost nejbližších let nebo měsíců. Záleží to na tom, jak se celá situace bude vyvíjet. Neumím říct termín,“ vysvětlil.

Podle hejtmana bude hrát v jeho rozhodování roli hned několik faktorů. „Bude to záviset na tom, jak dopadnou volby, jakým způsobem se bude hnutí vyvíjet, když v něm nebude jeho předseda, kdy se svolá sněm a jaké bude rozhodnutí těchto lidí (spolustraníků, pozn. red.). Není to o nějakém deadlinu,“ přiblížil.

Role Babiše

Podle Vondráka to bude ale do jisté míry záviset i na novém předsedovi hnutí a roli Andreje Babiše poté, co by se případně stal prezidentem. „Jestli a jakým způsobem bude Andrej Babiš i nadále chtít do hnutí vstupovat. Jestli by byl nadstranický prezident nebo nebyl nadstranický. Jestli je šance návratu k původním hodnotám, nebo není. Těch variant, kudy se to může ubírat, je skutečně vícero,“ doplnil hejtman neurčitě.

Jak to skutečně myslím, je vyjádřeno v tomto rozhovoru: https://t.co/ePrEbgJgFN https://t.co/d147pOKrX2 — Ivo Vondrak (@ivondrak) January 15, 2023

Odmítl zároveň, že by hnutí ANO bylo stranou jednoho muže. „Myslím si, že ve hnutí je velká podpora Andreji Babišovi, ale zároveň si nemyslím, že hnutí ANO se rovná Babiš. Jsou i lidé, kteří to vnímají jinak,“ uzavírá Vondrák.

Ivo Vondrák (ANO) při prezidentských volbách odmítl, že by podporoval předsedu jeho hnutí Andreje Babiše. Namísto toho vyslovil podporu jeho konkurentovi, Petru Pavlovi. Za to si od svých spolustraníků vyslechl, že je „zrádce“ či „podrazák“. Vondrák oponuje tím, že mu záleží na pluralitě názorů ve straně a naopak cítí od řady lidí v hnutí ANO podporu.

Svou stranu moravskoslezský hejtman nepodrobil kritice poprvé. Před dvěma lety se nechal slyšet, že členství v hnutí je pro něj jako svěrací kazajka. A v říjnu si například stěžoval na proces výběru Babiše, jako kandidáta strany na prezidentský post. Podle Vondráka o tom rozhodla pouze úzká skupina lidí (Karel Havlíček a Alena Schillerová, pozn. red.), která se rozhoduje tak, jak chce Babiš. Ostatní názory podle něj nejsou vnímány. Že by změnil stranický dres ale doteď odmítal.