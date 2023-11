Vondrákova kandidatura za STAN je ‚veletoč‘, zní z ANO. ‚Významná osobnost,‘ říkají o posile Starostové

Bývalý hejtman Moravskoslezského kraje a místopředseda ANO Ivo Vondrák má nové politické angažmá. Spolu se svými spolupracovníky ze zastupitelstva se připojí k hnutí STAN a jako Starostové a osobnosti pro kraj půjdou za necelý rok do krajských voleb. Spolupráce se STAN se zatím nepřetaví do toho, že by měl Vondrák vstoupit i do jejich poslaneckého klubu. Jeho bývalí poslanečtí kolegové z ANO k jeho přestupu moc pochopení nemají. Praha/Ostrava 6:48 15. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Vondrák bude kandidovat do Moravskoslezského kraje na kandidátce Starostů a osobností pro kraj | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

Když chtěl iROZHLAS.cz během úterního sněmovního jednání vyjádření k Vondrákově přestupu od poslanců ANO, příliš se jim o bývalém kolegovi mluvit nechtělo.

„Ani nevím, jestli se k němu vůbec chci vyjadřovat,“ začal Radek Vondráček. Nakonec se ale rozmluvil.

„Pan Vondrák sleduje své vlastní cíle a hledal, kde jinde by se uplatnil. Dokonce bych si možná i tipnul, že STAN nebyla jeho první volba. Dlouhodobě vždy mluvil o ODS. Ale je zbytečné spekulovat, je to jeho věc,“ podotkl.

„Je to věcí morálky pana Vondráka na straně jedné a občanů, jestli přijmou tento veletoč o 180 stupňů, na straně druhé,“ řekl k tomu místopředseda poslaneckého klubu Patrik Nacher (za ANO).

Námluvy se STAN

Do týmu hnutí STAN pomohl Vondráka dostat stranický místopředseda Jan Lacina, znají se ze školského sněmovního výboru, kterému Vondrák ještě v barvách ANO šéfoval. „Velmi otevřeně jsme spolupracovali, vždy patřil ke členům ANO, se kterými se dalo dobře komunikovat,“ vypráví pro iROZHLAS.cz Lacina.

Vondrákův rozkol s ANO nabral obrátky v lednu, když spolu s ostravským primátorem Tomášem Macurou v prezidentské volbě otevřeně podpořili Petra Pavla namísto stranického předsedy Andreje Babiše. Šlo o vyvrcholení dlouhodobě napjatého vztahu ostravského dua s pražskou centrálou hnutí ANO.

Oba muži nakonec o své funkce přišli a s hnutím se rozkmotřili. Vondrák od konce února sedí ve Sněmovně sám jako nezařazený v obklopení poslanců SPD a svých bývalých kolegů z ANO. „Se STAN jsem v poměrně velké shodě v parlamentu, tak jsme přirozeně dospěli k dohodě,“ popsal na tiskové konferenci Vondrák.

Je pravdou, že v řadě důležitých sněmovních hlasování se od své rozluky s ANO přidává na stranu vládní pětikoalice.

„Potkávali jsme se ve výboru a jednou slovo dalo slovo a já se ho zeptal, jestli by neměl o spolupráci s námi zájem. Na jednání vedení strany jsem jej zmínil jako možnost k velmi zajímavé akvizici. Když to vypadalo, že je to na dobré cestě, přesměroval jsem ho na naše kolegy z Moravskoslezského kraje. Michaela Šebelová už s ním dotáhla dohodu do cíle,“ popsal námluvy Lacina.

Domluva nakonec zní tak, že koalici Starostů a osobností pro kraj povede na za necelý rok do krajských voleb jako lídr Vondrák a pokusí se navázat na období od roku 2016 do letošního června, kdy byl hejtmanem. Poté založil čtyřčlenný klub Otevření a konstruktivní (OK), jehož členy jsou i Kateřina Šebestová, Zdeněk Karásek a Ondřej Němeček. Všichni dříve byli v klubu hnutí ANO.

V čele kandidátky Vondráka doplní poslankyně a místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová. „Spojení je zcela přirozené. Věříme v úspěch a v dvojciferný volební výsledek,“ řekla.

„Ivo Vondrák má v kraji velmi dobrou pověst, je za ním vidět spousta práce a myslím, že lidé v Moravskoslezském kraji to vědí,“ potvrdil její slova Lacina.

Další poslanec STAN Petr Letocha jej nazval „bezesporu významnou osobností, která toho ve vedení kraje dokázala již mnoho“.

Vstoupí do klubu STAN?

Spolupráce hnutí STAN a Iva Vondráka prozatím zůstává omezená Moravskoslezským krajem, o Vondrákově vstupu do poslaneckého klubu hnutí STAN se neuvažuje, jak pro iROZHLAS.cz potvrdil místopředseda 33členného klubu Ondřej Lochman.

Lacina by tomu byl ale otevřenější. „Když řeknu svůj osobní názor, mně by jeho přijetí k nám nevadilo. Ale bude to na vedení strany i na názoru samotného Vondráka. Třeba mu pozice nezařazeného vyhovuje. Uvidíme, co se stane v příštím půlroce nebo roce,“ uzavřel.

Dnes jsme oznámili,že do krajských voleb v roce 2024 půjdeme v koalici s @ivondrak jako Starostové a osobnosti pro kraj.Včera jsme podepsali memorandum o spolupráci. Za @STANcz máme detailní znalost kraje z každodenního kontaktu s lidmi v obcích a městech.Těším se na spolupráci. pic.twitter.com/lPqXgHRq1W — Michaela Šebelová (@SebelovaM) November 14, 2023