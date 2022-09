‚Jednoho dne jsme se probudili a všichni byli pryč.‘ Svědectví, jak obyvatelé Izjumu přežili okupaci

Autobusy s novináři a doprovodem zastavily u lávky, která je schůdná. Je sice trochu poškozená, ale dá se přes ni přejít do druhé části města.

Organizátoři z charkovského media centra vydávají bezpečnostní upozornění: Nevstupujte na trávu, může být zaminovaná. Nelezte do ruin domů, pokud tam nepůjdete s policií. Tam mohou být také miny.

K panu Andrejovi do jeho rozbouraného domu přiváží humanitární organizace potraviny a dětské oděvy. Pan Andrej mi ukazuje, jak před ním ve dvoře shořela tři auta zasažená úderem a z toho jednoho tlaková rána vymrštila motor, který se zarazil do rohu domu.

V době, kdy tady byly nejhorší útoky, se lidé schovávali ve sklepě. Teď je tu především humanitární pomoc. Ve sklepě starého domu se zachránilo 62 lidí.

‚Jsme, díkybohu, ještě malí‘

V jiném sklepě strávili většinu okupace dva kluci. Sergej a Kiril, které teď potkávám na ulici. Vypadají v pohodě a v ruce drží svůj oblíbený energetický nápoj.

„Začalo to 24. února, ale zpočátku jsme nic nechápali, protože první čtyři dny se u nás nestřílelo. A potom začali Izjum velmi silně bombardovat,“ začíná vyprávět jeden z nich.

Sergej a Kiril | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„Začali útočit z letadel. S mámou a sousedy jsme seběhli do sklepa. Pak jsem vyšel na ulici a vidím, že nám to utrhlo střechu, vyrazilo všechny dveře a okna. Pak k nám vstoupili Rusové a chovali se hodně špatně. Začali nás prověřovat, někoho bili. Některé odvedli s sebou a mučili je. K židli připojili dráty a pustili do nich elektřinu – tak je mučili.“

„Snažili se získat informace o tom, kdo sloužil v domobraně, kdo bránil město. Lidi se tu udávali navzájem, někdo s Rusy spolupracoval otevřeně. Pak si pro ty lidi přišli a mučili je. Mučírny si zřídili ve sklepích po celém městě. My jsme – díkybohu – ještě malí a ničeho jsme se neúčastnili,“ popisují kluci.

Ruská okupační vojska zabrala Izjum v „klasické“ sestavě.

„Byli tu Burjati i Čečenci i separatisti z Luhanska – z Donbasu. Ti byli nejšílenější. Pak jsme se jednoho dne probudili a všichni byli pryč, až se nám tomu ani věřit nechtělo. Přišli naši a s nimi se vrátil i normální vztah k lidem. Přestaly ty otravné kontroly dokladů na každém kroku. Nám taky chtěli vydat ruské doklady, ale naštěstí to nestihli.“

Spojení se světem

Rusové si z Izjumu udělali svou pevnost a logistickou základnu k útokům na nedaleká města Slavjansk a Kramatorsk.

Vyhořelá budovy v Izjumu | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

„Měli tady hodně kontrolních stanovišť a základen. Tu hlavní v továrně, ale byli všude. Při ukrajinském útoku létaly granáty po celém městě. Ukrajinci ale mířili přesně na vojenské objekty. Na základny a sklady. Nespletli se.“

Těmto klukům z Izjumu asi ze všeho nejvíc chybělo spojení se světem:

„Do naší čtvrti přijeli vojáci odklidit ruský tank. Mohli jsme připojit k jejich internetu a spojit se s příbuznými. V místnosti nedaleko odtud vytvořili veřejný hotspot a lidi si teď u nich můžou nabít telefony. Dřív jsme si život bez připojení k síti neuměli představit, teď už víme, jaké to je. Signál byl jenom na hoře Kreměněc nad městem. Lidi si tam chodili zavolat, ale bylo to nebezpečné – přiletěly rakety a zabíjely.“

Tihle dva chlapci věří, že tahle doba se snad už nevrátí.