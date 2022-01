Zkrácení izolace na pět dní bude pouze pro bezpříznakové, vyplývá z pokynu hlavní hygieničky

Zkrácení izolace na pět dní podle nového metodického pokynu hlavní hygieničky neplatí u lidí, kteří mají příznaky covidu-19. Hygienici jim ji ukončí až dva dny poté, co jim příznaky odezní. Do 17. ledna, kdy se začíná testovat na pracovištích, nebudou dál muset očkovaní a lidé, kteří covid-19 prodělali, do karantény po rizikovém kontaktu s nakaženým, pokud nemají příznaky.

Praha 18:02 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít