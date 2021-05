Izolovali mě jako nevhodného svědka kauzy Čapí hnízdo, zopakoval Andrej Babiš mladší

Syn českého premiéra, Andrej Babiš mladší, se rozhodl zveřejnit svou dosud nejdetailnější verzi událostí, během nichž se ocitl na Ruskem okupovaném Krymu. „České policii ani justici už nevěřím,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Zároveň trvá na tom, že musel z Česka zmizet kvůli kauze Čapí hnízdo, případu, který ohrožuje politickou kariéru jeho otce. Praha 5:00 14. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší. | Foto: Andrej Babiš mladší

Andrej Babiš mladší, syn českého premiéra, znovu prolomil mlčení a odhodlal se k bezprecedentnímu kroku: zveřejnil ke své kauze dosud neveřejné dokumenty včetně lékařské zprávy, z níž dosud vycházela policie. „Otevřený dopis vznikl v důsledku lži, arogance, podvodného zneužití psychiatrie a nezákonného jednání policie. Nic ohledně mého zavlečení na Krym ani dalších věcí jsem si nevymyslel,“ píše v úvodu.

V korespondenčním rozhovoru, který poskytl serveru iROZHLAS.cz, říká, že není spokojen s tím, jak skončilo policejní vyšetřování. Současně zopakoval, že musel z Česka odjet nedobrovolně: na přání svého otce, podle něhož byl „nevhodným svědkem“ kauzy Čapí hnízdo. A co víc: rozhodl se nyní změnit právníky, kteří prý nehájili jeho zájmy.

Jeho aktuální slova přichází dva měsíce poté, co policie odložila vyšetřování okolností, za nichž se ocitl v zahraničí (důvody odložení jsme detailně popsali ZDE).

Andrej Babiš „Je to pokračování odporného zneužívání nemocného člověka, kterým je můj syn,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) v listopadu 2018. Mluvil tak krátce potom, co Seznam Zprávy zveřejnily reportáž, ve které Andrej Babiš mladší tvrdil, že byl kvůli vyšetřování kauzy Čapí hnízdo proti své vůli odvezen na Ruskem anektovaný Krym. Babiš také už dříve řekl, že jeho syn z prvního manželství trpí schizofrenií. Nemoc u něj měla naplno propuknout po incidentu na dálnici D1. „Volala policie, že našli mého syna na dálnici D1, kde vyprávěl hrozné věci,“ popsal šéf kabinetu. Jeho syn byl proto nejdříve převezen do léčebny v Havlíčkově Brodě, poté do Národního ústavu duševního zdraví. A tam se Babiš seznámil prý také s Ditou Protopopovou. „Potřeboval někoho, kdo by se o něho staral. Doporučila mu proto svého manžela,“ parafrázovali posléze policisté premiérův výslech v listopadu 2018. Na aktuální vyjádření svého syna ale premiér zatím i přes apel serveru iROZHLAS.cz nereagoval.

Proč jste se rozhodl opět promluvit?

Policie ČR uzavřela můj případ s tvrzením, že jsem si všechno vymyslel, což je nepřijatelné! To oni si doslova vymysleli, že jsem v lednu 2018 psal v e-mailech, že se nacházím v psychiatrické léčebně na Krymu, kam mě dal zavřít Petr Protopopov.

Došli k závěru, že Protopopov byl v té době v Praze, tím pádem jsem si všechno vymyslel. Ve svých e-mailech jsem ale ve skutečnosti psal, že jsem v Krivém Rogu. Uvedl jsem svou přesnou adresu a o přítomnosti Protopopova v té době se mnou nepadlo ani slovo. V „Otevřeném dopisu dr. Höschlovi“ jsou zveřejněny úryvky z dopisu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, zaslaného do Švýcarska v rámci mezinárodní právní pomoci, kde se výše uvedené tvrdí. Jsou tam ale zveřejněny i všechny mé e-maily, které jsem policii poslal. To, co policie udělala, je přes čáru, takže jsem se rozhodl vyjádřit i k dalším věcem, a zveřejnit mimo jiné i lékařskou zprávu doktorky Dity Protopopové, kde jsem našel podobné výmysly, jakých se dopustila česká policie.

V otevřeném dopise, který byl zveřejněn s vaším vědomím, píšete, že „nic ohledně vašeho zavlečení na Krym ani dalších věcí jste si nevymyslel“. Trváte na tom, že jste byl na Krym zavlečen proti své vůli?

Ano, trvám na tom. Bylo mi vyhrožováno další hospitalizací, kdybych nesouhlasil s odjezdem z České republiky.

Proč jste v té věci ale nespolupracoval s policií, když obnovila vyšetřování?

Nic jsem tehdy neudělal, protože jsem k české policii ztratil důvěru. Po tom, co mi vaše policie udělala nejdřív na dálnici D1 (co se podle úřadů odehrálo na D1, jsme podrobně popsali ZDE), pak když kontaktovala mého otce a ten poslal Protopopova vyzvednout mne na Ukrajinu, když jsem je oba jasně v e-mailech obvinil a pak zase dovolila mému otci přijet do Švýcarska, aby mě umlčel.

Policie vůbec nebrala ohled na to, že jde o přímou snahu ovlivnit svědka. Takže si myslím, že to ode mě byla normální reakce. Díky jeho příjezdu do Ženevy jsem pak byl ponížený ještě víc, když moje matka četla z papíru, že její syn je nemocný. Což by se nestalo, kdyby otec za námi nepřijel a neovlivnil ji. Byla to jedna z nejhorších věcí v životě, které jsem zažil.

Pojďme probrat celý váš příběh podrobněji: v lékařské zprávě, kterou vypracovala psychiatrička Dita Protopopová, vás označila za „pacienta s postupným rozvojem paranoidní schizofrenie cca 10 let zpátky“. Byl jste nemocný už v letech 2008, jak ona uvádí? Existují z té doby lékařské záznamy?

Rozhodně jsem v roce 2008 nebyl nemocný. A pokud by někdo chtěl tvrdit, že jsem vůbec kdy byl, tak bych to nechal na další závěry odborníků, ke kterým věřím, že brzy dojdeme. Teď by to bylo jen mé tvrzení proti tvrzení Protopopové, případně doktora Höschla, který se nebránil dokonce veřejně v rozhovoru porušit lékařské tajemství, když se vyjádřil v tom smyslu, že se u mne o schizofrenii skutečně jedná.

V lékařské zprávě Protopopové, k jejímuž zveřejnění jsem dal souhlas a v „Otevřeném dopise“ okomentoval jednotlivé body, si každý může udělat závěr, o co šlo především – můj zdravotní stav to nebyl. Skutečně nevím, z čeho mohla vyvodit Protopopová, že se u mne začala rozvíjet nemoc právě v roce 2008. V té době jsem studoval v USA a právě v tom roce obdržel osvědčení zdravotní způsobilosti pilotů 1. třídy, tedy té nejvyšší. To mne opravňovalo až do roku 2013 soukromě převážet pasažéry.

Manželé Protopopovi Petr Protopopov nechtěl aktuálně celou věc komentovat. „Já jsem se k tomu jednou vyjádřil a znovu se už vyjadřovat nebudu,“ řekl redakci a zavěsil. Odkazoval zřejmě na dřívější rozhovor pro deník Právo. V něm tehdy tvrdil, že mladšímu Babišovi „nikdy nic špatného neudělal“. Jejich vzájemný vztah popsal jako „vztah k nevlastnímu bratrovi“. „Upřímně mě to mrzí. Dva a půl roku jsem mu věnoval svůj čas a stálo mě to spoustu nervů. Ale nezlobím se na něj, protože vím, že je nemocný,“ uvedl v listopadu 2018. Jeho manželka Dita Protopopová, ošetřující lékařka Babiše mladšího, tehdy nechtěla situaci kolem Krymu komentovat. „Já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat, k mému manželovi, k mé rodině a k této kauze. Já se omlouvám, ale já se teď snažím svou rodinu chránit,“ řekla před dvěma a půl lety v rozhovoru pro server Aktuálně.cz. Ani k nynějšímu prohlášení premiérova syna se nevyjádřila. Telefon nezvedla a na SMS zprávy nereagovala.

Proč by ale posudek zkreslovala i zpětně?

Nemůžu si to vysvětlit jinak než že proto, že k začátku roku 2008 se vaše policie zabývala vyšetřováním ohledně vlastnictví Čapího hnízda a zneužití dotace. Pokud vím, Protopopová byla v kontaktu s mým otcem, který jí možná už tehdy slíbil práci na ministerstvu zdravotnictví. Místo toho, aby byla ohledně mého zdravotního stavu objektivní, tak zařídila mou diagnózu, aby to pomohlo otci ve věci trestního řízení. Jiné vysvětlení nemám.

Důvěřoval jste Ditě Protopopové coby lékařce?

Když mě zavřeli na psychiatrii, ze začátku jsem vůbec nevěděl, o co jde, a neměl jsem důvod jí nedůvěřovat. Ale brzy mi začalo být jasné, že jsem se pro ni a jejího manžela stal zlatou kachnou.

Zlatou kachnou? Můžete to rozvést?

Je veřejně známé, že se Protopopová snažila udělat politickou kariéru v důsledku přímé interakce s mým otcem kvůli mému případu, nejdříve přes hnutí ANO, pak na ministerstvu zdravotnictví. Protopopova zase zaměstnali v Agrofertu.

Ve zprávě, s níž později operovala i policie, stojí, že jste odmítal předepsané léky. Proč?

V mém případě došlo ke zneužití psychiatrie nejen nuceným užíváním psychofarmak, ale dokonce jejich protizákonným využitím jako represívního prostředku. Dávky mi byly prudce zvýšeny Protopopovou jako trest za to, že jsem utekl z Česka před hrozbou fyzického násilí ze strany jejího manžela. Po návratu mi naordinovala dvojitou dávku „léků“, což jsem odmítl.

Ve zprávě z roku 2018 nedoporučila vaši účast při vyšetřování či soudním přelíčení. Cítili jste se tak, že byste nebyl schopen vypovídat, případně rozlišit podstatné informace?

Byl jsem vždy schopen vypovídat a rozlišovat podstatné i nepodstatné informace, od incidentu na D1 až dodnes.

Jak byste – s odstupem času – charakterizoval svůj vztah k Petru Protopopovi, který se o vás staral?

Kvůli užívání vysokých dávek psychofarmak prakticky došlo z pudu sebezáchovy i k nějaké formě stockholmského syndromu ve vztahu k surovému člověku, se kterým jsem od začátku nechtěl mít nic do činění.

Platí stále vaše tvrzení, že jste od nich dostal na výběr: Buď na „prázdniny“, anebo do léčebny?

Platí to na sto procent. Nijak jinak to ani nebylo řečeno. Pamatuji si i, ve které kanceláři Národního ústavu duševního zdraví to bylo, kde seděla Protopopová a kde vedle ní stál její manžel.

Na Krym jste odjel poté, co jste byl obviněn v kauze Čapí hnízdo. Souviselo to?

Muselo to souviset, protože jsem byl odvezen Protopopovem do budovy hnutí ANO, kde mi otec jasně řekl, že potřebuje, abych zmizel. Abych pravdu řekl, kauzu Čapí hnízdo jsem v té době moc nesledoval, protože jsem věděl, že jsem se ničeho špatného vědomě nedopustil. Zdůrazňuji – vědomě.

Znovu opakujete, že váš otec se vás potřeboval zbavit. Je to silné tvrzení. Existují důkazy či alespoň indicie, které by vaše slova podpořila?

Výraz, že se mě chtěl zbavit, jsem použil v e-mailu Policii ČR z Ukrajiny. Byl jsem v tísni a Protopopov mi vyhrožoval, že budu navěky zavřený a že se o to postará i můj otec. Můžu potvrdit, že otec chtěl, abych zmizel z České republiky. To mi on sám řekl v budově hnutí ANO, ale jen mezi čtyřma očima.

V lékařské zprávě, kterou jste nám poskytl, stojí, že jste utekl do Hongkongu. Můžete tu epizodu přiblížit?

Ve skutečnosti jsem utekl do Francie, protože den před tím mi vyhrožoval Protopopov fyzickým násilím. Když jsem na druhý den zjistil, že mě pronásledoval i do Paříže, tak jsem ihned odjel na letiště a nasedl na první volný let, ten byl do Hongkongu. Ve spěchu jsem prostě koupil letenku ven z Francie a za 45 minut jsem byl v letadle. Co se stalo v Hongkongu a dále, je popsáno v „otevřeném dopisu“.

Jste nespokojený s tím, jak dopadlo šetření kolem zavlečení na Krym? S čím konkrétně případně nesouhlasíte?

V žádném případě s tím spokojený nejsem. Nesouhlasím s tím, že bych si cokoliv ohledně mého zavlečení na Krym vymyslel.

V únoru jste ale kolegům ze serveru Seznam Zprávy tvrdil, že už „tuto ránu nechcete znovu otvírat“ a že „nechcete, aby byl v kauze zavlečení byl někdo stíhán“. Rád bych pochopil, proč jste nyní otočil. Není zatím jen snaha poškodit vašeho otce? Pomstít se mu?

Odpověděl jsem vám na to hned v první otázce. Rozhodně nepovažuji za pomstu to, že se ohrazuji proti tvrzení Policie ČR, že jsem si všechno vymyslel. Kromě toho jsem ještě v únoru neznal spoustu detailů kolem mé kauzy, dozvídal jsem se hodně věcí teprve dodatečně.

Andrej Babiš mladší se svou přítelkyní Jelizavetou | Zdroj: Facebook Andrej Babiš

Proč jste nezůstal po návratu z Krymu na Slovensku a spěšně jste odcestoval do Švýcarska? Vaše matka přece žila v Bratislavě…

Doktorka Protopopová a její manžel mě doprovázeli všude, i na Slovensko, když jsem byl u matky. Kamkoliv jsem šel, byli schopni mne doprovázet, měli absolutní kontrolu nad mým životem. Tady ve Švýcarsku je to o hodně těžší, aby někdo podobným způsobem porušoval něčí práva.

Chtěl tam za vámi přijet i Petr Protopopov?

Ano, Protopopov chtěl přijet do Švýcarska, moje matka ho ale naštěstí odmítla.

Byl podle vás postup Národního ústavu duševního zdraví, kde pracovala Dita Protopopová, správný? Vysvětlili vám, proč se o vás staral její manžel?

Nebyl správný, hrubě porušili má práva. Nikdy mi taky nevysvětlili, proč se o mě začal „starat“ právě manžel Protopopové, do té doby šmelinář s cyklistickými potřebami.

Proč vám otec v roce 2016 koupil dům v Ďáblicích?

Mám pro to zase jen jediné vysvětlení: měl jsem tam být ukrytý před veřejností pod dozorem Protopopových. A navíc zpráva v českém bulváru o tom, jak jsem si koupil dárek v podobě domu k narozeninám, musela být dobrým PR krokem pro mého otce v době, kdy mě vlastně už izolovali jako nevhodného svědka v kauze dotací na Čapí hnízdo (vše o případu najdete ZDE).

Nemohl váš otec dělat vše v dobré víře; že bude pro vás lepší, když budete pod dohledem manželů Protopopových? Mluvil jste s ním o tom?

Mého otce jsem se snažil mnohokrát kontaktovat, když se zhoršovala situace s Protopopovými. Když jsem se zrovna po tom útěku do Hongkongu ubytoval v hotelu, otec mě okamžitě vystopoval a zavolal mi tam do pokoje. Řekl jsem mu, že mi Protopopov vyhrožoval fyzickým násilím. Když jsem se vrátil do České republiky, otec přesto Protopopova dál financoval přes Agrofert. Nic se nezměnilo. V žádném případě se nedá říct, že to dělal v dobré víře. Věděl ode mě dobře, jak pod jejich kontrolou trpím.

‚Vypadal trochu nepřítomně.‘ Policii se ztratila fotka s Babišem mladším. Dokazovala, že je v pořádku Číst článek

Jste s vaším otcem v kontaktu? Kdy jste s ním naposled mluvil? A co jste řešili?

Naposledy jsem s ním mluvil, když za mnou přijel s nátlakem do Ženevy v roce 2018. Nic jsem s ním ale řešit nechtěl, on chtěl ode mě například to, abych si smazal e-mailovou adresu, ze které jsem předtím psal o pomoc z Ukrajiny a komunikoval s novináři.

Česká policie žádala cestou mezinárodní pomoci švýcarské úřady, aby vás vyslechly i v kauze Čapí hnízdo. Proč v této věci nechcete vypovídat?

Nevím o tom, že by mě policie ve Švýcarsku někdy vyzvala na výslech v rámci mezinárodní pomoci. Takže na otázku „proč v této věci nechcete vypovídat“ můžu jen říct, že tu možnost jsem ani neměl. Pokud tedy můj švýcarský právník neudělal něco za mými zády, nemohu už vyloučit žádnou možnost vzhledem k tomu, co všechno jsem se o intrikách kolem sebe dozvěděl.

Dobře, zeptám se znova a líp: vy byste byl ochotný v kauze Čapí hnízdo vypovídat?

Nevěřím už české policii ani justici, takže nevidím žádný smysl ve spolupráci s nimi.

Policie tvrdí, že v době, kdy se podepisovala smlouva na nákup akcií Čapí hnízdo, jste byl v USA. Je to pravda? Jak se na smlouvě ocitl váš podpis?

Ano, je to pravda, byl jsem v té době v USA, až v roce 2010 jsem se vrátil do Evropy. Podpis se na smlouvě ocitl asi tak, že mi to dali podepsat později, než uvedli v dokumentaci. Bohužel si ale už vůbec přesně nepamatuji, kdy jsem to podepisoval, byl jsem tehdy vytížený studiem.

Platil jste za ty akcie? Chtěl jste vůbec být spolumajitelem tohoto projektu?

Mně bylo jednoduše řečeno, abych se někde zastavil a něco podepsal. Otec vždy vyřizoval mé finanční záležitosti a bral jsem to tak, že jde o něco podobného. Na místě mi bylo s úsměvem vysvětleno, že je to něco ohledně farmy, abych to podepsal, a že je to de facto něco pro mne výhodného. Abych pravdu řekl, moc jsem neváhal, když to po mně chtěl vlastní otec, kterému jsem v takových věcech neměl důvod nedůvěřovat.

Neměl jsem nějaký zvláštní zájem být spolumajitelem toho projektu a za žádné akcie jsem osobně nikdy neplatil. V akciích se nevyznám a ani pořádně nevím, jakým způsobem a kde se nakupují. Jenom jsem podepsal několikrát nějaký obsáhlý dokument, který měl hodně stran. Je možné, že pak díky mému podpisu mohly další osoby mým jménem něco nakupovat.

Byl to tedy podle vás dotační podvod?

Nevyznám se v takových finančních záležitostech, proto nemůžu posoudit, jestli to byl dotační podvod. Nevylučuji, že by to tak mohlo být. Tak či tak jsem si nebyl vědom, že bych se svým podpisem vůbec do něčeho podobného zapojil.

Jak se vám nyní daří? Užíváte nějaké léky? Docházíte k lékaři? Zlepšil se váš zdravotní stav od návratu z Krymu?

Nestěžuji si, cítím se zdravotně velmi dobře. Užívám už jen velmi nízkou dávku „léků“ a jsem přesvědčen, že je brzy budu moci i s lékařským souhlasem kompletně vysadit. Jednou měsíčně docházím do ambulance pro recept. Má lékařka mi nedávno sama řekla (před tím, než jsem jí dal pro informaci francouzský překlad „Otevřeného dopisu“), že si je na 90 procent jistá, že jsem nikdy žádné schizoidní příznaky neměl.

Stanovení diagnózy schizofrenie má takové obšírné možnosti, že vyloučit, zda se před lety u kohokoliv objevily nějaké příznaky, je i pro profesionála prakticky vyloučeno bez osobního zkoumání nebo podrobné lékařské dokumentace z té doby. Lékařskou zprávu Protopopové za kvalifikovanou rozhodně nepovažuji nejen já, ale i několik odborníků, kteří ji už četli. Od útěku z Bratislavy se mi duševní pohoda zlepšila, ve Švýcarsku se cítím v bezpečí. I když trvalo nějakou dobu, než jsem se zbavil stresu, například i z toho, jak mi v Krivém Rogu Protopopov vyhrožoval, že budu zavřený na celý život, že se o to s otcem postarají.

Lze vyloučit, že nyní – například kvůli medikaci – nenahlížíte minulost zřetelně, nezkresleně?

Jsem přesvědčen, že se to dá vyloučit a že to může potvrdit i má lékařka. Ještě bych rád dodal, že jsem právě v procesu změny svých dosavadních právníků, čekám, až jim bude doručena výpověď plné moci. Mám za to, že na mnou výše popsané nepravosti a nezákonnosti mě měli upozornit především oni, což ale bohužel neudělali.

Proč měníte advokáty? Můžete to rozvést?

K tomu už jsem se vyjádřil. Nejsem spokojený, jak postupovali v mém případě. Připadá mi to, jako kdyby hájili zájmy někoho jiného, a ne moje.

Můžete nám zprostředkovat kontakt na vaši švýcarskou lékařku, případně je možné získat její stanovisko k vašemu aktuálnímu stavu? Tady to funguje jinak, zatahovat švýcarského lékaře do nějakého českého divadla téhle úrovně je pro ně nepochopitelné. Pracuji na jiném, profesionálním výstupu.

Krymská kauza září 2017: Babiš mladší pobývá se svým ošetřovatelem Petrem Protopopovem na Krymu.

Babiš mladší pobývá se svým ošetřovatelem Petrem Protopopovem na Krymu. leden 2018: Babiš mladší napsal policii, že byl unesen kvůli kauze Čapí hnízdo na Krym

Babiš mladší napsal policii, že byl unesen kvůli kauze Čapí hnízdo na Krym duben 2018 : Policie oznámení „administrativně založila“, aniž by ho dostatečně prověřila.

: Policie oznámení „administrativně založila“, aniž by ho dostatečně prověřila. listopad 2018: Server Seznam Zprávy zveřejnil video s Babišem mladším natočené skrytou kamerou.

Server Seznam Zprávy zveřejnil video s Babišem mladším natočené skrytou kamerou. listopad 2018: Policie začala prověřovat podezření ze zavlečení Babiše mladšího na Krym.

Policie začala prověřovat podezření ze zavlečení Babiše mladšího na Krym. listopad 2018: Kvůli kauze Krym byl na policii podat vysvětlení premiér Andrej Babiš (ANO).

Kvůli kauze Krym byl na policii podat vysvětlení premiér Andrej Babiš (ANO). prosinec 2018: Babiš mladší zůstává ve Švýcarsku a pravidelně chodí k psychiatrovi.

Babiš mladší zůstává ve Švýcarsku a pravidelně chodí k psychiatrovi. srpen 2019: Policisté, kteří odložili oznámení o únosu na Krym, dostali kázeňský trest.

Policisté, kteří odložili oznámení o únosu na Krym, dostali kázeňský trest. únor 2020: Státní zástupci zastavili stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se podle nich neprokázal.

Státní zástupci zastavili stíhání Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo, trestný čin se podle nich neprokázal. září 2020: Seznam Zprávy přišly s tím, že je možné, že policisté případ uzavřou, aniž by Babiše mladšího vyslechli.

Seznam Zprávy přišly s tím, že je možné, že policisté případ uzavřou, aniž by Babiše mladšího vyslechli. únor 2021: Babiš mladší po dvou letech opět promluvil, pro Seznam Zprávy řekl, že si za svými dřívějším prohlášením stojí, nechce ale, aby byl někdo stíhán.

Babiš mladší po dvou letech opět promluvil, pro Seznam Zprávy řekl, že si za svými dřívějším prohlášením stojí, nechce ale, aby byl někdo stíhán. únor 2021: Policie případ zavlečení na Krym odložila.