Izrael ani Írán nemají zájem na dlouhodobém pokračování konfliktu, tvrdí prezident Pavel

Pavel předpokládá, že američtí spojenci budou na summitu informovat o aktuální situaci z jejich pohledu.

Snahou bude apel na účastníky konfliktu, aby příměří bylo dodržováno. Nikdo si podle prezidenta nepřeje rozhoření dalšího konfliktu na Blízkém východě, zkomplikovalo by to bezpečnostní i ekonomickou situaci a narušilo by to dodavatelské řetězce.

Izrael je v regionu, který mu není přátelsky nakloněn, oficiální politikou Íránu a jeho režimu je zničení Státu Izrael, řekl Pavel.

Pro Izrael by jakýkoli pokrok Íránu ve smyslu jaderné technologie a případně balistických střel byl existenčním rizikem, podotkl. Izrael tak podle něj přistoupil k preventivnímu úderu na základě informací zpravodajských služeb.