Smartwings mohly odvážet Čechy z Izraele, tvrdil Babiš. ‚Nabídku jsme nedostali,‘ říká resort zahraničí

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se ve středu dopoledne pustil ve Sněmovně do tvrdé kritiky ministra zahraničích věcí Jana Lipavského (Piráti) kvůli pomalé pomoci Čechům, kteří uvízli v Izraeli a chtějí odletět domů. Obvinil ho, že nepodpořil nabídku firmy Smartwings a že jí nezařídil povolení pro odlety z letiště v Ejlatu. Jak si ale ověřil Český rozhlas, Smartwings ministerstvo zahraniční o žádné speciální lety pro záchranu Čechů nežádala. Praha/Tel Aviv 6:30 12. října 2023

„Tahle vláda se na naše lidi úplně vykašlala. Jsou tam. A samozřejmě Smartwings nemůže otevřít booking, protože nemá povolení. A když tam včera byl pan Lipavský, proč to nezařídil? Proč oni nemluví se soukromým přepravcem?“ uvedl ve Sněmovně Babiš s narážkou na Lipavského návštěvu v Ománu, kdy byl při cestě zpět v Izraeli a přivezl sebou 34 Čechů.

Babiš se za Smartwings pral i na sociální síti X (díve twitter), kdy vyzýval vládu, aby urychlila repatriaci Čechů. „Kdy už pro ně konečně pošlete letadla nebo alespoň zařídíte povolení odletu z Ejlatu pro Smartwings?“ napsal.

Babiš má s majiteli Smartwings letité vztahy. Zná se s hlavním majitelem, kterým je Jiří Šimáně, i spoluvlastníkem Romanem Vikem. Právě na něj také odkazoval ve Sněmovně, kdy se divil, proč novináři nezavolají panu Vikovi.

„A z těch novinářů ani jeden se nezeptá, proč tam neposlali ta letadla? Proč? Proč se nezeptali novináři, proč si tam nevezmou na mikrofon Vika nebo někoho, aby jim řekl tu pravdu, jak to je? No protože jim to nevyhovuje. Přece lidi nemají vědět pravdu, přece máme novou totalitu a propagandu,“ tvrdil Babiš.

Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková na všechny otázky Českého rozhlasu, zda o repatriační lety firma žádala a koho, uvedla: „Společnost Smartwings žádala o povolení k provozu pravidelné linky na letiště Ejlat, toto povolení jsme nedostali.“

Firma o povolení nepožádala

Koho o povolení firma žádala, nesdělila. Nebylo to ale ministerstvo zahraničních věcí.

„Ministerstvo se společností Smartwings o žádné nabídce odvozu českých občanů z Izraele nejednalo. Společnost Smartwings kontaktovala ministerstvo v záležitosti bezpečnosti letového provozu na letišti v Tel Avivu, kdy si společnost chtěla vyjasnit bezpečnostní otázky operování letů na letiště v Tel Avivu,“ uvedl mluvčí úřadu Daniel Drake.

Společnost Smartwings provozuje pravidelnou linku mezi Prahou a Tel Avivem, kvůli situaci v Izraeli musela vypravit sobotní večerní let v pondělí časně ráno, nedělní let byl podle letového řádu. Podle dřívějšího vyjádření Dufkové pro ČTK v neděli také společnost Smartwings vypravila speciální let, kterým se z Izraele mají vrátit převážně její zaměstnanci a někteří čeští občané, kteří měli přiletět ranní linkou.

Smartwings má v Tel Avivu jednu ze svých základen kvůli pronájmu svých letadel s posádkami izraelským dopravcům. „Z důvodu bezpečnostní situace společnost (v neděli) vypravila speciální let pro repatriaci českých posádek,“ sdělila Dufková dříve ČTK. Podle Babiše firma přivezla od neděle celkem 350 lidí.

Babiš se už v roce 2020, kdy se Smartwings dostaly do problémů, přimlouval za aerolinky v USA. Napsal tehdy vedení Boeingu, aby uznalo škodu za dva roky uzemněná letadla 737 MAX a dohodlo se na vyrovnání. Upozornila na to tehdy televize CNN Prima News.

Repatrační lety

První Čechy, kteří uvázli v Izraeli, přivezl vládní speciál, kterým se vracel ministr zahraničí Jan Lipavský. Letoun přistál v noci na středu, na palubě bylo 34 Čechů. Premiér Petr Fiala (ODS) poté ohlásil ještě tři vládní speciály. První z nich do Tel Avivu vyrazil ve středu a se zhruba 40 lidmi přistál ve Kbelích v noci na čtvrtek.

Podle informací ČTK by lety měly mít kapacitu dohromady asi 450 míst. Mluvčí resortu Daniel Drake ve středu uvedl, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd zvýšil na 250 Čechů. Ve středu ráno jich podle Lipavského bylo 181.