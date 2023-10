ONLINE: Repatriačním letadlem se z Izraele vrátilo domů 40 Čechů. Komerční lety jsou téměř nedostupné

Na vojenské letiště v pražských Kbelích přiletělo ve čtvrtek ráno kolem 3.40 letadlo z Izraele se zhruba 40 evakuovanými českými občany. Na palubě letounu bylo také několik dětí. Již v noci na středu se letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo prvních 34 Čechů. Sledujeme online Tel Aviv/Praha 7:11 12. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V noci na středu se letem s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo prvních 34 Čechů | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Premiér Petr Fiala (ODS) po středečním jednání vlády oznámil, že během 24 hodin odletí tři vládní speciály do Izraele k evakuaci občanů, kteří se chtějí vrátit do Česka a v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů.

PŘEHLEDNĚ: Útok na Izrael. Kde je Gaza, kdo jsou Palestinci, co je Hamás a kdo ovládá jaké území? Číst článek

O repatriačním letu se někteří cestující podle svých slov dozvěděli ve středu v dopoledních hodinách. „Informace však nebyly úplně jasné. Nebyli jsme si jistí, zda bude nějaký let vybaven,“ sdělil novinářům jeden z cestujících, kterého sobotní útok zastihl na předměstí Tel Avivu.

V první chvíli jemu a jeho ženě nedošlo, že se nějaký útok děje. První informace o útoku zaznamenal až po zprávě přátel a rodiny z České republiky, kteří se strachovali o jejich bezpečí. V pondělí po útocích severně od hlavního města Izraele se pak ale museli schovávat v protiraketových bunkrech.

„Když jsme se v neděli dívali na letenky od soukromých společností, tak jsme je bohužel nekoupili. Následně pak žádný ze zvažovaných letů již neodletěl. V systému Drozd jsme registrováni nejdříve nebyli,“ sdělila další cestující. Ambasáda ji o odletu letadla informovala před polednem.

Komerční lety plné

Podle české velvyslankyně Veroniky Kuchyňové-Šmigolové jsou komerční lety z Izraele téměř nedostupné. „Komerční lety stále existují, stále fungují. Létá zejména společnost El Al, ale protože teď chtělo odletět opravdu hodně lidí, tak lety jsou poměrně dost plné. A určitě do konce týdne bude obtížné se do nich dostat,“ uvedla pro Radiožurnál.

Problémy s komerčními lety měla také Zuzana z Brna, která se s manželem a přáteli schovávala v krytech před raketovými útoky. V Izraeli byla pracovně. Podle ní jsou letecká spojení z Izraele přetížená a letenky prakticky nelze sehnat.

Smartwings mohly odvážet Čechy z Izraele, tvrdil Babiš. ‚Nabídku jsme nedostali,‘ říká resort zahraničí Číst článek

Stejnou zkušenost má i Jana Ryšavá z Prahy. Podle ní se všichni obávají pátečních muslimských demonstrací, a proto chtěla rychle domů.

Kapacity dosud objednaných speciálů pro repatriaci českých občanů by aktuálně měly stačit zhruba pro 450 lidí.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ve středu odpoledne sdělil, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd zvýšil na 250 Čechů v Izraeli. Ráno jich podle ministra zahraničí Lipavského bylo 181.

Ministerstvo zahraničí také zřídilo mimořádnou informační linku na čísle +420 222 264 200 pro dotazy k možnostem návratu z Izraele do Česka. V provozu je od 8.00 do 20.00 hodin. Úřad to uvedl na webu.

Zájemci o informace mohou také kontaktovat velvyslanectví v Tel Avivu na čísle +972 523 286 622. Další letoun s českými občany z Izraele by mohl v Praze - Kbelích zřejmě přistát již ve čtvrtek dopoledne.

Evakuace obyvatel

Islamisté z radikálního palestinského hnutí Hamás zahájili útok na izraelské území v sobotu brzy ráno. Bulharsko již v neděli odvezlo leteckým speciálem z Izraele 90 svých občanů.

Maďarsko evakuovalo 215 lidí z Izraele v noci na pondělí. Stejně reagovalo také Polsko, první letadlo s asi 130 lidmi přistálo ve Varšavě v pondělí brzy ráno. Slovensko již dříve oznámilo, že vyšle letecký vládní speciál k evakuaci svých občanů z Izraele ve středu.

Několik leteckých společností, včetně například německé Lufthansy, mezitím pozastavilo lety do Tel Avivu, dokud se nezlepší bezpečnostní podmínky.