Slovensko nabízí Čechům v Izraeli a Jordánsku místa v evakuačním letu, nahlásit se musí ještě v neděli

Slovensko nabízí českým občanům v Jordánsku a Izraeli místa v pondělním evakuačním letu z jordánského Ammánu do Bratislavy. Zájemci mají kontaktovat české velvyslanectví v Tel Avivu do dnešních 13.00 místního času (12.00 SELČ), řekl mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake. Česká diplomacie také v novém doporučení varovala před cestami do Izraele v následujících dnech. K opuštění Íránu vyzvalo ministerstvo české občany už v pátek.

